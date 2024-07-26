Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.3 комментария
Запад США и Канады выжигают мощные лесные пожары
Северную Америку охватила серия масштабных лесных пожаров. Крупные возгорания произошли в калифорнийском парке Бидуэлл (США) и канадском Джаспере. Власти стран сталкиваются с трудностями при ликвидации катастрофы (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)
В калифорнийском Бидуэлле к борьбе с огнем привлекли более 1100 пожарных. За первые сутки возгорание удалось локализовать лишь на 3%. Катастрофа привела к эвакуации около четырех тысяч человек, проживающих в округах Бьютт и Техама. Люди пытаются спасти и животных (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)
Причиной пожара, предположительно, стала горящая машина, сброшенная в овраг неподалеку от города Чико 48-летним Ронни Дином Стаутом. Сообщается, что подозреваемый уже задержан местными правоохранительными органами (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)
По словам прокурора округа Бьютта Майка Рэмси, подозреваемый беспрепятственно покинул территорию парка, затерявшись в толпе. При этом Стаут уже дважды подвергался уголовному преследованию (фото: Stephen Lam/AP/ТАСС)
Между тем пожарные сообщают, что борьба с огнем осложнена высоким задымлением местности. Проблема в том, что крупное возгорание также наблюдается в соседнем штате Орегон, из-за чего небо над Западным побережьем практически полностью заволокло клубами дыма (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)
Температура в районе пожара достигает 100 градусов. Пламя распространяется со скоростью четыре тысячи акров в час (фото: Kent Porter/AP/ТАСС)
От лесного пожара пострадал и канадский Национальный парк Джаспер. Возгорание потребовало эвакуации 25 тыс. человек в соседний город Хинтон (фото: Alberta Wildfire/Keystone Press Agency/Global Look Press)
При этом пожар угрожает нефтепроводу TransMountain, поскольку в парке расположена одна из его насосных станций (фото: Jasper National Park/Keystone Press Agency/Global Look Press)
Пламя достигает в высоту около 100 метров. Ущерб местной инфраструктуре до сих пор подсчитывается, однако по словам премьер-министра провинции Альберты Даниэль Смит, в дальнейшем месту понадобится значительная реконструкция (фото: BC Wildfire Service/XinHua/Global Look Press)
В свою очередь мэр Джаспера Ричард Айрленд назвал катастрофу «выходящей за рамки понимания». На участках железной дороги, проходящей через парк, прекращено движение поездов (фото: REUTERS )