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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    26 июля 2024, 14:06 • Фоторепортаж

    Запад США и Канады выжигают мощные лесные пожары

    Северную Америку охватила серия масштабных лесных пожаров. Крупные возгорания произошли в калифорнийском парке Бидуэлл (США) и канадском Джаспере. Власти стран сталкиваются с трудностями при ликвидации катастрофы (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)

    В калифорнийском Бидуэлле к борьбе с огнем привлекли более 1100 пожарных. За первые сутки возгорание удалось локализовать лишь на 3%. Катастрофа привела к эвакуации около четырех тысяч человек, проживающих в округах Бьютт и Техама. Люди пытаются спасти и животных (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)

    Причиной пожара, предположительно, стала горящая машина, сброшенная в овраг неподалеку от города Чико 48-летним Ронни Дином Стаутом. Сообщается, что подозреваемый уже задержан местными правоохранительными органами (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)

    По словам прокурора округа Бьютта Майка Рэмси, подозреваемый беспрепятственно покинул территорию парка, затерявшись в толпе. При этом Стаут уже дважды подвергался уголовному преследованию (фото: Stephen Lam/AP/ТАСС)

    Между тем пожарные сообщают, что борьба с огнем осложнена высоким задымлением местности. Проблема в том, что крупное возгорание также наблюдается в соседнем штате Орегон, из-за чего небо над Западным побережьем практически полностью заволокло клубами дыма (фото: Noah Berger/AP/ТАСС)

    Температура в районе пожара достигает 100 градусов. Пламя распространяется со скоростью четыре тысячи акров в час (фото: Kent Porter/AP/ТАСС)

    От лесного пожара пострадал и канадский Национальный парк Джаспер. Возгорание потребовало эвакуации 25 тыс. человек в соседний город Хинтон (фото: Alberta Wildfire/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    При этом пожар угрожает нефтепроводу TransMountain, поскольку в парке расположена одна из его насосных станций (фото: Jasper National Park/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Пламя достигает в высоту около 100 метров. Ущерб местной инфраструктуре до сих пор подсчитывается, однако по словам премьер-министра провинции Альберты Даниэль Смит, в дальнейшем месту понадобится значительная реконструкция (фото: BC Wildfire Service/XinHua/Global Look Press)

    В свою очередь мэр Джаспера Ричард Айрленд назвал катастрофу «выходящей за рамки понимания». На участках железной дороги, проходящей через парк, прекращено движение поездов (фото: REUTERS )

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