Tекст: Игорь Иножарский

Франция работает с Украиной над новейшей версией франко-итальянского зенитного комплекса SAMP/T NG. «Мы работаем с Украиной над SAMP/T NG, чтобы дать ей средства защищать свое воздушное пространство», – заявила министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо в интервью, которое 19 ноября опубликовало Минобороны Франции в журнале Esprit défense. SAMP/T NG и перехватчики Patriot Рюфо назвала единственной техникой, чьи технологии способны останавливать российские баллистические ракеты, пишет Defence Blog.

Рюфо отметила, что с 2022 года французская поддержка сменила форму: от передачи техники со складов Париж перешел к сопроизводству и технологическому развитию с Украиной. Теперь подход в большей степени ориентирован на совместный выпуск и использование европейского кредита.

SAMP/T – комплекс на автомобильном шасси, который стреляет ракетами Aster 30 по самолетам, крылатым и баллистическим ракетам; версия NG получила новую РЛС и более современный перехватчик. По словам Рюфо, Россия рассчитывает ослабить сопротивление Украины ударами баллистических ракет и беспилотников по электростанциям и другой критической инфраструктуре.

В ноябре 2025 года Франция согласилась, что Украина может получить восемь комплексов SAMP/T с шестью пусковыми установками каждый. В июле президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина станет первым получателем SAMP/T NG вместе с двумя комплексами предыдущего поколения. Дания первой заключила экспортный контракт на SAMP/T NG с поставками с 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет ЕС принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд евро для совместных закупок летального и нелетального оборудования. Во вторник министр-делегат при министерстве Вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила присутствие действующих французских военнослужащих на территории Украины. Посольство России во Франции заявило о втягивании Парижа в вооруженный конфликт на стороне Киева.