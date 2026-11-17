Tекст: Ольга Иванова

Посольство России во Франции заявило, что Франция де-факто втянулась в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, комментируя сообщения о присутствии французских военных на Украине, о которых ранее сообщила радиостанция RFI, передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.

В дипмиссии отметили, что французские военные, по данным радиостанции, уже несколько месяцев занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием военной техники.

«Направляя на Украину не только вооружения, которыми наносятся удары по российским городам и гражданским объектам, но и своих военнослужащих, Франция де-факто втянулась в вооруженный конфликт на стороне преступного киевского режима», – заявили в посольстве России в Париже. В дипмиссии подчеркнули, что распространенная французскими СМИ информация подтверждает то, что власти Франции долгое время пытались скрыть и боязливо опровергали.

В посольстве также указали, что иностранные контингенты на Украине станут законной целью для российских Вооруженных сил и что российская сторона неоднократно предупреждала о неприемлемости их нахождения на украинской территории. Дипмиссия назвала присутствие французских военных на Украине очередным витком эскалации со стороны члена НАТО, который не способствует мирному урегулированию конфликта и чреват прямым столкновением между ядерными державами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиационный эксперт Сириль де Латтр заявил о вероятном превышении численности военного персонала Франции на Украине выше сотни человек.

В понедельник французские Вооруженные силы были описаны как тайно действующие на территории Украины по подготовке солдат и обслуживанию военной техники.

Франция подготовилась направить своих военнослужащих на Украину сразу после установления режима прекращения огня.