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Посольство заявило о втягивании Франции в конфликт на стороне Киева
Посольство России во Франции заявило, что, направив военнослужащих на Украину и участвуя в подготовке украинских солдат, Париж де-факто вступил в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, а иностранные контингенты станут законной целью для ВС России.
Посольство России во Франции заявило, что Франция де-факто втянулась в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, комментируя сообщения о присутствии французских военных на Украине, о которых ранее сообщила радиостанция RFI, передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
В дипмиссии отметили, что французские военные, по данным радиостанции, уже несколько месяцев занимаются подготовкой украинских солдат и обслуживанием военной техники.
«Направляя на Украину не только вооружения, которыми наносятся удары по российским городам и гражданским объектам, но и своих военнослужащих, Франция де-факто втянулась в вооруженный конфликт на стороне преступного киевского режима», – заявили в посольстве России в Париже. В дипмиссии подчеркнули, что распространенная французскими СМИ информация подтверждает то, что власти Франции долгое время пытались скрыть и боязливо опровергали.
В посольстве также указали, что иностранные контингенты на Украине станут законной целью для российских Вооруженных сил и что российская сторона неоднократно предупреждала о неприемлемости их нахождения на украинской территории. Дипмиссия назвала присутствие французских военных на Украине очередным витком эскалации со стороны члена НАТО, который не способствует мирному урегулированию конфликта и чреват прямым столкновением между ядерными державами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиационный эксперт Сириль де Латтр заявил о вероятном превышении численности военного персонала Франции на Украине выше сотни человек.
В понедельник французские Вооруженные силы были описаны как тайно действующие на территории Украины по подготовке солдат и обслуживанию военной техники.
Франция подготовилась направить своих военнослужащих на Украину сразу после установления режима прекращения огня.