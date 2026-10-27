Опрос во Франции показал снижение неприязни к Марин Ле Пен

Politico: Только 52% французов исключили голосование за Ле Пен

Tекст: Игорь Иножарский

Новый выпуск «барометра неприятия» института Cluster 17 показал, что на фоне октябрьских протестов и погромов во Франции символы разрыва с политикой Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, усилили свои позиции: при этом Ле Пен отвергается все меньшим числом избирателей, а Меланшон – все большим, передает Politico.

Президент института Жан-Ив Дормажен заявил, что исследование фиксирует «момент кампании, скорее благоприятный для правых сил», подчеркнув, что опрос проводился с 19 по 22 октября, сразу после погромов 17 октября. Всего в онлайн-анкетировании участвовали 3 тыс. человек, которым предложили по шкале от нуля до десяти оценить вероятность того, что они когда-нибудь проголосуют за каждого из протестированных возможных кандидатов.

Согласно опросу, все политики остаются отвергаемыми большинством французов: наиболее неприемлемыми названы экологистка Марин Тонделье и Эрик Земмур, которых категорически исключают 71% опрошенных, за ними следует Меланшон с 69% против 66% месяц назад. Ле Пен, напротив, стала наименее отвергаемым политиком – число респондентов, считающих абсолютно невозможным голосовать за нее, сократилось до 52%, на том же уровне находится социал-демократ Рафаэль Глюксманн, а бывший глава МВД Брюно Ретайо имеет 54% полного неприятия, Эдуар Филипп – 56%, у Габриэля Атталя показатель вырос до 59%, а у бывшего президента Франции Франсуа Олланда он достигает 61%.

В то же время исследование показывает, что лишь 14% французов считают главным приоритетом не допустить к власти «макронистский» лагерь, тогда как 43% прежде всего стремятся помешать победе блока вокруг движения «Непокоренная Франция», а 30% – победе «Национального объединения» и его союзников, что оставляет для кандидатов центра шанс снова сыграть роль «барьера» для крайних сил при выходе во второй тур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп терял позиции в президентской гонке, уступая лидеру левых Жан-Люку Меланшону. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на митинге в Орлеане пообещала защитить Францию на фоне протестов и экономических проблем. На прошлой неделе издание Politico отмечало, что массовые грабежи и беспорядки изменили расклад в президентской гонке во Франции 2027 года.