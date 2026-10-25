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У стрелявшего под Парижем нашли книгу Гитлера
BFMTV: У подозреваемого в теракте в пригороде Парижа изъяли книгу Гитлера
В ходе обыска у подозреваемого в совершении теракта в пригороде Парижа Кевина Т. обнаружена книга Адольфа Гитлера, а также взрывные устройства, сообщило BFMTV.
«Еще одна находка в его квартире: у Кевина Т. был экземпляр книги «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которого запрещено в РФ) <...>, а также Библия и Коран», – цитирует канал французскую национальную антитеррористическую прокуратуру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.
Кроме того, в квартире злоумышленника изъяты три газовых баллона, соединенные с таймером и проводами. В машине мужчины находились пистолет-пулемет Sten и слезоточивый газ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу подозреваемый заявил о выборе жертв по национальному признаку для отмщения за недавние массовые беспорядки.
В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа первым в истории республики терактом на почве расизма.
При теракте погиб французский боец смешанных единоборств Пенго Боссио Ванги.