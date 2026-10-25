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    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг
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    The Guardian: Встреча Путина, Трампа и Си разделит мир на сферы влияния
    Маск резко высказался в адрес сторонников войны на Украине
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    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Сериал «Марик» – это вам не прямолинейная пропагандистская «упрощенка» «для своих». Это настоящее большое кино. Егор Бероев снял сериал, где всё происходит так, как оно уже есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 15:13 • Новости дня

    Пушков назвал Мерца главным дестабилизатором ситуации в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Политика немецкого правящего класса и канцлера ФРГ Фридриха Мерца дестабилизирует ситуацию в стране, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Самый видный дестабилизатор Германии сегодня – сам Мерц... Вместо того чтобы заниматься своей страной и обеспечивать интересы немцев, Мерц бросает все силы на борьбу с Россией и поддержку Украины», – написал политик в Telegram-канале.

    Пушков напомнил, что в день национального праздника Германии, 3 октября, канцлер отправился в Киев, пообещав украинским властям еще 1,35 млрд евро из бюджета страны.

    Сенатор назвал иррациональной ситуацию, когда партия Мерца проигрывает выборы, а его мысли сосредоточены лишь на Украине. По мнению Пушкова, именно в этом заключается секрет дестабилизации общественной жизни в ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о ежедневном стремлении России дестабилизировать ситуацию в стране.

    В тот же день Мерц констатировал острую необходимость немедленных экономических реформ.

    В четверг политик столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании.

    24 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Комбрига ВСУ лишили должности после расстрела операторов беспилотников

    Комбрига ВСУ сняли с должности после расстрела операторов беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник Вооруженных сил Украины Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой после инцидента с гибелью пятерых операторов дронов под Харьковом.

    Подполковник Роман Рейтор отстранен от командования 72-й отдельной механизированной бригадой ВСУ после расстрела пятерых операторов беспилотников в районе Харькова. Его место занял подполковник Ярослав Доминицкий, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    Домницкий ранее был начальником штаба 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады. По информации источника, новый комбриг имеет судимость за кражу и неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Сразу после смены командования в расположение бригады приехал бывший руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Силовики отметили, что до этого он также посещал другие подразделения ВСУ ради политических очков.

    Ермак ранее покинул свой пост из-за коррупционного скандала, связанного с легализацией средств при строительстве элитного поселка под Киевом. Суд назначал ему арест с возможностью залога в 140 млн гривен, после чего меру пресечения дважды смягчали.

    Командир 43-й бригады ВСУ Сергей Рыжов отправлен в отставку после публичной критики украинских властей со стороны его подчиненного Романа Ковалева.

    Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко, скрывавший потери и снимавший деньги с карт погибших подчиненных, оказался алкоголиком и наркоманом.

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    24 октября 2026, 21:51 • Новости дня
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink

    Маск обвинил ВСУ в условиях использования связи Starlink

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    Вооруженные силы Украины нарушили условия эксплуатации системы спутниковой связи, применив терминалы для координации наступательных ударов беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

    «Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе», – заявил Илон Маск.

    При этом он заявил, что Starshield – совершенно другая система, контролируемая правительством США, которое и решает, что с ней делать.

    Предприниматель также указал на критическую зависимость Киева от предоставляемых им услуг спутникового интернета.

    «Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта», – написал Маск в Х.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал Илону Маску отправиться на Марс из-за введенных ограничений в работе спутниковой сети.

    В пятницу советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    В среду газета The Wall Street Journal сообщила о распоряжении Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для Вооруженных сил Украины.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    25 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Сбежавший с Украины экс-генпрокурор Кравченко задекларировал электростанцию

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сбежавший из страны, в опубликованной при увольнении декларации указал газовую электростанцию стоимостью более 25 тыс. долларов.

    Семья бывшего главы надзорного ведомства получила право пользования газовой электростанцией в 2026 году. Стоимость объекта оценивается в 1,14 млн гривен (более 25 тыс. долларов). Электростанция принадлежит агрофирме «Рассвет», где работает жена экс-прокурора Александра. Также на супругу оформлен автомобиль Land Rover 2020 года выпуска, передает РИА «Новости».

    За 2026 год Кравченко заработал более 30 тыс. долларов, а доходы его жены превысили 120 тыс. долларов. Семья также располагает финансовыми активами на 79,3 тыс. долларов, из которых 64 тыс. хранятся наличными в гривнах, долларах и евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кравченко оформил регистрацию по адресу офисного здания в центре Вены.

    В сентябре Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами, по делу о которых был арестован его заместитель Сергей Крапива.

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    25 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Секретная встреча по Украине в Финляндии сорвалась из-за конфликта США и Ирана

    Ilta-Sanomat: Тайная встреча по Украине в Финляндии сорвалась в последний момент

    Tекст: Вера Басилая

    В Финляндии летом отменили тайную встречу специального посланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с делегацией с Украины, выяснила газета Ilta-Sanomat.

    Переговоры отменили в последний момент из-за обострения конфликта между США и Ираном, передает РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Ilta-Sanomat.

    «В Финляндии планировалась секретная встреча по Украине, на которую должны были прибыть специальные посланники Трампа», – сказано в публикации.

     Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре. Власти США назвали продуктивными переговоры американских посланников с Владимиром Зеленским и лидерами Норвегии и Финляндии.

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    24 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Зеленский вспомнил русский язык во время интервью ABC

    Глава киевского режима во время интервью ABC заговорил по-русски

    Зеленский вспомнил русский язык во время интервью ABC
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время интервью телеканалу ABC забыл английский язык и перешел на русский.

    В ходе беседы у Владимира Зеленского возникли сложности с переводом, и он обратился к помощникам, передает РИА «Новости».

    «А, это то же самое?» – спросил он по-русски.

    По-украински эта фраза звучит как «те ж саме».

    Зеленский неоднократно использовал русские слова вместо украинских. В сентябре, покидая здание Генассамблеи ООН, на вопрос журналистов на русском языке о том, когда он приедет в Москву, ответил по-русски «на ракете», закончив фразу нецензурным словом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Владимир Зеленский во время беседы с американским блогером Лорой Лумер несколько раз запутался в английских словах. В июне украинский лидер подписал документ, который официально выводит русский язык из-под правовой защиты Европейской хартии региональных языков. В январе глава киевского режима едва не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе.

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    25 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» и «отребьем» желающих продолжения конфликта на Украине

    Маск назвал «ублюдками» сторонников продолжения конфликта на Украине
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский предприниматель Илон Маск резко высказался в адрес тех, кто выступает за продолжение конфликта на Украине ценой жизней украинских мужчин.

    Так Илон Маск отреагировал на публикацию журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, утверждающую, что среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again) высока поддержка Украины, передает РИА «Новости».

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях.

    Предприниматель ранее выражал «полнейшее презрение» к поджигателям украинского кризиса и проклинал их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илон Маск заявил о нарушении украинскими военными условий использования спутниковой связи Starlink.

    В пятницу он обвинил киевские власти в масштабном обогащении за счет миллиардов долларов, поступающих в страну в ходе вооруженного конфликта.

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    24 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    Россия и Украина договорились установить режим тишины в Алешках одновременно
    @ Hennadii Minchenko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Режим тишины со стороны Киева в рамках гуманитарной миссии в Алешках будет установлен одновременно с российским – 27 октября с 4:00 по киевскому времени, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом, основной темой которой стала гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области.

    «Дмитрий Лубинец сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 4:00 по киевскому времени. То есть в одно и то же время», – сообщила Лантратова в Max.

    Российский омбудсмен подчеркнула, что стороны в полной мере выполняют взятые на себя обязательства, а процесс идет в соответствии с проработанными ранее договоренностями.

    Приоритетом при проведении миссии станет оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

    Посол по особым поручениям МИД Мирошник отметил отсутствие влияния перемирия в Алешках на политические переговоры.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о намерении российской стороны передать жителям Алешек инсулин.

    В пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    25 октября 2026, 01:31 • Новости дня
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    Белгород подвергся массированной атаке беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает оперштаб Белгородской области.

    «Белгород подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, есть пострадавшие», – указал оперштаб в «Максе».

    На места происшествий выехали все экстренные службы, информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу оперативный штаб региона сообщил о гибели мирного жителя и ранении еще двух человек в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область.

    Накануне в результате атак Вооруженных сил Украины в Шебекинском округе погиб один человек. В Грайворонском округе в результате атак ВСУ также погиб один человек.

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    25 октября 2026, 13:39 • Новости дня
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    Медведев перечислил десять «плевков» Зеленского в адрес Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал десять причин, по которым президент США Дональд Трамп должен поручить ЦРУ разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Первым «плевком» Медведев в Max назвал поддержку Зеленским предшественника Трампа Джо Байдена во время предыдущей президентской кампании в США. Также глава киевского режима отказывался передать Трампу компрометирующие материалы на его соперника.

    Второй претензией стало то, что Зеленский назойливо и в хамской форме требовал от американской администрации денег и вооружений для продолжения конфликта с Россией. Третьим поводом для недовольства Трампа Медведев счел попытки Зеленского настраивать европейских политиков против американского лидера и его команды.

    Четвертым пунктом зампред Совбеза обозначил неоднократное игнорирование предложений Вашингтона о проведении переговоров по урегулированию конфликта. Пятым «плевком» Медведев назвал продолжение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы вопреки доводам Трампа о влиянии таких действий на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.

    Шестым пунктом стали обвинения в безрассудном поведении, которое, по оценке Медведева, поставило США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта с Россией. Седьмым поводом зампред Совбеза назвал предполагаемое хищение американской финансовой помощи украинским руководством. Он упомянул, в частности, бизнесмена Тимура Миндича и бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Восьмым пунктом стали заявления о связях окружения украинского лидера с мексиканскими наркокартелями. По словам Медведева, представители картелей направляли боевиков на Украину для обучения применению беспилотников, а украинская сторона получала за это деньги от продажи наркотиков в США. Девятой претензией Медведев назвал попытки Зеленского шантажировать Вашингтон угрозами поражения Украины и негативными последствиями для всего Запада.

    И десятым пунктом Медведев указал на отказы главы киевского режима от предложений США и игнорирование предложений главы Белого дома. Также зампред Совбеза предложил Трампу воспользоваться историческим опытом США для решения проблемы отношений с украинским руководством.

    «Что делать Трампу с таким «своим сукиным сыном»? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение», – заявил он.

    В пятницу Трамп, предприниматель Илон Маск и Зеленский выступили с взаимными обвинениями по поводу ограничения доступа Киева к военной системе спутниковой связи Starshield.

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    25 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

    Ушаков: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    По словам Ушакова, Россия готова к возвращению к дипломатическому диалогу в формате «Россия – США – Украина» после 4 ноября, передают «Вести».

    «Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    При этом помощник президента подчеркнул, что над будущим мирным соглашением предстоит еще много работы.

    Принципиальные договоренности о возобновлении контактов по урегулированию конфликта были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который посетил Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.

    В четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить контакты для обсуждения безопасности России и Украины.

    В среду Ушаков назвал главной темой таких встреч выстраивание системы безопасности после завершения конфликта.


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    24 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными

    Лантратова: Переговоры с Украиной по обмену пленными оказались очень сложными

    Лантратова рассказала о сложных переговорах с Украиной по обмену пленными
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что переговоры с украинской стороной по обмену военнопленными в формате «270 на 270» оказались очень сложными.

    Омбудсмен опубликовала видео с вернувшимися из украинского плена бойцами у приземлившегося в России самолета и заявила о трудностях в организации процесса, передает РИА «Новости».

    «Даже когда все договоренности были достигнуты, мы понимали: самое главное еще впереди. Слишком сложными были переговоры, важно было, чтобы все этапы прошли по плану, без сбоев. Ведь каждый обмен – это огромная ответственность», – отметила Лантратова.

    Она добавила, что состоявшийся в пятницу обмен военнопленными стал шестым с мая 2026 года. За это время из украинского плена удалось вернуть почти тысячу российских военнослужащих.

    Уполномоченный поблагодарила президента России, Министерство обороны, профильные службы и Белоруссию за помощь в возвращении бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Яна Лантратова сообщила о первом возвращении из плена военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал освобождение бойцов из Донбасса и Крыма крайне важным прецедентом. Позже освобожденные российские военные связались по телефону с родными.

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    25 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Минобороны: За сутки сбито 1072 беспилотника ВСУ

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 1072 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 1072 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.

    Об этом министерство сообщило в сводке в Max о ходе специальной военной операции.

    Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения и запуска дальнобойных дронов, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 159 районах.

    На различных направлениях подразделения российских войск улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за сутки составили более 1100 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны сообщило о суточных потерях украинской армии на шести направлениях, было уничтожено около 1245 военнослужащих. В пятницу дежурные силы ПВО нейтрализовали 443 украинских беспилотника над территорией страны. В среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских дрона.

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    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

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    24 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    На Украине объявили тендер на сериал о войне с поляками

    Киев решил потратить 1 млн долларов на сериал о войне с поляками

    На Украине объявили тендер на сериал о войне с поляками
    @ memory.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти направят почти 1 млн долларов на производство исторического телевизионного сериала об Украинской галицкой армии, участвовавшей в боевых действиях против Польши, сообщили украинские СМИ.

    Украинский государственный Центр защиты информационного пространства объявил тендер на съемки шестисерийного телевизионного проекта под названием «Крылатые львы», передают «Вести» со ссылкой на местные СМИ.

    На создание исторической картины планируется направить почти 48 млн гривен, что превышает 1 млн долларов. Сюжет сериала будет посвящен Украинской галицкой армии, которая принимала активное участие в боевых действиях против Польши.

    Как уточняется в документации, проект реализуется в рамках инициативы главы киевского режима Владимира Зеленского, направленной на развитие украинского культурного продукта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг польские власти резко раскритиковали решение Львовского облсовета объявить 2027 год годом УПА (признана экстремистской и террористической, запрещена в России).

    Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что такие действия дают дополнительные аргументы для противников вступления Украины в ЕС.

    Владимир Зеленский объявил о планах рассекретить архивные документы о событиях Волынской резни на фоне обострения отношений с Варшавой.

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    25 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников на Омскую область пострадали три человека
    В результате атаки беспилотников на Омскую область пострадали три человека
    @ Министерство здравоохранения Омской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников на Омскую область пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    «После вчерашней атаки на Омск пострадало три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет», – сообщил Хоценко в «Максе».

    Глава региона добавил, что для ликвидации последствий атаки на месте продолжают работать оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Хоценко сообщил об отражении атаки беспилотников на Омскую область силами противовоздушной обороны.

    Атаке БПЛА подвергся северный промышленный узел региона. В логистическом центре в Омске прошла эвакуация персонала после удара беспилотника.

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