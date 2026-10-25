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В аэропортах Германии прошли акции протеста против депортаций
DPA: Сотни человек в аэропортах Германии протестовали против депортаций
В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на демонстрации против высылки лиц, которым отказали в убежище, сообщает DPA со ссылкой на полицию.
По информации DPA, демонстранты выступили против депортаций, содержания под стражей перед высылкой и строительства объектов для подготовки к выдворению. Наиболее массовая акция прошла в Лейпциге, где собралось около 400 человек, выступавших в том числе против чартерных рейсов в Афганистан, передает РИА «Новости».
Во Франкфурте-на-Майне протестовали примерно 300 человек, в аэропорту Берлин-Бранденбург – около 150. В Кельне/Бонне и Дюссельдорфе собралось примерно по 50 участников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат бундестага Себастиан Мюнценмайер заявил о параличе процесса высылки нелегальных мигрантов из Германии.
В конце лета неофициальная делегация талибов тайно прибыла в ФРГ для оформления документов на депортацию афганских граждан.
Летом немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.