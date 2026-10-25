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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    25 октября 2026, 15:53 • Новости дня

    В аэропортах Германии прошли акции протеста против депортаций

    DPA: Сотни человек в аэропортах Германии протестовали против депортаций

    Tекст: Ольга Иванова

    В нескольких аэропортах Германии сотни человек вышли на демонстрации против высылки лиц, которым отказали в убежище, сообщает DPA со ссылкой на полицию.

    По информации DPA, демонстранты выступили против депортаций, содержания под стражей перед высылкой и строительства объектов для подготовки к выдворению. Наиболее массовая акция прошла в Лейпциге, где собралось около 400 человек, выступавших в том числе против чартерных рейсов в Афганистан, передает РИА «Новости».

    Во Франкфурте-на-Майне протестовали примерно 300 человек, в аэропорту Берлин-Бранденбург – около 150. В Кельне/Бонне и Дюссельдорфе собралось примерно по 50 участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу депутат бундестага Себастиан Мюнценмайер заявил о параличе процесса высылки нелегальных мигрантов из Германии.

    В конце лета неофициальная делегация талибов тайно прибыла в ФРГ для оформления документов на депортацию афганских граждан.

    Летом немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у 2 тыс. выходцев из Сирии.

    25 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам
    Путин заявил о неспособности Европы привить свои традиции мигрантам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские элиты утратили собственные традиции и культуру и уже не могут прививать их приехавшим в страны Евросоюза мигрантам, заявил президент России Владимир Путин.

    «Ну как можно внедрять европейские традиции, обычаи в эту среду, когда они сами разваливают свои традиции и обычаи?» – отметил глава государства в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    По его словам, до среды мигрантов и их детей «уж точно ничего не доходит». Президент добавил, что многие мигранты живут в странах ЕС десятилетиями, но при этом не говорят на языке страны пребывания.

    По его мнению, Европейский союз не может найти деньги на ассимиляцию всех мигрантов, что ведет к кризисной ситуации.

    «Этот объем, который накопился выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает», – констатировал глава российского государства.

    Путин подчеркнул, что для решения проблем с мигрантами Европе следует образовывать вновь прибывших, а также внедрять их в среду европейских обычаев и традиций.

    Путин также добавил, что Россию постоянно обвиняют в чем-то, включая беспорядки в Европе.

    «Первая реакция, я когда это увидел, – удивление, потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы, – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран», – сказал он.

    «Здесь, мне кажется, не нужно ни радоваться этому, ни как-то злоупотреблять, давить на больное. Но уж когда нас обвиняют – здесь мы, конечно, должны как-то реагировать», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о девальвации традиционных ценностей в мире. В начале месяца российский лидер указал на отсутствие предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами. В сентябре глава государства назвал ситуацию в Европе прямым следствием системных ошибок глобалистов.

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    24 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    dpa: Власти Баварии заявили о планах восстановить сгоревший чайный домик Гитлера

    Власти Баварии решили восстановить сгоревший чайный домик Гитлера
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херманн заявил о намерении властей немецкого региона восстановить серьезно пострадавший при пожаре бывший чайный домик нацистского лидера Адольфа Гитлера.

    Власти Баварии не планируют оставлять в руинах бывший чайный домик Адольфа Гитлера на горе Кельштайн, известный как «Орлиное гнездо». «Мы не допустим, чтобы там стояли какие-то руины», – заявил Херманн, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Баварские следователи предполагают, что пожар стал результатом умышленного поджога. Полиция задержала мотоциклиста, которого пожарные заметили недалеко от места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы продолжают опрос подозреваемого, пишет Bild.

    Возгорание в здании на горе Кельштайн высотой почти два километра началось в пятницу вечером. Тушение огня осложнялось труднодоступностью постройки.

    Кельштайнхаус был возведен в Альпах в 1938 году в качестве представительской резиденции для руководства Третьего рейха. В 1952 году здание переоборудовали под горный ресторан. В настоящее время объект является памятником истории и принадлежит фонду «Берхтесгаденер Ланд».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Баварии начала расследовать возможный умышленный поджог бывшего чайного дома Адольфа Гитлера. В

    понедельник Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих молодых людей из Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    На прошлой неделе в Берлине задержали женщину за причастность к поджогу наземного шлюза связи на территории Польши.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    24 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за кризиса в ФРГ

    Мерц призвал к немедленным реформам из-за давления на экономику Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что экономика ФРГ находится под давлением и остро нуждается в немедленных реформах.

    «Мы должны обновить экономические, социально-политические и общественные основы нашей страны так, чтобы они оставались надежными и в последующие десятилетия», – заявил Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Мюнхене.

    Он признал, что жители страдают от выросших цен, а системы социального обеспечения столкнулись с вызовами, передает ТАСС.

    «Поэтому нам необходимы реформы. И эти реформы нужны нам не когда-нибудь потом, эти реформы нужны нам прямо сейчас», – подчеркнул Мерц.

    Он отметил необходимость сохранения производственного присутствия в Германии. В качестве первоочередных мер он назвал обеспечение бизнеса конкурентоспособными ценами на энергоносители, ускорение административных процедур и сокращение бюрократии.

    Канцлер также выступил за снижение налога на электроэнергию в следующем году для всех потребителей, чтобы уменьшить финансовое бремя населения. Он напомнил Социал-демократической партии Германии о необходимости соблюдения взятых обязательств и быстрой реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Мерца восстанавливать газопроводы «Северный поток» на фоне роста цен на электроэнергию.

    Мерц объявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в немецкую экономику.

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    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Мерц констатировал потерю доверия европейцев к ЕС

    Мерц заявил о потере доверия европейцев к политике ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие люди потеряли доверие к политике Европейского союза, и призвал к переходу к конкретным действиям.

    «Да, давайте назовем вещи своими именами. Многие больше не доверяют этой европейской политике, этому Европейскому союзу», – заявил Мерц, выступая на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС) в Баварии.

    По его словам, перед европейскими государствами и Германией сейчас стоят действительно большие вызовы, в условиях которых руководству ЕС необходимо перейти к конкретным действиям, передает РИА «Новости».

    Канцлер ФРГ добавил, что люди должны вновь обрести доверие к политике ЕС, поэтому власти не могут ограничиваться лишь многословным описанием проблем, а должны их решать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости немедленных реформ из-за давления на экономику ФРГ.

    В пятницу лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.

    В четверг Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре.

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    24 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    В Лейпциге прошел протест против американо-израильской оборонной компании

    Dpa: Демонстранты в Лейпциге потребовали остановить производство ракет Anthem

    Tекст: Мария Иванова

    В германском Лейпциге несколько сотен человек вышли на демонстрацию с требованием остановить размещение в городе производственных мощностей американо-израильской оборонной компании Covenant.

    Протестующие вышли на улицы под лозунгом «Никаких ракетных заводов в Лейпциге» и потребовали отменить открытие завода на севере города. В акции, безопасность которой обеспечивала полиция, приняли участие в основном молодые люди, державшие палестинские флаги и символику левых движений, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Компания Covenant официально открыла производственный комплекс в Саксонии в начале октября. Ожидается, что эта площадка станет крупнейшим объектом производителя в мире. По планам руководства, с 2027 года там начнется серийный выпуск высокоточных крылатых ракет большой дальности Anthem.

    В первый год работы предприятие должно произвести 1 тыс. таких ракет, а к 2028 году увеличить объемы выпуска до 5 тыс. единиц в год. Правительство региона поддержало реализацию проекта.

    «Обеспечение свободы и благосостояния невозможно без поддержания безопасности», – подчеркнул премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на церемонии открытия завода. По его словам, эффективным инструментом безопасности по-прежнему является сдерживание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии запланировало закупку тысяч крылатых ракет Anthem.

    В прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить заказы немецкому военно-промышленному комплексу.

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    24 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Процесс высылки нелегальных мигрантов из Германии оказался парализован

    Welt: ФРГ с июня выслала в Италию и Грецию лишь четырех нелегальных мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии с момента запуска новой общеевропейской системы предоставления убежища (GEAS) в июне смогли вернуть в Италию и Грецию всего четырех просителей убежища, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Себастиан Мюнценмайер.

    «С момента запуска новой европейской системы предоставления убежища GEAS в июне 2026 года были возвращены лишь два просителя убежища в Италию и еще двое – в Грецию», – пишет Welt со ссылкой на ответ МВД Германии на запрос Мюнценмайера.

    Высылка мигрантов оказалась парализована, хотя BAMF (Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев) установило юридическую ответственность Италии и Греции за сотни нелегалов, находящихся в Германии, передает РИА «Новости».

    В августе вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о прекращении приема нелегалов из ФРГ, мотивировав это тем, что немецкие неправительственные организации массово доставляют спасенных в море мигрантов на итальянский берег. В сентябре газета сообщала, что в Германию продолжают прибывать тысячи нелегалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели Евросоюз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов в Руанде.

    В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отказе повторять ошибки других европейских стран в миграционной политике.

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    24 октября 2026, 22:08 • Новости дня
    Мерц заявил о якобы предпринимаемых Россией попытках дестабилизировать Германию

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде Христианско-социального союза в Баварии заявил, что Россия якобы ежедневно стремится дестабилизировать ситуацию в стране.

    «Мы видим, что Россия каждый день стремится дестабилизировать и Германию», – заявил Мерц.

    Немецкий канцлер при этом не привел никаких фактов или доказательств, которые могли бы подтвердить его заявления о действиях Москвы, передает РИА «Новости».

    Одновременно Мерц заявил о «внутренних экстремистах», которые, по его словам, представляют «растущую угрозу» для Европы и Германии наряду с иностранными державами, и заверил, что возглавляемый им блок ХДС/ХСС борется за «свободу и безопасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    В среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал обеспокоенность Мерца влиянием России на немецкое общество.

    В воскресенье представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр на партийной конференции в Бонне заявил о необходимости отставки Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    24 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    Мерц на фоне рекордного падения рейтингов призвал сторонников «не унывать»

    Мерц призвал сторонников не унывать из-за низких рейтингов ХДС/ХСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов правящего блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за низких рейтингов возглавляемого им правящего в Германии блока ХДС/ХСС. Он подчеркнул, что продолжает «держаться» и намерен вести страну к «светлому будущему», передает РИА «Новости».

    «Да, дорогие друзья, я говорю здесь, сегодня, в Мюнхене, мы не унываем. Мы держимся. Мы не смотрим каждый день на опросы», – заявил Мерц на партийном съезде Христианско-социального союза (ХСС).

    Канцлер заявил, что часто встречает людей, которые призывают его «не терять мужества» и «держаться», подтверждая правильность его курса. По его словам, ростки «светлого будущего» в Германии уже заметны.

    В подтверждение Мерц сослался на ожидания ведущих экономических институтов о росте экономики в 2026 году на 1,3%, а также на рекордные показатели создания стартапов и рост иностранных инвестиций.

    Ранее Мерц заявлял, что не собирается в отставку и намерен реализовать свои реформы. Однако его популярность стремительно падает из-за экономической политики правительства: рейтинг одобрения держится на отметке 10%, что является минимумом для канцлеров ФРГ с 1997 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Фридрих Мерц заявил об острой потребности находящейся под давлением экономики ФРГ в немедленных реформах.

    В четверг основательница партии BSW Сара Вагенкнехт потребовала скорейшей отставки правительства Мерца из-за разрушения конкурентоспособности немецкой экономики.

    Ранее представитель молодежного союза ХДС/ХСС Ян Пфаденхауэр также заявил о необходимости отставки Фридриха Мерца из-за провальной политики и рекордно низкого рейтинга.

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    23 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Германия закупила дополнительный газ на 245 млн евро из-за пустых хранилищ

    Reuters: ФРГ потратит почти 245 млн евро на закупки газа из-за риска дефицита

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии выделили почти 245 млн евро на дополнительные закупки газа для обеспечения энергобезопасности зимой на фоне низкого уровня запасов в хранилищах, сообщило агентство Reuters.

    Германия обеспечивает дополнительные поставки газа на зиму на фоне существенно более низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ), пишет Reuters со ссылкой на данные оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).

    На специальные тендеры для обеспечения поставок на февраль и март 2027 года потратили около 107 млн евро. Еще 137 млн евро направили на стандартные ежегодные тендеры THE.

    Соглашения должны стимулировать компании дольше хранить газ и закачивать дополнительные объемы при необходимости. На 21 октября ПХГ в Германии были заполнены на 61,1%, тогда как годом ранее – на 75,4%.

    Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) предупредила о риске полного опустошения хранилищ к февралю 2027 года в случае холодной зимы. Эксперты ожидают, что к 1 ноября уровень заполненности составит максимум 77%, чего может не хватить потребителям при сильных морозах, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов на природный газ в Европе поднялась выше 1070 долларов за тысячу кубических метров.

    В четверг глава компании «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища.

    В начале месяца расчеты на основе данных европейской платформы Gas Infrastructure Europe показали достаточность запасов газа в европейских хранилищах примерно на 60–70 дней зимнего потребления.

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    24 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Украинцы стали лидерами по числу заявлений на убежище в России

    Граждане Украины в 2026 году чаще других просили убежища в России

    Tекст: Мария Иванова

    В первом полугодии 2026 года граждане Украины подали наибольшее количество заявлений о предоставлении убежища в России, составив более половины от общего числа обращений.

    Всего за шесть месяцев в России зарегистрировали 2 562 обращения о предоставлении убежища. Из них 1 386 поступило от украинцев, 427 – от граждан Сирии, 97 – от афганцев, передает ТАСС.

    Также убежище запрашивали граждане Узбекистана (67), Ирана (65), Казахстана (44), Германии (40), Молдавии (39), Палестины (33) и Туркмении (29).

    В первой половине 2025 года было подано 4 111 заявлений, тогда наибольшее число обращений поступило от граждан Сирии (1 841) и Украины (1 140).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от пограничников гражданин Украины Алексей Коваль обратился к властям Молдавии с просьбой о предоставлении убежища.

    В мае представитель МВД Алексей Егоров сообщил о предоставлении Россией защиты более 2,5 млн человек.

    В прошлом году украинцы стали лидерами по количеству заявлений на временное убежище в России среди граждан недружественных стран.

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    25 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Отрыв АдГ от ХДС/ХСС в рейтинге партий Германии составил 11 п.п.

    Tекст: Антон Антонов

    Партия «Альтернатива для Германии» в рейтинге партий Германии опередила блок ХДС/ХСС на 11 процентных пунктов, следует из опроса института INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

    «Альтернатива для Германии» пользуется поддержкой 30% избирателей, что на 1 п.п. больше, чем неделей ранее, тогда как блок ХДС/ХСС получил 19% и также прибавил 1 п.п., передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    Социал-демократическая партия Германии набрала 14% и вернулась на один уровень с партией «Зеленые», чьи позиции также составляют 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10% (минус 1 п.п.). Свободная демократическая партия и партия BSW остались ниже пятипроцентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.

    В сумме правящая коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ набирает только 33%, тогда как для парламентского большинства и формирования правительства нужно минимум 44%.

    По расчетам INSA, коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и «Зеленых» получила бы 47% голосов и рассматривается руководителем института Херманом Бинкертом как наиболее вероятный вариант.

    Совместное выступление ХДС/ХСС и АдГ обеспечило бы 49%, однако консерваторы публично исключают любое сотрудничество с «Альтернативой для Германии». Альянс «Зеленых», СДПГ и Левой партии собрал бы 38% и оценивается жителями Берлина скептически: 46% респондентов считают подобное объединение плохим, 31% – хорошим.

    Опрос проводился с 19 по 23 октября, в нем приняли участие 1 209 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не унывает из-за рекордно низких рейтингов блока ХДС/ХСС и намерен вести страну к «светлому будущему».

    Мерц столкнулся с новым внутрипартийным кризисом.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке, в сеть попали сотни тысяч партийных писем и личных документов.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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    24 октября 2026, 17:37 • Новости дня
    Британский конгломерат Frasers Group получил контроль над брендом Hugo Boss

    Bloomberg: Британская компания Frasers Group получила контроль над Hugo Boss

    Tекст: Мария Иванова

    Британская компания Frasers Group увеличила свою долю в германском производителе одежды Hugo Boss до 50,08%, получив контрольный пакет акций.

    Британский конгломерат Frasers Group довел свою долю в германском производителе модной одежды Hugo Boss до 50,08%, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее конгломерат контролировал 48% акций германской марки.

    Компания Frasers Group была основана британским бизнесменом Майком Эшли. Ей принадлежат магазины одежды Flannels, Harvey Nichols, House of Fraser и Sports Direct, а также бренды Everlast и Lonsdale.

    Компания Hugo Boss, основанная в 1924 году Хуго Фердинандом Боссом, располагает примерно 1,5 тыс. магазинов по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Bloomberg сообщило о падении доходности акций французских производителей предметов роскоши Hermes International и LVMH до минимальных значений с 2016 года.

    В ноябре прошлого года московский суд отклонил иск о лишении правовой охраны бренда Hugo Boss в России.

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    22 октября 2026, 23:56 • Новости дня
    Временный поверенный США в Германии устраивал алкогольные застолья с охраной

    Bild: Временный поверенный США в ФРГ Мельтцер пил с полицейскими из охраны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временный поверенный в делах США в Германии Алан Мельтцер употреблял алкоголь вместе с немецкими полицейскими, которые обеспечивали его личную охрану, пишет Bild.

    Сотрудники полиции сообщили о предполагаемых нарушениях несколько недель назад, после чего началось внутреннее расследование. Полиция Берлина расформировала отряд охраны дипломата и начала служебные разбирательства в отношении его сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники.

    Сообщается, что дипломат сам поощрял такие застолья и приглашал полицейских выпить. Личная вина Мельтцера на данный момент не доказана, отмечает РИА «Новости».

    «Это соответствует действительности: были начаты служебные дисциплинарные меры, а соответствующий отряд личной охраны расформирован. Мы не можем предоставить дополнительных подробностей», – заявил представитель полиции.

    В состав подразделения земельного управления уголовной полиции Берлина (LKA 61) входили более десяти сотрудников. Во время службы употребление алкоголя запрещено, при заступлении на дежурство действует правило нулевого содержания алкоголя в крови. В посольстве США заявили о доверии профессионализму LKA и отказались комментировать обвинения в адрес Мельтцера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    В прошлом месяце в доме помощника кандидата от партии «Альтернатива для Германии» Кристин Бринкер прошли обыски из-за подозрений в незаконном хранении оружия.

    В апреле пресса уличила главу ФБР в регулярных пьянках и прогулах.

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    24 октября 2026, 03:46 • Новости дня
    Посол Кумар пообещал обеспечить Россию нужным количеством индийских рабочих

    Посол Индии Кумар заявил о готовности направить в Россию необходимое число рабочих

    Tекст: Денис Тельманов

    Индия направит в Россию необходимое количество квалифицированной рабочей силы в соответствии с квотами, заявил индийский посол в Москве Винай Кумар.

    «Наша цель – обеспечить поставку качественных, квалифицированных трудовых ресурсов в необходимом количестве в соответствии с установленными Российской Федерацией требованиями на российский рынок», – заявил Кумар в интервью ТАСС.

    По его словам, в среднем от 25 до 30% квоты на привлечение иностранных работников приходится на долю Индии. В зависимости от точного числа будет подготовлено и направлено в Россию необходимое количество специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Кумар предложил российской экономике индийскую квалифицированную рабочую силу.

    В начале месяца стало известно, что Россия переориентируется на привлечение трудовых мигрантов из Индии.

    В марте МИД Индии заявил о готовности увеличить количество едущих в Россию рабочих в зависимости от спроса.

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