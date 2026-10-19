Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в Молдавии
Спасенный на Днестре украинец попросил убежища в Молдавии
Гражданин Украины Алексей Коваль, которого местные жители спасли от преследовавших его украинских пограничников на реке Днестр, обратился к властям Молдавии с просьбой о предоставлении убежища.
Спасенный жителями молдавского села при переправе через Днестр 49-летний украинский психотерапевт Алексей Коваль попросил убежища в Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Пограничной полиции республики в эфире канала TVR Moldova.
Мужчина поступил в больницу города Сороки с сотрясением мозга после нападения украинских пограничников. Выяснилось, что киевлянин на протяжении восьми месяцев пытался оспорить решение военкомата об аннулировании его освобождения от военной службы по состоянию здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу украинских пограничников.
Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь.
В субботу молдавские правоохранительные органы задержали преследовавших уклониста силовиков.