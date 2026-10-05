В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Додон призвал премьера Молдавии вмешаться в возможную отмену рейсов FlyOne
Додон призвал правительство Молдавии разобраться с рейсами FlyOne
Экс-президент Молдавии Игорь Додон потребовал от властей страны срочно вмешаться в ситуацию с возможной отменой рейсов авиакомпании FlyOne, которая является единственной выполняющей полеты в российском направлении через Армению.
Бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон призвал правительство обратить внимание на ситуацию с возможной отменой рейсов авиакомпании FlyOne, передает РИА «Новости».
«Вчера поступило больше информации и подтверждений об отмене некоторых рейсов компании FlyOne. Информация, которой я лично располагаю, FlyOne продала более 350 тыс. билетов на предстоящее время… Что делать молдаванам, которые заплатили деньги и не смогут улететь?» – заявил Додон.
Политик обратился к премьер-министру Молдавии Василию Тофану и призвал его заняться проблемами граждан. Додон попросил срочно вмешаться в этот случай.
FlyOne была основана бывшим лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. После начала спецоперации на Украине она осталась единственной молдавской авиакомпанией, осуществляющей рейсы в российском направлении через стыковочные рейсы в Армении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Додон обвинил Киев в проблемах с Днестром в Молдавии.
В среду Додон потребовал объяснить размещение молдавских войск на границе с Украиной.
В прошлом месяце Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией.