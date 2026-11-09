Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Разведка спецназа «Ахмат» заявила о подготовке Украины к долгой войне
Разведка «Ахмата» предрекла снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет
Власти Украины готовятся к длительным боевым действиям и планируют существенно понизить возраст для мобилизации в ряды вооруженных сил, сообщил начальник разведки спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
Украинское руководство намерено продолжить снижение возраста призывников, что свидетельствует о подготовке Киева к долгосрочному противостоянию. В скором времени в ряды армии начнут призывать 21-летних, а затем и 18-летних граждан, сказал собеседник ТАСС.
«Как только возраст понизят до 21, потом до 18, эти 16-летние через годика два – уже готовый резерв», – заявил военный.
Он добавил, что не удивится началу призыва женщин.
По словам разведчика, украинская верхушка планирует удерживать власть любой ценой, расплачиваясь за это молодыми гражданами и генофондом страны. Разговоры о стремлении Киева к миру командир «Ахмата» счел не соответствующими действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники территориальных центров комплектования (украинский аналог военкомата) начали забирать в ряды украинской армии специалистов военно-промышленного комплекса.
В субботу председатель госсовета Крыма Владимир Константинов назвал сопровождающее мобилизацию на Украине насилие сопоставимым с нацизмом.
В пятницу покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил о принуждении похищенной молодежи непризывного возраста к подписанию военных контрактов под пытками.