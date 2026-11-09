Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Украинские военкомы начали отлавливать сотрудников предприятий ВПК
На Украине под мобилизацию попали сотрудники оборонных предприятий
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования начали забирать в ряды украинской армии специалистов военно-промышленного комплекса из-за снижения квот на бронь от мобилизации.
На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК) стали призывать на службу специалистов, работающих на предприятиях оборонного сектора, передает ТАСС.
«ТЦКшники охотятся и отлавливают специалистов, которые работают в сфере ВПК. По новому закону, даже государственным предприятиям снижены квоты, то есть бронь на сотрудников, спасающая от мобилизации. Если раньше на предприятии могли забронировать все 100% сотрудников, то сейчас уже 70-80%. Вот эти высвободившиеся 20-30% – как раз потенциальные рекруты для ТЦКшников», – сообщил Марочко.
Ранее эксперт сообщал об эвакуации предприятий военно-промышленного комплекса из Харькова, Днепропетровска и Кривого Рога из-за проблем с энергоснабжением и приближения линии фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сравнил мобилизацию на Украине с нацизмом и махновщиной.
Ранее сотрудники ТЦК в Харькове сорвали одежду с мужчины при насильственной мобилизации.
Министерство экономики Украины запланировало снизить квоту бронирования от мобилизации для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.