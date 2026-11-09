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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Украина назвала состав делегации на переговоры в Абу-Даби
    CNN: Сотрудничество Путина и Трампа разрушает планы Запада против России
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Айзенкоту дали шесть недель на формирование правительства Израиля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    4 комментария
    9 ноября 2026, 07:05 • Новости дня

    «Северяне» нарастили наступление на волчанском и великобурлукском направлениях

    ВС России расширили зону контроля в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усилили давление на оборону ВСУ в Харьковской и Сумской областях, продвинувшись за сутки на 900 метров.

    «На волчанском и великобурлукском направлениях штурмовые группы «Северян» наращивают интенсивность наступательных действий. Есть продвижения в районе Приколотного, Малого Бурлука и Шевченково Первое. За сутки общее продвижение составило до 900 м», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на липцовском направлении «Северяне» продвигаются южнее Высокой Яруги и Новой Казачьей. Ожесточенные бои идут в районе Токаревки.

    В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям расчетов БПЛА 434 опБпС ВСУ в районе Дягова.

    В Сумской области российская авиация, артиллерия и операторы дронов нанесли удары по скоплениям военнослужащих и техники ВСУ в окрестностях Сум, Стецковки и Новодмитровки.

    Ожесточенные встречные бои развернулись в районе Хотени, где большие потери понесла 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерийские расчеты группировки войск «Север» ликвидировали станцию РЭБ и 59 бойцов ВСУ на территории Харьковской и Сумской областей. У солдат ВСУ на Харьковском направлении выявили массовое воспаление и рак легких.

    До этого российские бойцы сбили в Харьковской области более 300 украинских тяжелых беспилотников.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 13:45 • Новости дня
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    Российская армия решила отказаться от демисезонной формы
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о планах вернуть в армию схему одежды «лето – зима», убрав демисезонные комплекты.

    «Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему «лето – зима», – заявил Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

    Он пояснил, что для реализации этих планов требуются современные материалы, над которыми уже работают армия и промышленность.

    Для тестирования военнослужащие от Дальнего Востока до Калининграда получили 100 тыс. комплектов новой одежды. По словам замминистра, летний вариант формы ранее прошел испытания, после которых производители начали устранять выявленные замечания. Сами комплекты предназначены для умеренного климата, Крайнего Севера, а также особо жаркой и холодной местности, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре министр обороны Андрей Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку фондов военного ведомства к зиме.

    В феврале офицер Южной группировки войск с позывным Сокол сообщил о постоянной модернизации формы российских военнослужащих для выполнения специфических боевых задач.

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    8 ноября 2026, 21:12 • Новости дня
    На Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби

    Киев определил полный состав делегации на переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) примут участие в переговорах в Абу-Даби в составе делегации под руководством руководителя службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

    Полный состав украинской делегации на переговорах в Абу-Даби определен, ее возглавит Рустем Умеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский 24 канал.

    В делегацию также войдут Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Военное направление переговоров будут координировать Андрей Гнатов и Скибицкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавил руководитель службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Главой украинской делегации называли главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие европейских стран в переговорах.

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    8 ноября 2026, 14:15 • Новости дня
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    The War Zone: Российские вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами

    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны России опубликовало кадры пуска недорогой крылатой ракеты с ударного вертолета Ми-28НМ в ходе специальной военной операции на Украине.

    На опубликованной в Telegram-канале Минобороны видеозаписи запечатлен запуск боеприпаса с пилона под левым крылом вертолета.

    «Экипаж вертолета Ми-28нм нанес удар барражирующим боеприпасом «Дань-Т» по позициям личного состава и пункту управления БПЛА противника», – говорится в сообщении.

    Речь идет о модификации ракеты С8000 «Бандероль» – «Дань-Т», разработанных российской компанией «Кронштадт», пишет The War Zone. Дальность полета «Бандероли» составляет около 500 км, а масса боевой части достигает 50 кг.

    Ракета «Дань-Т» отличается увеличенной до 135 кг боевой частью и сниженной на 35% стоимостью. Ожидается, что именно этот боеприпас станет основным для закупок, а его носителями смогут выступать не только вертолеты, но и боевые самолеты, а также наземные пусковые установки.

    Использование ударных вертолетов для запуска крылатых ракет большой дальности позволяет российским войскам наносить удары по объектам противника с безопасного расстояния. Ранее максимальная дальность вооружения Ми-28 ограничивалась 15 км при использовании ракет ЛМУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре западная пресса отметила появление российской крылатой ракеты «Бандероль». В начале сентября Россия впервые показала за рубежом новые виды крылатых ракет. В прошлом году ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    8 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электроснабжения и отопления на протяжении трех суток.

    Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу, поскольку в их домах уже третьи сутки нет электричества и отопления, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Горожане жалуются на несоблюдение графиков отключения энергии. По информации издания, некоторые киевляне остаются без света до пяти суток подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением Киева и снижении давления в системе водоснабжения из-за повреждения энергетического объекта в Житомире.

    Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

    Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев призвал жителей Киева готовиться к «водным блэкаутам» из-за длительных отключений электроснабжения.

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    8 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    ВС России поразили два судна в районе Одессы и подстанцию под Днепропетровском
    ВС России поразили два судна в районе Одессы и подстанцию под Днепропетровском
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по электроподстанции в Днепропетровской области и двум судам с военными грузами для украинской армии в районе Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве уточнили, что днем в результате атак была поражена электроподстанция 330 кВ «Каменская». Данный объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

    Кроме того, в порту Черноморск Одесской области повреждено судно типа «контейнеровоз», доставившее на территорию Украины различное имущество и грузы двойного назначения. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы также поражен сухогруз, который перевозил вооружение и военное имущество для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество для украинской армии сухогрузу в акватории Черного моря.

    В среду российские военные нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили объекты энергетического комплекса и портовой инфраструктуры Украины.

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    8 ноября 2026, 12:06 • Новости дня
    В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света

    ДТЭК: В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света

    В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской области и Днепропетровске.

    Отключения производятся по команде компании «Укрэнерго», передает РИА «Новости» со ссылкой на ДТЭК.

    В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится «под большим вопросом». По словам директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в украинской столице уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские СМИ сообщили о погружении улиц и домов Киева во тьму из-за экстренных отключений света.

    В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в трех районах столицы по команде компании «Укрэнерго».

    Во вторник энергохолдинг проинформировал об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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    8 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Днепропетровск заволокло густым дымом после пожара

    Днепропетровск затянуло дымом из-за возникшего в городе пожара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Город Днепропетровск на юго-востоке Украины затянуло густым дымом в результате начавшегося там пожара, сообщает украинское издание «Телеграф».

    Облако дыма нависло над жилыми районами Днепропетровска, передает РИА «Новости».

    «Днепр затянуло дымом… Над городом поднялось огромное облако, которое видно над жилыми кварталами», – говорится в сообщении.

    Уточняется, что причиной задымления стал возникший в городе пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Днепропетровске и его окрестностях после ударов российских войск по предприятиям произошли пожары.

    В сентябре черный дым окутал Одессу на юге Украины из-за пожара в окрестностях города.

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    8 ноября 2026, 22:58 • Новости дня
    В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»

    Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

    В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

    «Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.

    В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.

    Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.

    Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.

    Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.

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    9 ноября 2026, 01:21 • Новости дня
    На Солнце произошли три сильные вспышки класса М

    Ученые зафиксировали три сильные вспышки класса М на Солнце

    Tекст: Катерина Туманова

    В Институте прикладной геофизики сообщили о трех сильных солнечных вспышках класса М, которые произошли в воскресенье.

    Три сильные вспышки на Солнце были зафиксированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск воскресенья, передает РИА «Новости» со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Событиям присвоены баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

    Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X, где каждая следующая буква означает рост мощности излучения в десять раз.

    Вспышки класса M превосходят по мощности классы A, B и C, однако уступают экстремальному классу X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце. В субботу Солнце повторило рекорд XXI века по числу вспышек за сутки.

    В четверг на светиле зафиксировали самую сильную за четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.

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    8 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    Скрывавшийся от полиции в Хмельницком мужчина подорвался на гранате

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Хмельницком на западе Украины мужчина, скрывавшийся от полиции, получил ранения в результате взрыва гранаты в его руке, сообщила полиция Хмельницкой области.

    Инцидент произошел в микрорайоне Раково. По предварительным данным, боеприпас взорвался в руке мужчины, в результате чего он получил телесные повреждения, передает РИА «Новости».

    Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция в Хмельницком пыталась задержать бегающего по улицам мужчину с гранатой.

    В городе Рудки Львовской области мужчина привел в действие гранату после остановки дорожным патрулем.

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    8 ноября 2026, 21:59 • Новости дня
    Российские военные уничтожили элитный расчет украинских беспилотников в ДНР

    В ДНР полностью ликвидировали расчет элитного подразделения Нацгвардии Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска уничтожили в Донецкой народной республике расчет элитного подразделения беспилотников Lasar's Group Национальной гвардии Украины.

    В Донецкой народной республике ликвидирован расчет элитного украинского подразделения БПЛА Lasar's Group, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В ДНР полностью уничтожен расчет одного из элитных подразделений БПЛА Lasar's Group НГУ. Ликвидированы: главный сержант Канашин Сергей, позывной Патрик, младший сержант Фернос Станислав, позывной Немец, и солдат Арошкевич Владимир, позывной Скорп», – рассказал собеседник агентства.

    Он добавил, что вместе с расчетом был ликвидирован командир эвакуационной бригады старший сержант Николай Коптев с позывным Мося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская авиация поразила место размещения операторов беспилотников украинской армии на харьковском направлении.

    Российские операторы беспилотников ликвидировали три пункта управления БПЛА украинских сил в Краматорском районе.

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    9 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Российские силовики установили причастных к гибели 30 человек в селе Хорлы

    Силовики назвали отряд ГУР «Химера» виновным в гибели людей в Хорлах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силовые структуры установили, что подразделение Главного управления разведки украинского Минобороны «Химера» причастно к ударам по гражданским объектам в Херсонской области, в результате которых погибли десятки человек.

    Подразделение украинской разведки «Химера» ответственно за атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы в январе 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Первого января 2026 года подразделение ГУР «Химера» нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали», – сказал собеседник агентства.

    По данным силовиков, отрядом командует уроженец Херсона майор Александр Капшин. До событий на Майдане он разделял идеи украинского национализма, а в 2014 году участвовал в организации «автомайдана» в Одессе.

    Правоохранители связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек. Подразделение «Химера» было создано под его руководством в августе 2022 года.

    Силовые структуры также обвинили «Химеру» в других ударах по мирному населению. В частности, в июне 2024 года при атаке на магазин в селе Садовое погибли 22 человека, в ноябре 2023 года жертвами удара по пенсионному фонду в Чаплинке стали девять граждан, а в мае 2025 года при обстреле рынка в Алешках погибли семь человек.

    Помимо этого, подразделение атаковало гражданские автомобили в Курской и Белгородской областях и минировало дороги в новых российских регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми в Брянской области. Бастрыкин сообщал, что ущерб от атаки по Хорлам составил свыше 60 млн рублей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на кафе в селе Хорлы.

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