Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
«Северяне» нарастили наступление на волчанском и великобурлукском направлениях
ВС России расширили зону контроля в Харьковской области
Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усилили давление на оборону ВСУ в Харьковской и Сумской областях, продвинувшись за сутки на 900 метров.
«На волчанском и великобурлукском направлениях штурмовые группы «Северян» наращивают интенсивность наступательных действий. Есть продвижения в районе Приколотного, Малого Бурлука и Шевченково Первое. За сутки общее продвижение составило до 900 м», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
Также на липцовском направлении «Северяне» продвигаются южнее Высокой Яруги и Новой Казачьей. Ожесточенные бои идут в районе Токаревки.
В Черниговской области расчеты «Гераней» нанесли удары по позициям расчетов БПЛА 434 опБпС ВСУ в районе Дягова.
В Сумской области российская авиация, артиллерия и операторы дронов нанесли удары по скоплениям военнослужащих и техники ВСУ в окрестностях Сум, Стецковки и Новодмитровки.
Ожесточенные встречные бои развернулись в районе Хотени, где большие потери понесла 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерийские расчеты группировки войск «Север» ликвидировали станцию РЭБ и 59 бойцов ВСУ на территории Харьковской и Сумской областей. У солдат ВСУ на Харьковском направлении выявили массовое воспаление и рак легких.
До этого российские бойцы сбили в Харьковской области более 300 украинских тяжелых беспилотников.