Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Украинские СМИ сообщили о погружении Киева во тьму
Киев погрузился во тьму из-за отключений света
В Киеве введены экстренные отключения света, из-за чего улицы и дома погрузились во тьму, сообщили украинские СМИ.
В украинской столице из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения электроэнергии, улицы и дома остаются без освещения. Видео улиц без света опубликовало украинское издание «Новости.LIVE».
Ранее депутат Верховной рады Сергей Козырь предупреждал о возможном «коллапсе двойного масштаба» в Киеве зимой из-за отсутствия света и воды. Мэр города Виталий Кличко во вторник назвал ситуацию с электроснабжением крайне сложной в связи с повреждением объектов энергоузла, а также вырабатывающих мощностей и сетей по всей стране.
Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозировал отключения электричества на Украине зимой до 20 часов в сутки. Премьер-министр Сергей Корецкий также отмечал, что предстоящая зима может стать для страны сложнее прошлой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве и еще четырех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
В четверг жителей украинской столицы призвали готовиться к жестким графикам отключения водоснабжения. В среду в Киеве местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений света.