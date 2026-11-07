Украинские СМИ сообщили о погружении Киева во тьму

Киев погрузился во тьму из-за отключений света

Tекст: Денис Тельманов

В украинской столице из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения электроэнергии, улицы и дома остаются без освещения. Видео улиц без света опубликовало украинское издание «Новости.LIVE».

Ранее депутат Верховной рады Сергей Козырь предупреждал о возможном «коллапсе двойного масштаба» в Киеве зимой из-за отсутствия света и воды. Мэр города Виталий Кличко во вторник назвал ситуацию с электроснабжением крайне сложной в связи с повреждением объектов энергоузла, а также вырабатывающих мощностей и сетей по всей стране.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозировал отключения электричества на Украине зимой до 20 часов в сутки. Премьер-министр Сергей Корецкий также отмечал, что предстоящая зима может стать для страны сложнее прошлой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве и еще четырех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

В четверг жителей украинской столицы призвали готовиться к жестким графикам отключения водоснабжения. В среду в Киеве местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений света.