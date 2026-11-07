Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
МИД: Киев продолжает атаки на критически важную энергоинфраструктуру
Панкин: Киев продолжает атаки на критически важную энергоинфраструктуру
Евросоюз вредит собственной экономике, поддерживая удары киевского режима по критической энергетической инфраструктуре России, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
«Рассчитываем, что саммит в Майами позволит закрепить этот ведущий форум глобального управления на конструктивных позициях, способствуя возврату крупнейших экономик к равноправному сотрудничеству на основе взаимного интереса», – сказал Панкин.
Дипломат также отметил, что Украина продолжает атаковать критически важную энергоинфраструктуру при поддержке ЕС, передает ТАСС.
«Обратив против стратегических конкурентов экономическое оружие в надежде на сохранение доминирования, ЕС, по сути, выстрелил себе в ногу», – подчеркнул он.
По его словам, турбулентность в энергетике негативно сказывается на всех, но особенно сильно бьет по энергодефицитной Европе. Он добавил, что долгосрочная стабилизация невозможна без отказа от недобросовестной конкуренции.
В этом году председательство в G20 перешло к США. Финальный саммит пройдет 14–15 декабря в окрестностях Майами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.
Панкин назвал рациональным подход США к обеспечению энергоизобилия.
В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко заявил о невозможности возвращения к нормальным отношениям с Европой.