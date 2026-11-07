Панкин: Киев продолжает атаки на критически важную энергоинфраструктуру

Tекст: Вера Басилая

«Рассчитываем, что саммит в Майами позволит закрепить этот ведущий форум глобального управления на конструктивных позициях, способствуя возврату крупнейших экономик к равноправному сотрудничеству на основе взаимного интереса», – сказал Панкин.

Дипломат также отметил, что Украина продолжает атаковать критически важную энергоинфраструктуру при поддержке ЕС, передает ТАСС.

«Обратив против стратегических конкурентов экономическое оружие в надежде на сохранение доминирования, ЕС, по сути, выстрелил себе в ногу», – подчеркнул он.

По его словам, турбулентность в энергетике негативно сказывается на всех, но особенно сильно бьет по энергодефицитной Европе. Он добавил, что долгосрочная стабилизация невозможна без отказа от недобросовестной конкуренции.

В этом году председательство в G20 перешло к США. Финальный саммит пройдет 14–15 декабря в окрестностях Майами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

Панкин назвал рациональным подход США к обеспечению энергоизобилия.

В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко заявил о невозможности возвращения к нормальным отношениям с Европой.