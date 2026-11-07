Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Дмитриев ответил на требования Киева о гарантиях безопасности
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Владимира Зеленского, который потребовал для Украины гарантий безопасности из-за того, что она не в НАТО.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на жалобы Владимира Зеленского об отсутствии у Украины членства в НАТО и гарантий безопасности, передает РИА «Новости».
«Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» – написал глава РФПИ в соцсети.
Российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В Москве подчеркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть интересы безопасности России, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.
МИД заявил о разрушении прежней архитектуры европейской безопасности кризисом, спровоцированным НАТО и ЕС.
В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе.