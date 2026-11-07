Tекст: Мария Иванова

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на жалобы Владимира Зеленского об отсутствии у Украины членства в НАТО и гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

«Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» – написал глава РФПИ в соцсети.

Российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В Москве подчеркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть интересы безопасности России, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

МИД заявил о разрушении прежней архитектуры европейской безопасности кризисом, спровоцированным НАТО и ЕС.

В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе.