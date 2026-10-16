Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку

Tекст: Мария Иванова

Всего за неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов, говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

На прошедшей неделе были взяты под контроль Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, в том числе накануне установлен контроль над Варваровкой и Николаевкой Харьковской области.

При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1675 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2740 военнослужащих, 37 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1550 военнослужащих, 18 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

Подразделения Южной группировки за неделю улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял более 1155 военнослужащих, девять бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.

В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освобождено Никольское в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше1695 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

За неделю уничтожены до 240 военнослужащих, бронемашина, пять артиллерийских орудий и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.