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Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины
Герасимов: Удары по инфраструктуре Украины продолжены в ответ на удары ВСУ
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки со стороны ВСУ.
Герасимов на совещании, которое провел президент Владимир Путин во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, заявил, что удары по инфраструктуре Украины будут продолжаться, передает РИА «Новости».
«В ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины», – заявил Герасимов.
Глава Генштаба добавил, что наиболее приоритетными целями для российских военных являются предприятия по производству ракетного оружия и беспилотников, а также места хранения и запуска этих вооружений.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия российских войск возмездием за украинские удары.
Президент Владимир Путин заявил, что российская армия продолжает наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в ответ на атаки Киева по объектам промышленности и топливно-энергетического сектора.