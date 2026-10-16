  • Новость часаПутин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
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    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 19:38 • Новости дня

    Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины

    Герасимов: Удары по инфраструктуре Украины продолжены в ответ на удары ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что российские войска продолжают наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на атаки со стороны ВСУ.

    Герасимов на совещании, которое провел президент Владимир Путин во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, заявил, что удары по инфраструктуре Украины будут продолжаться, передает РИА «Новости».

    «В ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики, транспортной инфраструктуры, обеспечивающим их функционирование на всей территории Украины», – заявил Герасимов.

    Глава Генштаба добавил, что наиболее приоритетными целями для российских военных являются предприятия по производству ракетного оружия и беспилотников, а также места хранения и запуска этих вооружений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия российских войск возмездием за украинские удары.

    Президент Владимир Путин заявил, что российская армия продолжает наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в ответ на атаки Киева по объектам промышленности и топливно-энергетического сектора.

    16 октября 2026, 08:00 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ
    ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли новые удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры на Украине и поразили судно с военными грузами на пути в Одессу, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и задействованным в интересах ВСУ морским судам, указало ведомство в Max.

    В результате атаки в населенном пункте Теплодар Одесской области был поражен логистический центр «Блум». Этот объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинских войск.

    Кроме того, российские военные на переходе морем поразили морское судно типа сухогруз, которое доставляло в порт Одессы грузы военного назначения.

    Масштабное отключение электроэнергии зафиксировано в Луцке после серии взрывов. В Хмельницком поражена нефтебаза, а в Умани Черкасской области повреждено местное предприятие. Попадания дронов и авиабомб также отмечались в Киевской, Волынской, Сумской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

    По данным мониторингового ресурса AMK Mapping, некоторые задействованные в атаках аппараты «Герань-5» развивали скорость до 800 км/ч, что сопоставимо с показателями российских крылатых ракет воздушного базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.

    Российские военные атаковали порт Измаил и два судна с оружием. В воскресенье ВС России уничтожили используемый украинской армией дата-центр в Одессе.

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    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский совсем не тот парень, с кем стоит иметь дело, так как он не желает договариваться, а без этого невозможно завершить конфликт.

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Зеленского из-за возобновления ударов по российской нефтяной инфраструктуре на фоне мирных усилий.

    В интервью телеканалу Newsmax Трамп признался, что вести диалог с президентом России Владимиром Путиным значительно проще.

    «Зеленский не тот парень, с которым нам стоит иметь дело. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договариваться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского», – подчеркнул он во время беседы в Белом доме.

    По его словам, украинская сторона лишь имитирует готовность к дипломатическому урегулированию. Киев прервал паузу в атаках на российские объекты, оправдав это ответными мерами на действия Москвы, несмотря на объявленное ранее прекращение огня.

    Отвечая на вопрос, закончится ли война до того, как он покинет свой пост, Трамп выразил оптимизм по поводу урегулирования, но усомнился в готовности Зеленского к переговорам.

    «Это [конфликт] должно скоро закончиться. Я думаю, что на самом деле они оба хотели бы, чтобы это закончилось. Но я думаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с Путиным», – ответил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обвинил президента США в предательстве. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позицию Зеленского по дизельной сделке вызовом американскому лидеру.

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа.

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    16 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья

    Герасимов: ВС России подошли на расстояние 5 км к окраинам Запорожья

    Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что передовые группы российских войск подошли на расстояние пяти км от южных окраин Запорожья.

    Герасимов доложил, что по позициям противника в городской черте Запорожья наносятся удары, передает ТАСС.

    «В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что соединения группировки войск «Днепр» ведут бои по освобождению Орехова, а под контроль российских сил перешли населенные пункты Новопавловка и Ново-Андреевка.

    Кроме того, форсировав реку Конка, подразделения Воздушно-десантных войск овладели поселком Малая Катериновка и развивают наступление в северном направлении, добавил начальник Генштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба доложил президенту о наступлении группировки «Центр» на Александровку.

    Президент Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск заявил, что Луганская народная республика находится полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.

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    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Варваровкой и Николаевкой в Харьковской области.

    Всего за неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе были взяты под контроль Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, в том числе накануне установлен контроль над Варваровкой и Николаевкой Харьковской области.

    При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1675 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2740 военнослужащих, 37 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1550 военнослужащих, 18 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки за неделю улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял более 1155 военнослужащих, девять бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освобождено Никольское в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше1695 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю уничтожены до 240 военнослужащих, бронемашина, пять артиллерийских орудий и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    16 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол», в результате которой российские войска окружили и уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области.

    Владимиру Путину доложили в пятницу на совещании во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, что российские военные успешно завершили операцию по окружению и ликвидации сил противника в северо-восточной части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция «Медвежий угол». На первом этапе операции в течение июля-августа воинские части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий, наступая навстречу друг другу в общем направлении на Приколотное, овладели крупным населенным пунктом Белый Колодезь и осуществили охват обороняющегося формирования противника», – доложил Никифоров Путину.

    По словам командующего группировкой «Север», к 30 августа российские военные полностью замкнули кольцо блокирования. На втором этапе, который начался в сентябре, войска приступили к ликвидации окруженного противника: украинская группировка была рассечена на несколько частей и последовательно уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении зоны безопасности.

    В субботу российские военные не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.

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    16 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары по западным регионам Украины показали, что для киевского режима больше нет «глубокого тыла», заявил газете ВЗГЛЯД участник Ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий (позывной «Скиф»).

    «То, что мы наблюдали этой ночью, это наглядная демонстрация того, что «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться. Западные регионы Украины, которые киевский режим и их кураторы считали «тихой гаванью» и глубоким тылом, теперь горят наравне с прифронтовыми зонами. Луцк без света, нефтебазы в Хмельницком, предприятия в Умани и Ровно – география прилетов доказывает: безопасного расстояния для боевиков киевского режима больше не существует», – отметил Коломацкий.

    Он уточнил, что Россия наносит удары по западным территориям, так как именно там сосредоточены ключевые логистические хабы, через которые идет поток натовского вооружения. «И там же расположены ремонтные предприятия и склады, питающие фронт. Лишая Украину этого тыла, мы перерезаем артерии, по которым к врагу поступают ресурсы для ведения боевых действий. Удары по портам и сухогрузам в море лишь дополняют эту картину полной блокировки вражеской логистики», – добавил он.

    «Особого внимания стоит техническая эволюция наших средств поражения. Данные о том, что новые «Герани-5» развивают скорость до 800 км/ч, сопоставимую с крылатыми ракетами, говорят о колоссальном скачке в развитии отечественного ВПК. Это не разовая разработка и не импровизация одного инженера. Это прямой результат той фундаментальной трансформации армии и оборонной промышленности, которую последовательно проводит Верховный главнокомандующий. Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет и превосходство – инженеры и военные ее выполнили, создав оружие, способное преодолевать любые расстояния и вскрывать любые эшелоны ПВО», – заявил Коломацкий.

    «Мы перешли к стратегии тотального огневого доминирования по всей глубине обороны противника. Враг теряет остатки инфраструктуры, потому что Россия начала воевать технологичнее и жестче. И этот процесс необратим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 10 по 16 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), использовавшиеся в интересах ВСУ логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры.

    В пятницу утром сообщалось, что ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Накануне российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

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    16 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск назвал не рядовым событием и безусловным успехом окружение российскими военными группировки ВСУ численностью в 2 тыс. человек.

    «В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках – это уже не новость. Но окружение группировки в районе 2 тыс. человек, да еще и на территории свыше 400 кв. км, 460 кв. км – это все-таки не рядовое событие. Это, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, все-таки успех», – цитирует Путина ТАСС.

    «Изначально вы мне докладывали, там было даже чуть больше, по-моему, 2,5 тыс. [человек в окружении]. Я еще об этом скажу. Это безусловный успех группировки «Север», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные провели операцию «Медвежий угол» по разгрому противника в Харьковской области.


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    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    16 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории в Харьковской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что под контроль российской армии в Харьковской области перешли 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, сообщает РИА «Новости»

    «Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Начальник Генштаба рассказал об освобождении Первомайского. Также он назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.


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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    16 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Порядка 10% территории Донецкой народной республики (ДНР) и около 16,5% Запорожской области остаются под контролем киевского режима, сообщил президент Владимир Путин.

    «Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем», – заявил Путин.

    Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года в зоне проведения СВО.

    В прошлом месяце мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса. В июле в США признали неизбежность полного освобождения Донбасса Россией.

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    16 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска продвигаются в направлении Сум

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России осуществляют продвижение в направлении города Сумы, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    «Безостановочно идет наступление в Сумской области, штурмовые подразделения группировки «Север» продвигаются в общем направлении в город Сумы», – заявил Герасимов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в пятницу президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, в ходе которого он попросил Герасимова доложить об обстановке в зоне проведения специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу дроны группировки «Север» уничтожили пикап с солдатами ВСУ в Сумской области.

    В четверг артиллерия этой группировки ликвидировала 64 бойца ВСУ за ночь.

    В среду украинские войска перебросили в этот регион «рейнджерский» полк для осуществления диверсий.

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