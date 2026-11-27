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Украинское командование перебросило стрелковый батальон под Харьков из-за потерь
Украинское командование перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон ВСУ в Харьковскую область на фоне понесенных потерь, сообщил источник в российских силовых структурах.
«На харьковское направление для усиления потерявшей боеспособность 58-й отдельной мотопехотной бригады украинское командование перебросило личный состав 35-го отдельного стрелкового батальона, входящего в состав 61-й отдельной механизированной бригады», – сообщил источник ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Харьковской области уничтожили боевую группу 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
В среду под Павлоградом в Днепропетровской области ударами фугасных авиабомб уничтожили резервы украинского полка «Шквал» из неопытных новобранцев.
Во вторник из-за тяжелых потерь батальон 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишился боеспособности в Харьковской области.