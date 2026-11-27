Немецкий дрон Quantum Systems установил рекорд скорости 727 км/ч

Defence Blog: Электрический немецкий дрон Quantum Systems разогнался до 727 км/ч

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аппарат прошел 100-метровую мерную дистанцию на военной базе в Германии, которую компания не назвала, а зачет шел по средней скорости двух проходов в противоположных направлениях. Независимые эксперты на месте сверили данные GPS с полетными данными, сохранившимися в бортовом черном ящике, рекорд внесен организацией Drone World Records, пишет Defence Blog.

«Рекорд не является самоцелью. Наша задача – разрабатывать передовые высокоскоростные системы, способные противостоять новым угрозам», – заявил соучредитель и содиректор компании Флориан Зайбель.

По его словам, российские реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5», летающие со скоростью до 600 км/ч, требуют масштабируемого решения для перехвата.

В октябре во время учений Forward Edge 26 аппарат разогнался до 777 км/ч в одном направлении и показал пиковую скорость 795 км/ч, однако для официального рекорда требуется и обратный проход. Предыдущее достижение Guinness World Records для батарейного квадрокоптера – 657,59 км/ч, его в декабре 2025 года в Кейптауне установили Люк и Майк Белл на аппарате Peregreen V4.

Аккумулятор для Apex построила Liebherr, 3D-печатные детали поставила EOS, пропеллеры разработала Mejzlik, электронные регуляторы скорости изготовила Hargrave Technologies. Наработки программы Apex уже вошли в систему противодействия дронам Skyron и будут использованы в будущих высокоскоростных перехватчиках.

Украинское подразделение Quantum WIY Industries на этой неделе сообщило, что его перехватчик SPYS уничтожил «Герань-5» К5-К в ходе боевых испытаний на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник разработчик ARX Robotics сообщил об успешной интеграции беспилотной наземной машины GEREON в цифровую сеть целеуказания британской армии ASGARD во время учений в Кении.

В конце октября экспериментальный беспилотный аппарат с электроприводом Apex Recordhunter компании Quantum Systems развил скорость 777 км/ч.

В начале октября немецкая оборонная компания Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS до конца 2026 года.