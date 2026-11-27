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Япония объявила о новом наборе астронавтов для освоения Луны
JAXA весной начнет набор астронавтов для участия в лунных миссиях
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) будущей весной начнет новую кампанию по отбору астронавтов для участия в программах освоения Луны.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) следующей весной откроет набор астронавтов для участия в лунных программах, пишет ТАСС со ссылкой на министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. Точное количество мест в отряде пока не уточняется.
В агентстве решили отказаться от требования об обязательном естественно-научном или техническом образовании, так как для лунных миссий могут потребоваться специалисты гуманитарного профиля. При этом кандидаты должны обладать хорошим зрением, слухом и острой реакцией, хотя общие требования к здоровью были смягчены.
Отборочные экзамены пройдут в четыре этапа и продлятся около года, после чего победители приступят к специальной подготовке. В 2030-х годах правительство Японии совместно с США планирует высадить астронавтов на Луну, а также принять участие в создании постоянных баз и разработке полезных ископаемых на спутнике Земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Японское агентство аэрокосмических исследований показало действующий образец аппарата LUPEX для лунной экспедиции.
Ранее НАСА открыло прием заявок в новый отряд астронавтов для полетов на Луну и Марс.
Кроме того, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о направлении ЮАР предложений по отбору космонавтов.