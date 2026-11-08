Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
НАСА объявило набор астронавтов для полетов на Луну и подготовки миссий на Марс
НАСА открыло прием заявок от граждан США в новый отряд астронавтов, которые будут готовиться к полетам на Луну и Марс. Заявки принимаются до 4 декабря.
НАСА начало набор нового класса астронавтов, которые примут участие в возвращении американцев на Луну, строительстве лунной базы и подготовке первых пилотируемых миссий на Марс, сообщается на сайте НАСА. Заявки принимаются от граждан США до 23:59 по восточному времени четверга, 3 декабря.
«Это необыкновенное время для того, чтобы присоединиться к отряду астронавтов НАСА. Люди, которых мы отберем, смогут пройтись по Луне, жить и работать на лунной базе и помочь создать системы и операции, которые в конечном счете доставят экипажи на Марс», – заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.
Окончательный отбор агентство планирует завершить в конце 2027 года, после чего новые кандидаты приступят к подготовке. В 2024 году НАСА уже проводило набор: из более чем 8 тыс. заявок были отобраны 10 кандидатов, которые с 2025 года проходят почти двухлетнее обучение.
Для участия требуется гражданство США и степень магистра в области точных, инженерных, биологических или компьютерных наук, а также не менее трех лет профессионального опыта после получения диплома. С 1960-х годов НАСА отобрало 370 кандидатов в астронавты, сейчас в действующем отряде агентства состоят 32 человека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу НАСА анонсировало запуск нового лунного ровера Promise, который планируется отправить на поверхность Луны к концу 2028 года. В пятницу стало известно о возможном переносе высадки американских астронавтов на Луну в 2028 году из-за задержек в разработке скафандров компанией Axiom Space. Заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для освоения Луны.