Космонавт назвал создание АЭС необходимым условием для освоения Луны

Космонавт Бабкин назвал создание АЭС на Луне условием для пилотируемых миссий

Tекст: Мария Иванова

Без энергетической станции дальнейшее исследование Луны и проведение там пилотируемых миссий невозможно, передает РИА «Новости».

«Если об этом заявлено, то для космонавтов это очень важный момент, потому что мы знаем хорошо условия работы на Луне… Поэтому без вот такой энергетической станции дальнейшее исследование Луны просто невозможно», – заявил космонавт-испытатель Андрей Бабкин на полях международного фестиваля «Наука 0+» в Ташкенте.

По его словам, в условиях продолжительных лунных ночей, которые длятся около 14 земных суток, а также экстремально низких температур автономная атомная станция обеспечит необходимые стабильность и безопасность. Космонавт отметил особое значение надежного источника энергии при переходе от автоматических систем к пилотируемым экспедициям.

Бабкин добавил, что на предполагаемом месте базирования на южном полюсе Луны солнце находится очень низко, а в некоторых областях ожидаемого скопления водяного льда света не бывает вообще. Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявлял о планах России совместно с Курчатовским институтом создать первую атомную станцию на Луне к середине 2030-х годов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков назвал осуществимыми планы по созданию малой отечественной атомной электростанции на Луне.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о необходимости создания первой атомной электростанции на спутнике Земли к середине следующего десятилетия.

В феврале президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о включении возведения ядерного источника энергии в долгосрочный план освоения Луны.