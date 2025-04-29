Amazon вывел на орбиту первые интернет-спутники для конкуренции со SpaceX

Amazon запустил в космос первую партию 27 спутников Project Kuiper для конкуренции со SpaceX

Tекст: Мария Иванова

Первые 27 спутников Project Kuiper были выведены на орбиту с помощью ракеты Atlas V, сообщает Associated Press.

Аппараты предназначены для формирования глобальной системы широкополосного доступа к интернету, которая должна стать конкурентом Starlinks от SpaceX. Высота орбиты для новых спутников составит около 630 километров.

В прошлом году Amazon отправил на орбиту два тестовых аппарата, а в нынешней партии используются усовершенствованные версии со специальным зеркальным покрытием, которое должно уменьшить негативное влияние на астрономические наблюдения.

Amazon планирует вывести на орбиту более 3,2 тыс. таких спутников для предоставления быстрого и доступного интернета по всему миру. Уже сейчас компания закупила десятки ракетных запусков у United Launch Alliance и Blue Origin.



Между тем астрономы выражают обеспокоенность ростом числа низкоорбитальных спутников, так как они затрудняют наблюдение за звездами, а также повышают риск столкновений в космосе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США призвал союзников отказаться от сотрудничества с китайскими спутниковыми компаниями.

Американская компания SpaceX 20 апреля осуществила запуск ракеты Falcon 9 с военными спутниками на орбиту для Национального управления военно-космической разведки США. Ранее SpaceX Илона Маска предложила Вашингтону реализовать проект системы ПРО «Золотой купол» для ускоренного развертывания спутникового мониторинга ракет.