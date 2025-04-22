Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Госдеп США призвал союзников бойкотировать китайские спутниковые компании
США рекомендовали союзникам отказаться от контрактов со спутниковыми фирмами КНР
Вашингтон считает, что контракты с китайскими спутниковыми компаниями представляют опасность утечки конфиденциальных данных, поэтому призвал союзников прекратить с ними сотрудничество.
Американский Госдепартамент обратился к странам-союзникам с призывом избегать ведения бизнеса с китайскими спутниковыми компаниями, поскольку такое сотрудничество на руку Китаю, говорится в служебной записке Госдепартамента США, которым располагает портал Defense One.
«Важно гарантировать, что спутниковые сервисы, предоставляемые ненадежными поставщиками, такими как из Китая, не будут разрешены для работы в вашей стране», – сказано в документе.
Также там указано, что американские провайдеры предлагают более надежные услуги, хотя у базирующихся в США SpaceX и других есть право ограничивать или прекращать предоставление услуг Starlink по своему усмотрению.
«Работа с китайскими космическими провайдерами, расположенными на низкой околоземной орбите, может помочь Пекину в достижении внешнеполитических целей», – сообщалось в служебной записке Госдепа.
По данным американского ведомства, китайское законодательство позволяет правительству заставлять отечественных спутниковых операторов передавать конфиденциальную информацию об их деловой активности, допуская возможности утечки конфиденциальных данных.
По словам бывшего высокопоставленного военного чиновника, союзникам США следует искать решения вопроса со спутниковой связью в других местах.
«В идеале у поставщиков, не связанных ни с Китаем, ни с Россией и не имеющих политических планов. Разумеется, союзники не должны использовать китайскую [спутниковую связь], это смешно. Конечно, это создает еще один вектор для кибервторжения и рычаг влияния в кризисе», – пояснил позицию военный в отставке.