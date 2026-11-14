Пожарные и спасатели сняли 18 человек со сломавшегося колеса обозрения в Казани

Tекст: Антон Антонов

Сообщение об остановке приводного колеса у аттракциона «Колесо обозрения» на улице Фатыха Амирхана поступило в субботу. На место направили пожарные расчёты ПСЧ-48 и спасателей ЗПСО № 2 Поисково-спасательной службы республики, сообщает ведомство в «Максе».

По словам администрации аттракциона, для спуска людей требовалось разблокировать приводную шестерню, после чего колесо можно было бы привести в действие механически.

«К настоящему времени силами пожарных и спасательных подразделений спасены с высоты 18 человек, из них 6 детей», – говорится в сообщении.

17 человек спасли с помощью установленной к кабинкам пожарной автолестницы АЛ-52, еще одного человека спустили при помощи спускового канатного устройства дежурной смены спасателей. Спасательные работы на месте происшествия продолжались.

В субботу из-за возгорания в игровой комнате торгово-развлекательного центра на Московском шоссе в Нижнем Новгороде эвакуировали 500 человек, в том числе 100 детей.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий вопросы эксплуатации, технического состояния, регистрации и учета аттракционов в России.