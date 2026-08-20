Минздрав сообщил о проверках младенцев на шесть новых заболеваний

Минздрав: Младенцев будут проверять на шесть новых заболеваний

Tекст: Катерина Туманова

«Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», – сказала она РИА «Новости».

Проверки на миодистрофию планируют внедрить с 2027 года. Кроме того, медики начнут выявлять у новорожденных болезни Помпе, Гоше и Краббе. В перечень добавят мукополисахаридоз первого типа и недуг Ниманна-Пика.

Весной текущего года врачи начали проводить дополнительные анализы. С апреля младенцев обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.



