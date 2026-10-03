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    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    4 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня

    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    Комментарии (4)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (2)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
    Результаты
    4 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»

    Минобороны: Танки «Армата» и комплекс «Заря» применили на учениях «Центр-2026»

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» и нового лазерного комплекса «Заря» в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский, сообщили в Минобороны.

    В ходе учений бомбардировщики Ту-22М3 нанесли поражение кораблям условного противника над Каспийским морем, истребительное прикрытие обеспечивали самолеты Су-35С. Продолжительность полета составила около четырех часов, передает РИА «Новости».

    Бронегруппы из танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» использовали тактику танковой карусели для ударов по позициям противника. Машины были оснащены комплексом активной защиты «Арена», который позволяет перехватывать дроны на подлете. Прикрытие танков осуществляла боевая машина «Спиридон» и зенитный комплекс «Деривация-ПВО».

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    Также на учениях был применен новый лазерный комплекс «Заря», который уничтожил средние и тяжелые беспилотники на дальности до шести километров.

    Всего в маневрах на полигоне в Челябинской области задействовано более 6 тыс. военнослужащих, в том числе представители государств КСОР ОДКБ, более 600 единиц техники, 55 самолетов и вертолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». Он также назвал главную цель учений.

    Комментарии (6)
    2 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    Минобороны: ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве

    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары по дата-центру в Николаеве, обслуживавшему украинские войска, и по сухогрузу с военным имуществом для ВСУ, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили в Николаеве дата-центр RX-Name, который обеспечивал обработку данных и хранение сайтов в интересах Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, доставлявший военное имущество в порт Одессы.

    В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска поразили логистический узел в Киеве и дата-центр в Одессе. В понедельник ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.

    Днем ранее российские военные поразили шедший в Одессу сухогруз с оружием.

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    2 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев доложил президенту Владимиру Путину о выработке в войсках тактики применения роботизированных платформ.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где понаблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026», сообщает РИА «Новости».

    «Уже выработана целая тактика применения этих роботизированных платформ», – сказал Мордвичев Путину.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации на этих маневрах.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства об участии в них 60 стран.

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    2 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские десантники в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» впервые десантировали наземные робототехнические комплексы, сообщило Министерство обороны.

    Сброс производился с самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации с высоты 600 метров. Всего десантировали три комплекса: «Омич-2», «Богомол-7В» и «Курьер» с боевым модулем на парашютной платформе П-7. Они предназначены для огневой поддержки, доставки боеприпасов, эвакуации раненых и подрыва дорожной инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Операторы, которые приземлились заранее, взяли роботов на управление и выполнили учебно-боевую задачу в тылу условного противника. «На данном этапе мы проводили огневую поддержку штурмовых групп, ведя огонь из 7,62-мм пулемета по условному противнику, что способствовало продвижению наших штурмовых групп», – рассказал оператор робота «Курьер». Он добавил, что аппарату требуется три-пять минут после приземления, чтобы начать работу.

    В маневрах на полигоне Чебаркульский участвуют более 6 тыс. военнослужащих и свыше 600 единиц техники, включая 50 роботизированных систем.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?
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    4 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин сообщил об использовании на маневрах опыта специальной военной операции.

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии в учениях «Центр-2026» представителей 60 государств.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил важность учений для планов военного строительства России.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

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    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

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    2 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Белоусов доложил Путину об участии 60 государств в учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину о заключительном этапе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», в которых принимают участие представители почти 60 государств.

    «К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии», – заявил Белоусов, передает РИА «Новости».

    Министр обороны сообщил, что в учениях принимают участие силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Воинские контингенты направили семь стран, оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, а 51 государство прислало наблюдателей.

    На полигоне Чебаркульский находятся около 6 тыс. военнослужащих. Задействовано порядка 700 единиц техники, более 600 беспилотников и свыше 60 роботизированных систем. Учебные задачи решаются в рамках операции группировки войск на Центрально-азиатском стратегическом направлении. Войска завершили совместную подготовку и готовы к активной фазе учения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026». В тот же день российский лидер заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 16:09 • Новости дня
    Посол подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Посол Толченов подтвердил поставку российских вертолетов Ми-35М в Индонезию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил информацию о прибытии в республику закупленных российских боевых вертолетов Ми-35М.

    Толченов уточнил, что российские боевые машины уже находятся на территории островного государства, передает РИА «Новости». «Они действительно доставлены сюда. Есть их фотографии в местных СМИ. Да, такая поставка была», – заявил дипломат, отвечая на вопрос о передаче техники.

    Ранее индонезийское агентство ANTARA сообщило, что в начале сентября в страну прибыли два приобретенных у России вертолета Ми-35М.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия представила Индонезии наработки по редкоземельным металлам.

    Джакарта захотела построить космодром совместно с Москвой.

    В прошлом году российский посол подтвердил сохранение контракта с республикой на поставку истребителей Су-35.

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

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    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    • Иран решился на создание атомной бомбы?

      В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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