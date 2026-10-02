Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Над Тульской областью сбили девять украинских БПЛА
Миляев: Силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над территорией Тульской области
Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в небе над Тульской областью, обошлось без жертв и разрушений, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Системы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов в воздушном пространстве Тульской области, передает РИА «Новости». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Еще девять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», – сообщил Миляев.
Глава региона уточнил, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. При этом он предупредил местных жителей о сохранении опасности атаки беспилотников в области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью.
Несколькими днями ранее российские военные отразили массированный налет 33 вражеских дронов на этот регион.
В середине сентября дежурные расчеты ПВО перехватили еще 11 аппаратов в тульском небе.