Над Тульской областью сбили девять украинских БПЛА

Миляев: Силы ПВО уничтожили девять дронов ВСУ над территорией Тульской области

Tекст: Денис Тельманов

Системы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов в воздушном пространстве Тульской области, передает РИА «Новости». По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Еще девять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», – сообщил Миляев.

Глава региона уточнил, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. При этом он предупредил местных жителей о сохранении опасности атаки беспилотников в области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью.

Несколькими днями ранее российские военные отразили массированный налет 33 вражеских дронов на этот регион.

В середине сентября дежурные расчеты ПВО перехватили еще 11 аппаратов в тульском небе.