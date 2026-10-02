Протесты учеников во Франции затронули более 730 школ в пятницу

Глава Минобра Франции Жеффре: Протесты школьников нарушили работу более 730 школ

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сегодня днем работа 735 учреждений была так или иначе нарушена. Это почти на 30% меньше, чем вчера», – заявил Жеффре, передает РИА «Новости».

Число случаев применения насилия по отношению к сотрудникам школ также снизилось. По словам министра, в пятницу пострадали три человека против 31 в четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу школьники устроили хаос по всей Франции. В четверг на фоне протестов были задержаны почти 2 тыс. человек.

Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.