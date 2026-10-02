  • Новость часаПесков заявил об открытости России к диалогу по безопасности в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных
    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026»
    Мордвичев доложил Путину о выработанной в войсках тактике применения роботов
    ВС России поразили дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 22:04 • Новости дня

    Протесты учеников во Франции затронули более 730 школ в пятницу

    Глава Минобра Франции Жеффре: Протесты школьников нарушили работу более 730 школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа более 730 старших школ была нарушена во Франции из-за продолжающихся протестов учеников, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

    «Сегодня днем работа 735 учреждений была так или иначе нарушена. Это почти на 30% меньше, чем вчера», – заявил Жеффре, передает РИА «Новости».

    Число случаев применения насилия по отношению к сотрудникам школ также снизилось. По словам министра, в пятницу пострадали три человека против 31 в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу школьники устроили хаос по всей Франции. В четверг на фоне протестов были задержаны почти 2 тыс. человек.

    Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.

    2 октября 2026, 03:07 • Новости дня
    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине

    Глава МИД Белоруссии Рыженков: Франция не дала Минску выступить в СБ ООН

    Франция запретила Белоруссии выступить в СБ ООН по Украине
    @ Rick Bajornas/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Французское председательство не позволило представителю Минска выступить на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Рыженков пояснил, что Минск сразу обратился с предложением выступить с оценкой происходящего и своими предложениями по дальнейшим действиям, поскольку страна непосредственно вовлечена в региональные проблемы конфликта гуманитарного, экономического и политического характера.

    «Несмотря на широкий разброс стран, которым было дано слово, французское председательство запретило нам участвовать», – сказал Рыженков в интервью РИА «Новости».

    Он отметил, что Россия поддерживала участие Белоруссии в заседании. Ряду стран, например Испании, выступить позволили. «Где эти страны находятся и где находимся мы? Как они пострадали от этого конфликта и как – мы? Как они понимают и видят конфликт, и как его понимаем и видим мы», – заявил министр.

    В сентябре в СБ ООН председательствовала Франция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минск выразил готовность принять переговоры России и Украины.

    Рыженков заявлял о неоднократном предложении Минска провести переговоры по Украине.

    Комментарии (11)
    2 октября 2026, 00:53 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма

    Захарова высмеяла признание Макрона об утрате конкурентоспособности Европы

    Захарова ответила на слова Макрона цитатой из советского фильма
    @ «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»/Мосфильм

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о потере Европой конкурентоспособности из-за отказа от российского газа.

    Дипломат привела в Telegram отрывок из выступления французского лидера на экономическом форуме в Мадриде, шутливо озаглавив его темой школьного сочинения «Как я провел это лето».

    Макрон признал, что российский газ был одним из основополагающих элементов конкурентоспособности европейской промышленности, и Европа сама от него отказалась.

    «Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать», – процитировала Захарова героя Евгения Евстигнеева из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон признал потерю Европой преимуществ из-за отказа от газа из России: «У нас есть проблема с конкурентоспособностью и инновациями. Конкурентоспособность Европы в значительной степени опиралась на недорогой российский газ, что и вызвало кризис на всем континенте».

    Макрон и ранее говорил о безвозвратной потере доступа к бюджетным российским энергоресурсам.

    Комментарии (5)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США

    Politico: Франция предложила ЕС выделить 100 млн баррелей нефти и дизеля

    Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции на фоне давления Вашингтона предложили странам Евросоюза высвободить из стратегических резервов 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Париж выдвинул инициативу о масштабном использовании стратегических запасов в ходе экстренных переговоров после того, как Вашингтон пригрозил запретить экспорт топлива. Французская сторона предложила европейским странам высвободить 50 млн баррелей сырой нефти и 50 млн баррелей дизеля, пишет Politico.

    Власти Германии, напротив, неохотно отнеслись к идее использования нефтяных резервов. По словам источников издания, Берлин желает направлять запасы на рынок только в случае реальной угрозы безопасности поставок. При этом Франция и Германия обладают крупнейшими резервами нефти и нефтепродуктов в Европе.

    Ранее министр энергетики США Крис Райт потребовал от европейских стран в течение трех месяцев высвободить из запасов 120 млн баррелей, чтобы справиться с ростом цен на дизельное топливо, иначе Вашингтон введет экспортные ограничения. После этого США направили президенту Франции Эммануэлю Макрону отдельный запрос на высвобождение 100 млн баррелей дизеля.

    Американская администрация все больше недовольна тем, что страны Евросоюза не выполнили обязательства по высвобождению 400 млн баррелей нефти. Эта мера координировалась Международным энергетическим агентством после начала войны в Иране и закрытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизельного топлива. Президент США Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт американского дизеля. В марте власти Германии решили использовать нефтяные резервы из-за ситуации с Ираном.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Учитель года – 2026 рассказал о подготовке к конкурсу

    Учитель года – 2026 Морозов рассказал о подготовке к конкурсу с августа 2025 года

    Tекст: Вера Басилая

    Победитель конкурса «Учитель года России – 2026», преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов сообщил, что начал подготовку к соревнованиям еще в августе 2025 года.

    «Мы проделали большой путь, конкурс – это длинное путешествие длиною в год, то есть я начал готовиться еще с августа прошлого года», – приводит слова Морозова РИА «Новости».

    Он отметил, что вложил много сил в подготовку и рад признанию жюри его наработок и внутреннего мира. Талисманом на конкурсе для него стал значок в виде кубика Рубика.

    В четверг в Государственном Кремлевском дворце Морозова объявили победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России». Конкурс проводится в 37-й раз, его организатором выступает Минпросвещения России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 00:02 • Новости дня
    ЦАР включила русский язык в школьную программу

    Tекст: Антон Антонов

    Министр образования Центральноафриканской Республики Орельен-Симплис Конгбеле-Зингас подписал постановление о введении русского языка в программу средних школ страны, сообщили в Россотрудничестве.

    Ведомство указало, что документ был подписан в ходе заседания межправительственной комиссии Россия – ЦАР и закрепляет русский язык в качестве одного из предметов государственной учебной программы для школьников, передает ТАСС.

    «Закрепление русского языка в качестве одного из предметов учебной программы на государственном уровне отражает высокий запрос на изучение русского языка со стороны центральноафриканцев», – подчеркнули в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник советник президента России по вопросам культуры Елена Ямпольская сообщила об открытии русского центра в Иране.

    В июле Минпросвещения России сообщило о планах внедрить русский язык в школы Бразилии.

    В мае председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил масштабный план продвижения русского языка в мире.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 05:26 • Новости дня
    Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ

    Рособрнадзор: В ЕГЭ по истории и профильной математике добавят по одному заданию

    Tекст: Антон Антонов

    Количество заданий в ЕГЭ 2027 года по истории и профильной математике увеличится на одно, но это не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, сообщили в Рособрнадзоре.

    Федеральный институт педагогических измерений опубликовал перспективные модели демоверсий экзаменационных материалов, из которых следует, что в ЕГЭ-2027 по истории и профильной математике добавят по одному заданию, при этом время на выполнение работы останется прежним – 3 часа 55 минут и 3 часа 30 минут соответственно, сообщили в Рособрнадзоре РИА «Новости».

    «Следует принимать во внимание не только изменение числа заданий, но и содержание изменений. Так, если одно объемное задание с развернутым ответом разделено на два задания или, например, старое задание с развернутым ответом существенно упрощено и требует теперь только записи краткого ответа без рассуждений и обоснований, то такие изменения не влияют на продолжительность экзамена», – говорится в сообщении ведомства.

    В Рособрнадзоре уточнили, что продолжительность ЕГЭ по профильной математике и истории достаточна для выполнения всех заданий выпускником, качественно освоившим школьную программу, а механическое увеличение времени экзамена не влияет на его сложность.

    «Участник экзамена делает успешно те задания, которые может выполнить при своем уровне подготовки. Пребывание в пункте проведения экзамена на полчаса или час дольше добавляет стресс и усталость, но не приводит к успешному решению сложных для выпускника заданий», – заключили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве стартовала регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027.

    В конце августа Рособрнадзор предложил внести изменения в ЕГЭ по ряду предметов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива

    Макрон: Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 млн баррелей топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны «Большой семерки» (G7) приняли решение высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива с целью стабилизации ситуации с дизельным горючим, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Страны G7 согласовали выпуск на рынок до 100 млн баррелей горючего для стабилизации ситуации с дизтопливом, сообщил Макрон, пишет РИА «Новости». «Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 млн баррелей», – заявил французский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

    Ранее Германия отказалась продавать горючее из резервов ЕС по требованию США.

    Франция предложила европейским партнерам вскрыть запасы нефти из-за американского давления.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Полиция Страсбурга применила слезоточивый газ против школьников и студентов

    Во Франции полиция применила слезоточивый газ на акции студентов

    Tекст: Мария Иванова

    В Страсбурге сотрудники полиции применили слезоточивый газ против старшеклассников и студентов, участвующих в манифестации у университетского кампуса.

    Причиной использования спецсредств стал запуск пиротехники в сторону правоохранителей со стороны участников протеста, среди которых находились несовершеннолетние, сообщает BFMTV.

    Протесты старшеклассников, недовольных перегруженным расписанием и нехваткой преподавателей, начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и охватили всю страну, отмечает ТАСС.

    В ряде городов мирные акции переросли в столкновения с полицией, что побудило министра национального образования Эдуара Жеффре перевести часть учебных заведений на дистанционное обучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты.

    В четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек. В тот же день массовые акции старшеклассников из Франции перекинулись на Бельгию.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финбезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные учащиеся продемонстрировали блестящие знания и выиграли престижные награды на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.

    Представители столичных школ успешно завершили выступление на престижных соревнованиях, передает РИА «Новости». «Юные москвичи стали победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Награды получили шесть столичных школьников», – заявили в департаменте образования.

    В отборочном туре участвовали около 20 тыс. человек из России и зарубежья. Финал на базе Сибирского федерального университета собрал порядка 700 конкурсантов из более чем 40 стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Турцию. Всего в решающем этапе соревновались 25 москвичей.

    Победителями признаны Степан Зубарев и Дарья Антонова. Дипломы призеров достались Роману Сулимову, Даниле Чередниченко, Злате Лотник и Константину Крохе. Уточняется, что эти достижения предоставят ребятам существенные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

    В текущем году организаторы впервые провели отдельный конкурс командных проектов. Участники объединялись в группы для разработки эффективных решений по защите граждан от современных финансовых угроз.

    Сами задания олимпиады требовали от школьников глубоких знаний по математике, информатике, праву и обществознанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московские учащиеся получили четыре награды на международной экологической олимпиаде.

    В августе российские школьники взяли две золотые медали на соревнованиях по информатике в Узбекистане.

    Весной юные москвичи завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты

    Французские студенты призвали профсоюзы и политиков поддержать протесты

    Tекст: Мария Иванова

    Студенты и старшеклассники Франции призвали профсоюзы и политические организации присоединиться к акциям протеста против проблем в образовательной сфере, которые запланированы на 6 октября.

    С призывом к организациям, разделяющим недовольство молодежи, выступила представитель Федерации студенческих профсоюзов Сабрина Карбаш, передает РИА «Новости».

    Протесты во Франции продолжаются уже несколько дней. Их участники недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей.

    Некоторые акции сопровождаются беспорядками. По оценке французского правительства, эти протесты уже переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.

    Массовые акции французских старшеклассников перекинулись на Бельгию

    Французские старшеклассники заблокировали школы из-за нехватки учителей.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Путин отметил рост престижа рабочих профессий

    Кремль: Путин отметил рост престижа рабочих профессий в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в поздравлении студентам, преподавателям, мастерам-наставникам средних профессиональных учебных заведений России с Днем среднего профессионального образования заявил о росте престижа рабочих профессий.

    Владимир Путин отметил, что все больше молодых людей выбирают для себя учебу в колледжах и техникумах.

    «За прошедшие десятилетия эта система образования воспитала многие поколения представителей рабочих профессий, целые трудовые династии. И сегодня такие квалифицированные специалисты широко востребованы в экономике и социальной сфере. От их знаний, умений, навыков прямо зависят будущее отечественной промышленности и высокотехнологичных производств, укрепление индустриального, оборонного потенциала, развитие строительного комплекса и ЖКХ», – говорится в поздравлении на сайте Кремля.

    Президент также обратил внимание на закрепление «Профессионалитета» как формы образовательной деятельности с сентября текущего года и активное участие работодателей в практическом обучении. По его словам, серьезную роль в подготовке квалифицированных кадров играет чемпионатское движение. Оно помогает школьникам и студентам раскрывать свои таланты и способности, осваивать передовые технологии, получать предложения о стажировке в крупных компаниях.

    «Важно, чтобы и впредь система среднего профессионального образования оставалась эффективной, открывала для молодежи широкие возможности для самореализации, участия в проектах на благо России. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – пожелал Путин.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобрнауки предложило принимать участников СВО в вузы вне лимитов платных мест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство науки и высшего образования предложило принимать в высшие учебные заведения на платное обучение участников спецоперации на Украине и их детей вне зависимости от предельного числа мест.

    Министерство подготовило проект постановления правительства по совершенствованию правил определения предельного количества мест для платного приема в вузы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Документ предусматривает, что данная категория граждан будет приниматься на платное обучение вне зависимости от лимитов при поступлении на специальности, где объем платного приема регулируется законодательством об образовании.

    Гарантии для этих поступающих не будут зависеть от установленных лимитов. В настоящее время документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Минфин предложил налоговые льготы для участников СВО и их семей.

    В августе прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о скидке на жилье для участников спецоперации в регионе.

    Ранее Минфин выступил с инициативой ввести льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах

    Минпросвещения: Оценка поведения в школах призвана защитить честь учителя

    Минпросвещения объяснило цель введения оценок за поведение в школах
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение оценки поведения в школах направлено на укрепление воспитательной функции, формирование сознательной дисциплины учащихся и защиту достоинства учителя, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

    Оценка поведения в школах призвана сформировать дисциплину, уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь учителя, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

    «Оценка поведения призвана укрепить воспитательную функцию школы, сформировать сознательную дисциплину учащихся и уважительное отношение к традиционным ценностям, защитить честь и достоинство учителя», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка поведения появится в десяти школах каждого региона.

    Ранее Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения.

    Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака
    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира
    Хинштейн рассказал о ходе реабилитации после ДТП
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи
    Врач опроверг появление аллергии из-за непроглаженного белья
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вернула Родину миллионам русских

    Новые жилые кварталы, восстановленные мосты и дороги, сотни перезапущенных предприятий – с такими результатами Донбасс и Новороссия встречают четвертую годовщину воссоединения с Россией. Это событие изменило стратегическое положение страны, укрепив ее позиции в Азово-Черноморском регионе и обеспечив сухопутный путь в Крым. Но главным итогом стала защита миллионов русских людей, которые стали гражданами своей исторической Родины – России. Подробности

    Перейти в раздел

    Школьники устроили хаос по всей Франции

    Не иначе как «мятежом» уже называют протесты, которые устроили по всей Франции школьники и студенты. Задержаны тысячи человек, от рук школьников пострадали сотни избитых и покалеченных полицейских. Чем так недовольны французские подростки и почему их действия фактически поставили в тупик руководство Франции? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    • Иран решился на создание атомной бомбы?

      В парламенте Ирана зарегистрирован законопроект о выходе страны из Договора по нераспространению ядерного оружия. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации