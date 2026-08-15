Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения
Минпросвещения: Оценка поведения не повлияет на допуск к экзаменам
Оценка поведения для школьников 2–8-х классов не станет основанием для недопуска к итоговой аттестации и не будет считаться дисциплинарным взысканием, сообщили в Министерстве просвещения.
В Минпросвещения заявили, что оценка поведения учащихся не скажется на их допуске к итоговым экзаменам, эта мера не является формой наказания, передает РИА «Новости».
«Оценивание поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на допуск к ГИА», – пояснили представители министерства.
Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила, что нововведение направлено на развитие личности ребенка. По ее словам, главная задача – отработать модель оценивания, чтобы улучшить школьный климат и качество воспитательной работы, избегая превращения оценки в дополнительное наказание. Введение системы оценивания поведения для учеников 2–8-х классов начнется в отдельных школах всех регионов страны с 1 сентября 2026 года.
В мае Минпросвещения отменило оценки за поведение для первоклассников.
Оценивать дисциплину учащихся будет специальная комиссия из профильных специалистов и преподавателей.
Единая модель оценки поведения школьников появится во всех школах России с 1 сентября 2027 года.