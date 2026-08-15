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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 09:53 • Новости дня

    Минпросвещения заявило о независимости допуска к экзаменам от оценки поведения

    Минпросвещения: Оценка поведения не повлияет на допуск к экзаменам

    Tекст: Вера Басилая

    Оценка поведения для школьников 2–8-х классов не станет основанием для недопуска к итоговой аттестации и не будет считаться дисциплинарным взысканием, сообщили в Министерстве просвещения.

    В Минпросвещения заявили, что оценка поведения учащихся не скажется на их допуске к итоговым экзаменам, эта мера не является формой наказания, передает РИА «Новости».

    «Оценивание поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на допуск к ГИА», – пояснили представители министерства.

    Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила, что нововведение направлено на развитие личности ребенка. По ее словам, главная задача – отработать модель оценивания, чтобы улучшить школьный климат и качество воспитательной работы, избегая превращения оценки в дополнительное наказание. Введение системы оценивания поведения для учеников 2–8-х классов начнется в отдельных школах всех регионов страны с 1 сентября 2026 года.

    В мае Минпросвещения отменило оценки за поведение для первоклассников.

    Оценивать дисциплину учащихся будет специальная комиссия из профильных специалистов и преподавателей.

    Единая модель оценки поведения школьников появится во всех школах России с 1 сентября 2027 года.

    13 августа 2026, 19:01 • Новости дня
    В «Единой России» выступили за сохранение условий для поступающих в вузы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В партии «Единая Россия» выступили против резкого изменения условий поступления в высшие учебные заведения и усложнения Единого государственного экзамена. При этом там считают необходимым точечно скорректировать систему приема, чтобы устранить существующие перекосы при распределении бюджетных мест.

    Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что правила поступления должны быть понятными для школьников и их родителей. По его словам, семьи заранее планируют образовательную траекторию и ориентируются на действующие требования при подготовке к экзаменам, сообщает пресс-служба «Единой России».

    Он отметил, что перед началом нового учебного года партия обсуждает итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их мнение, считает депутат, должно учитываться при принятии дальнейших решений в сфере образования.

    По словам Ревенко, резкая смена требований или отмена действующих преимуществ при поступлении может существенно изменить возможности абитуриентов. Поэтому корректировать систему, считает он, необходимо постепенно и с оценкой возможных последствий.

    В «Единой России» считают, что основное внимание следует уделить не усложнению ЕГЭ, а настройке самого механизма поступления. В частности, речь идет об устранении перекосов при учете результатов экзаменов и олимпиад при распределении бюджетных мест.

    Эти предложения партия рассматривает в рамках подготовки обновленной Народной программы. Как отметил Ревенко, задача заключается в сохранении эффективных механизмов при одновременном исправлении выявленных проблем. «Задача – сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», – подчеркнул депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рособрнадзор отказался искусственно повышать сложность Единого государственного экзамена.

    Напомним, весной ряд ведущих российских вузов ужесточил требования к поступающим по олимпиадам абитуриентам. А в конце прошлого года министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о сохранении трех обязательных предметов для зачисления.

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    13 августа 2026, 02:28 • Новости дня
    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов

    Минобрнауки составило топ-3 студенческих городов России

    Названа тройка городов-лидеров по числу студентов
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Петербург и Казань заняли ведущие позиции в национальном рейтинге привлекательности для получения высшего образования, сообщили в Минобрнауки России.

    Ведущими центрами притяжения учащихся высших учебных заведений признаны Москва, Петербург и Казань, передает РИА «Новости».

    «Топ-десять российских городов по числу студентов: Москва, Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар, Нижний Новгород», – говорится в сообщении ведомства.

    Представители министерства отметили планы по масштабному развитию образовательной инфраструктуры. Ожидается, что к 2036 году в стране появится 40 новых студенческих кампусов.

    Возведение подобных объектов уже ведется в Нижнем Новгороде, Тюмени, Челябинске и Южно-Сахалинске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, назван топ-10 недружественных стран по студентам в вузах России. Молодые специалисты назвали ожидаемый доход на старте карьеры. Путин назвал уникальными условия в новосибирском Академгородке.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 09:37 • Новости дня
    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий

    Костенко: На выполнение домашнего задания ученик должен тратить до 3,5 часа

    Минпросвещения определило максимальное время на выполнение домашних заданий
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские школьники должны тратить на уроки дома не более 3,5 часа в день, при этом первоклассников полностью освободили от дополнительных нагрузок, заявил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    Костенко пояснил новые временные нормативы для выполнения домашнего задания школьниками, передает РИА «Новости».

    По его словам, для учеников вторых-третьих классов отводится не более полутора часов, четвертых-пятых классов – до двух часов, шестых-восьмых классов – до двух с половиной часов, а для девятых-11-х классов – до трех с половиной часов в день.

    Костенко напомнил, что первоклассники учатся без домашних заданий согласно закрепленной в 2021 году норме. Недавний приказ ведомства лишь привел федеральную программу в соответствие с этим правилом, исключив излишнюю нагрузку в сложнейший адаптационный период.

    Ранее министр просвещения Сергей Кравцов подчеркивал, что полностью отменять самостоятельную работу школьников не планируется.

    Министерство просвещения исключило домашние задания из учебного плана первоклассников.

    Глава ведомства Сергей Кравцов установил максимальное время выполнения уроков на уровне трех с половиной часов.

    Ранее министерство ввело единый норматив по объему внеурочных работ для всех российских школ.

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    12 августа 2026, 22:54 • Новости дня
    Женщина и двое детей погибли в ДТП в Татарстане

    Tекст: Вера Басилая

    Женщина и двое детей погибли, еще пять человек пострадали в столкновении трех автомобилей на трассе в Татарстане, сообщает МВД по республике.

    На десятом километре автодороги Казань-Ульяновск водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Казани в направлении Ульяновска выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Lada Kalina и Lada Iskra, следует из сообщения МВД по Республике Татарстан.

    Пассажиры Lada Iskra женщина 1984 года рождения, а также дети 2016 и 2022 годов рождения скончались на месте происшествия. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, которых оперативно госпитализировали.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившейся трагедии.

    В начале августа три человека погибли в лобовом столкновении двух автомобилей под Ярославлем.

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    13 августа 2026, 15:19 • Новости дня
    Аферисты обманули московскую школьницу на 32 млн рублей

    Злоумышленники похитили более 32 млн рублей у столичной школьницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности на 32 млн рублей.

    В полицию обратилась 57-летняя москвичка с заявлением о краже имущества. Неизвестные позвонили ее 13-летней дочери под видом сотрудников различных организаций. Злоумышленники заявили, что от имени родителей девочки спонсируется противоправная деятельность, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    Аферисты убедили подростка провести «онлайн-обыск» и передать ключи от квартиры курьеру на улице Маршала Жукова. «Воспользовавшись полученными ключами, неизвестный проник в квартиру, распилил сейф и забрал из него дорогостоящие ювелирные изделия, в частности, несколько золотых цепочек и колец с бриллиантами, золотые браслеты, дорогостоящие часы, несколько пар серег, а также 1,5 млн рублей, принадлежащие матери девушки. Общий ущерб составил более 32 млн рублей», – отметили в ведомстве.

    Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Девушка сдала полученные от подельника украшения в ломбард, а вырученные средства перевела неизвестному сообщнику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее астраханская школьница передала телефонным мошенникам почти 30 млн рублей.

    В июне столичные полицейские задержали похитившего у подростка 5 млн рублей курьера.

    Весной другой московский школьник по указанию аферистов оставил ключи от квартиры на лестничной клетке.

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    13 августа 2026, 14:26 • Новости дня
    Онищенко предложил ввести в школах утренний фильтр для профилактики болезней

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для профилактики ОРВИ и гриппа среди учеников предлагается устанавливать специальные приборы на входах в образовательные учреждения, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Онищенко выступил с инициативой ввести обязательные утренние фильтры в школах, передает РИА «Новости». По его словам, это поможет снизить заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей.

    «Идеально было бы, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, сегодня технические возможности для этого есть. Установить специальные приборы, на входе у ребенка будет измеряться температура. У кого она повышена, медики определят, в чем проблема, есть ли у него проявление респираторного заболевания», – рассказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

    Кроме того, эксперт обратил внимание на важность контроля со стороны родителей. Он подчеркнул, что взрослым следует внимательно следить за питанием и режимом сна своих детей, чтобы не допустить их переутомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала начало первой волны заболеваемости гриппом в сентябре.

    В прошлом году ведомство зафиксировало двукратный рост случаев заражения ОРВИ среди школьников.

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    12 августа 2026, 14:37 • Новости дня
    Подросток в Томске спас тонущего тренера

    Подросток в Томске спас жизнь тонущему тренеру по нардам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Томске подросток вытащил из воды наставника, потерявшего сознание из-за мышечного спазма во время купания на местном озере Нефтехим.

    Инцидент произошел во время отдыха на озере Нефтехим, куда тренер Федерации нард Томской области отправился со своим подопечным Марком Лейманом после соревнований. Они решили переплыть водоем, но наставник внезапно начал уходить под воду. Как выяснилось позже, у него случился мышечный спазм ног, сопровождавшийся кислородным голоданием.

    «Ни секунды не раздумывая, подросток бросился на помощь. Оперативно преодолев необходимую дистанцию вплавь, Марк подхватил под руки мужчину, который к тому времени уже находился без сознания, и вытащил его на берег. Подросток перевернул тренера на бок и побежал звать на помощь», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    По счастливой случайности рядом оказался мужчина на гидроцикле. Он помог переправить пострадавшего на другой берег озера, где его уже ожидала бригада скорой помощи. Тренера оперативно доставили в местную больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае спасатели обнаружили тело утонувшего в реке подростка.

    Ранее в Челябинской области молодой человек погиб из-за быстрого течения реки Уй. До этого эксперты предупредили об опасности телесного контакта при спасении утопающих.

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    14 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Суд отправил малолетних убийц сверстницы из Приморья на перевоспитание

    Детей из Приморья отправили в спецшколу за убийство сверстницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое подростков, причастных к расправе над 12-летней девочкой в Приморском крае, проведут три года в специализированном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

    Находкинский городской суд вынес решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия к 12-летнему мальчику и 13-летней девочке. Следствие установило их причастность к гибели ровесницы, после чего направило в полицию ходатайство об изоляции несовершеннолетних.

    «14 августа Находкинским городским судом принято решение о применении принудительных мер воспитательного воздействия в виде помещения указанных лиц в специализированное учреждение сроком на три года», – сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления Следственного комитета.

    Тело погибшей школьницы обнаружили 16 июня на чердаке жилого дома в поселке Врангель. Подозреваемый мальчик признал свою вину и был направлен на прохождение психолого-психиатрической экспертизы. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об убийстве и халатности, отметив, что трагедии предшествовал конфликт между знакомыми детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня правоохранители нашли тело убитой школьницы на чердаке дома в приморском поселке. Перед трагедией между детьми произошла ссора.

    В прошлом году прокуратура Иркутской области отправила под суд подростка за аналогичное преступление.

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    14 августа 2026, 02:33 • Новости дня
    Тело десятилетнего ребенка нашли в реке на Сахалине

    СК: Тело десятилетнего мальчика нашли в реке Алат на Сахалине

    Tекст: Антон Антонов

    В Сахалинской области погиб десятилетний мальчик, катавшийся на минитракторе, его тело нашли в реке Алат, сообщило следственное управление СК по региону.

    Следственные органы Следственного комитета России по Сахалинской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает ведомство в «Максе».

    По предварительным данным, ребенок, оставшись без присмотра взрослых, взял минитрактор и уехал кататься по лесной местности. Спустя время транспортное средство нашли перевернутым в реке Алат, а в воде рядом с ним обнаружили тело ребенка.

    Следователь провел осмотр места происшествия и назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Также допрашиваются свидетели, выполняются другие следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростков на реке Ингода.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели девятилетнего ребенка в необорудованном водоеме в подмосковной Электростали.

    В Самарской области спасатели завершили поиски двух утонувших в реке мальчиков и извлекли их тела из воды в Борском районе.

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    12 августа 2026, 14:08 • Новости дня
    Анонсированы всероссийские антитеррористические учения в школах и детсадах

    Минпросвещения: Антитеррористическое учение пройдет в школах и детсадах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабные проверки готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям затронут не только школы, но и детские сады по всей России, сообщили в Минпросвещения.

    Всероссийские антитеррористические учения состоятся в российских школах и детских садах 18-19 августа. Информацию подтвердил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает РИА «Новости».

    «Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», – заявил он. Участникам предстоит отработать действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников.

    В первый учебный месяц специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи по безопасности с педагогами и руководством учреждений. По данным мониторинга, в сфере деятельности Минпросвещения насчитывается более 108 тыс. объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, из которых на 76 745 необходимые мероприятия выполнены полностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной во всех образовательных учреждениях страны стартовали двухдневные учения по действиям при техногенных угрозах.

    Всего с начала текущего года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения подростков на российские школы. В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить государственный контроль за школьными охранниками.

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    13 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    Минпросвещения установило временные рамки учебы во вторую смену

    Минпросвещения ограничило время учебы во вторую смену

    Tекст: Катерина Туманова

    Учиться во вторую смену в российских школах будут только ученики со второго по четвертый и с шестого по восьмой классы, следует из документа Минпросвещения.

    «Организация учебного процесса во вторую смену возможна исключительно для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Учебные занятия во вторую смену завершаются не позднее 19.00», – приводит РИА «Новости» выдержку из методических рекомендаций министерства.

    В документе отмечается, что проведение нулевых уроков в школах не предусмотрено. Кроме того, исключается возможность организации обучения в три смены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения предложило вариант распределения нагрузки в школе. Ведомство также установило новые правила для школьных перемен. Родителям разрешили оспаривать оценки за поведение детей.


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    13 августа 2026, 12:03 • Новости дня
    Онищенко: Современные дети становятся умнее

    Онищенко заявил о растущем интеллекте современных школьников

    Tекст: Мария Иванова

    Нынешние первоклассники приходят в школу с уже сформированными навыками чтения и письма, что говорит о возросшем уровне их интеллектуального развития, отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Современные дети демонстрируют более высокий уровень подготовки к школе, сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

    По словам академика, требования к первоклассникам существенно изменились за последние десятилетия.

    «Школьная нагрузка становится все выше и выше, но и дети наши умнее становятся. Когда я пришел в первый класс, я на первом уроке писал букву «а», то есть я начинал учить алфавит. Сегодня мы говорим, что в первый класс ребенок должен прийти, уже умея читать и считать», – сказал Онищенко на пресс-конференции в Москве.

    Ученый подчеркнул, что процесс обучения требует от ребенка серьезных усилий. Он предостерег родителей от чрезмерной нагрузки детей дополнительными занятиями и кружками, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Минпросвещения Елена Приступа назвала ошибкой раннее обучение детей чтению и письму до школы.

    Ранее Геннадий Онищенко исключил возможность полной отмены домашних заданий для снижения нагрузки на учеников.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на негативное влияние чрезмерной занятости на здоровье школьников.

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    14 августа 2026, 14:17 • Новости дня
    Шойгу заявил о замене критиковавших Россию старых учебников географии

    Шойгу: Прежние учебники по географии были критичны по отношению к России

    Tекст: Вера Басилая

    Учебники по географии 20-летней давности были составлены слишком критично по отношению к России, новое же пособие станет «произведением образовательного искусства», заявил президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, старые образовательные материалы были составлены слишком предвзято по отношению к России, передает ТАСС.

    «Действительно, нужен учебник, потому что учебники, которые были 15-20 лет назад, были – попробую сформулировать – «пособием федерального эколога», так бы я это назвал», – отметил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

    Он добавил, что прежние книги позволяли критиковать страну на любой странице. В них сообщалось, что природные богатства осваиваются плохо и варварски разбазариваются. Новое пособие должно показать миру и гражданам реальную картину.

    Ожидается, что разработка современного увлекательного издания завершится к 2028 году. Кроме того, президент Владимир Путин предложил объявить 2027 год «Годом географии».

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о подготовке нового учебника по географии.

    Президент России Владимир Путин поддержал участие Русского географического общества в создании единого пособия.


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    14 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Мальчика унесло течением реки в Ставропольском крае

    СК: Шестилетнего мальчика унесло течением реки Егорлык в Ставропольском крае

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Новотроицкой ищут шестилетнего мальчика, которого унесло быстрым течением реки Егорлык во время прогулки с отцом, сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

    «Днем 14 августа текущего года в Изобильненский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю поступила информация об утоплении мальчика 2020 года рождения», – сообщает ведомство в «Максе».

    Мальчик днем гулял с отцом у реки недалеко от их домовладения. Ребенок оступился и упал в воду, отец попытался вытащить сына, но из-за быстрого течения реки сделать этого не смог, мальчик скрылся под водой.

    В межрайонном следственном отделе СК по краю проводится доследственная проверка. В станице Новотроицкой развернуты поисковые работы с участием спасателей и волонтеров, на месте действует следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сахалинской области погиб десятилетний мальчик, катавшийся на минитракторе, его тело нашли в реке Алат.

    Следователи по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели подростков на реке Ингода.

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    14 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Минпросвещения опровергло слухи об обязательном показе «Колобка» школьникам

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство просвещения сообщило, что не выпускало распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ.

    В Минпросвещения сообщили, что распоряжений об обязательном просмотре фильма «Колобок» учащимися школ не было, передает ТАСС.

    «В связи с появившимися в средствах массовой информации и социальных сетях сообщениями о том, что Министерство просвещения «распорядилось организовать для школьников 1–9-х классов обязательный просмотр кинофильма «Колобок», официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Представители министерства дополнительно уточнили, что никаких нормативных или распорядительных документов, которые обязывали бы образовательные учреждения проводить массовые показы этой картины, не издавалось.

    В августе прошлого года Минпросвещения разослало регионам методические рекомендации по изучению отечественного кино в школах.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угроз создателям фильма «Последний богатырь. Колобок».

    Ранее кинокритик BadComedian объяснил низкую посещаемость фильма «Последний богатырь. Колобок» избытком сеансов.

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    Японский реваншизм получил пощечину от Путина на Курилах

    «Если Япония не хочет вести самостоятельную, независимую от Запада политику, то Москва не собирается учитывать ее чувства. В условиях, когда позиция японских властей радикализуется, демонстрация шагов доброй воли теряет смысл». Так эксперты комментируют первый визит Владимира Путина на курильский остров Итуруп. Какой сигнал был послан президентом России властям Японии? Подробности

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    В Новосибирске построили ускоритель российской науки

    Россия получила научную установку мирового уровня для исследований на атомном и молекулярном уровне. Синхротрон «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) поколения 4+ станет одним из самых мощных научных комплексов страны и основой для новых разработок в медицине, промышленности, химии и материаловедении. Личное участие президента Владимира Путина позволило реализовать проект всего за несколько лет. При этом российские специалисты из-за санкций самостоятельно создали десятки позиций критически важного оборудования для СКИФа. Подробности

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    Зеленский поднял уровень украинофобии в Польше

    Польско-украинские отношения продолжают ухудшаться. Большинство поляков выступают за выдворение из страны неработающих украинцев призывного возраста. Также в Польше заметно выросло количество преступлений против украинцев на почве ненависти. На этом фоне Владимир Зеленский решил запустить пиар-кампанию для восстановления доверия поляков и улучшения имиджа Украины. Чего ждать от этой идеи и что будет с военной поддержкой со стороны Польши? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Можно ли спилить дерево на своем участке в 2026 году: когда нужно разрешение и какой штраф

      Спилить дерево на своем участке в 2026 году можно не всегда: многое зависит от категории земли, местных правил благоустройства, статуса дерева, охранных зон и того, не относится ли растение к редким или краснокнижным видам. На обычном участке ИЖС или СНТ плодовые и декоративные деревья чаще всего убирают без порубочного билета, но если дерево растет на муниципальной земле, в лесном фонде, в охранной зоне, относится к редким видам или находится за границами участка, самовольная вырубка может обернуться административным штрафом, возмещением ущерба или уголовной ответственностью. Рассказываем, какие деревья нельзя рубить без разрешения, как проверить статус земли и когда нужно обращаться в администрацию.

    • Что приготовить из кабачков в 2026 году: рецепты на сковороде, в духовке, быстро и вкусно

      Кабачки можно жарить на сковороде, запекать в духовке, тушить, фаршировать, добавлять в оладьи, запеканки, икру, салаты и заготовки на зиму. В сезон это один из самых удобных овощей для быстрых и недорогих блюд: молодые кабачки готовятся за 15–30 минут, хорошо сочетаются с сыром, чесноком, фаршем, помидорами, зеленью, сметаной и специями. Рассказываем, что приготовить из кабачков быстро и вкусно, какие рецепты подойдут на каждый день, как выбрать молодые плоды и чем отличаются блюда на сковороде, в духовке и без жарки.

    • Яблочный Спас – 2026: красивые открытки и поздравления с праздником 19 августа

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников, который в народной традиции называют Яблочным Спасом. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и слова поздравлений с Яблочным Спасом 2026, которые можно отправить родным, друзьям и близким.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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