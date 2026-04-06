Минпросвещения назвало сроки внедрения в школах России оценок за поведение

Минпросвещения: Оценку за поведение введут во всех школах с сентября 2027 года

Tекст: Дарья Григоренко

В ведомстве подчеркнули, что до этого нововведение пройдет апробацию: в 2026/27 учебном году модель опробуют в 10 школах каждого из 89 российских регионов, передает ТАСС.

По словам замминистра просвещения Ольги Колударовой, шкала оценки будет трехбалльной. Модель станет частью общей системы оценки, внедряемой для формирования единого подхода ко всем образовательным учреждениям страны.

В Минпросвещения пояснили, что с 2027/28 учебного года учителя будут выставлять оценки за поведение всем российским школьникам.

Ранее заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что оценку за поведение могут внедрить во всех школах России с 1 сентября 2027 года после успешной апробации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения планировало с 1 сентября 2026 года выставлять оценки за поведение школьникам всех классов. Минпросвещения представило законопроект о введении оценок за поведение как дополнительного инструмента дисциплинарного воздействия и мотивации школьников.

Пилотный проект по оцениванию поведения с отдельными отметками для учеников 1–8-х классов стартовал 1 сентября 2025 года в 84 школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии.