Названы сроки внедрения в школах оценок за поведение

Оценку за поведение собрались внедрить в школах России с 1 сентября 2027 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Колударова заявила, что оценку за поведение могут ввести во всех школах России с 1 сентября 2027 года, если пилотное внедрение окажется успешным, передает ТАСС.

Она отметила: «Сегодня идет апробация [оценки поведения], мы очень плавно входим. С 1 сентября 2026 года мы еще продолжим апробировать целый год, инструментарий будем дорабатывать и попросили субъекты Российской Федерации не менее десяти образовательных организаций определить в каждом субъекте для этого. Если соответствующая апробация пройдет успешно, то с 1 сентября 2027 года мы готовы будем ее внедрить уже по всей стране».

Сейчас оценка поведения тестируется в семи регионах России, где участвуют около двух тысяч учеников. По словам Колударовой, родители, педагоги и сами школьники отнеслись к новшеству положительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения планировало с 1 сентября 2026 года выставлять оценки за поведение школьникам всех классов.

Минпросвещения представило законопроект о введении оценок за поведение как дополнительного инструмента дисциплинарного воздействия и мотивации школьников.

Пилотный проект по оцениванию поведения с отдельными отметками для учеников 1–8-х классов стартовал 1 сентября 2025 года в 84 школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии.