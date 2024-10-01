Киллер Леша Солдат подал документы на условно-досрочное освобождение

Tекст: Алексей Дегтярев

Шерстобитов может быть освобожден по УДО из ИК-2, передает Ura.ru со ссылкой на Shot. В настоящий момент он отбывает 23-летний срок заключения, который официально заканчивается в 2029 году.

Отмечается, что Шерстобитов уже подал необходимые документы на освобождение. Осужденный, возможно, сотрудничает со следствием, принимая участие в программе о защите свидетелей. Это может повлиять на положительное решение его дела.

Шерстобитов, действовавший в 1990-е годы, входил в состав организованной преступной группировки, на его счету числится как минимум 12 доказанных заказных убийств. Примечательно, что для совершения преступлений он использовал грим, чтобы оставаться незаметным. Его арестовали только в 2006 году.

В 2015 году сообщалось, что Шерстобитов и другой участник ореховской группировки Александр Пустовалов дали показания, благодаря которым в ближайшее время может быть раскрыт ряд резонансных преступлений.