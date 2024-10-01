У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.3 комментария
Киллер Леша Солдат подал документы на условно-досрочное освобождение
Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, подал документы на условно-досрочное освобождение из липецкой колонии ИК-2, где он отбывает 23-летний срок за заказные убийства в 1990-е годы, сообщают Telegram-каналы.
Шерстобитов может быть освобожден по УДО из ИК-2, передает Ura.ru со ссылкой на Shot. В настоящий момент он отбывает 23-летний срок заключения, который официально заканчивается в 2029 году.
Отмечается, что Шерстобитов уже подал необходимые документы на освобождение. Осужденный, возможно, сотрудничает со следствием, принимая участие в программе о защите свидетелей. Это может повлиять на положительное решение его дела.
Шерстобитов, действовавший в 1990-е годы, входил в состав организованной преступной группировки, на его счету числится как минимум 12 доказанных заказных убийств. Примечательно, что для совершения преступлений он использовал грим, чтобы оставаться незаметным. Его арестовали только в 2006 году.
В 2015 году сообщалось, что Шерстобитов и другой участник ореховской группировки Александр Пустовалов дали показания, благодаря которым в ближайшее время может быть раскрыт ряд резонансных преступлений.