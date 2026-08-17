Экс-глава Минобороны Польши Блащак исключил передачу ракет Patriot на Украину

Tекст: Вера Басилая

Блащак в интервью радиостанции RMF24, отвечая на вопрос о возможности передачи боеприпасов Украине, заявил, что американские ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot являются дефицитными, они необходимы самой Польше, передает ТАСС.

«Нет. Потому что это дефицитный товар. Эти ракеты должны защищать польское небо», – сказал Блащак. При этом он признал, что комплексы Patriot не могут поражать маневрирующие боеприпасы.

По словам политика, с этой задачей способна справиться польская система ПВО Narew. Блащак также раскритиковал предложение главы МИД Радослава Сикорского о формировании «европейского легиона», подчеркнув, что основу безопасности должна составлять национальная армия.

Программа Narew направлена на закупку систем ПВО малой дальности для борьбы с беспилотниками. Ее главная цель – защита войск и объектов в зонах боевых действий, а также поддержка комплексов средней дальности Wisla на малых высотах.

Ранее бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак категорически осудил идею поставки зенитных ракет Украине.

Вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство страны в тайной отправке комплексов Patriot украинской армии.

Сами Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой боеприпасов для данных американских систем противовоздушной обороны.