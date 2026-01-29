  • Новость часаРоссия осталась крупнейшим поставщиком удобрений в ЕС вопреки санкциям
    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Путину доложили о запуске проектов центра «Сириус» в Казахстане
    Маск решил прекратить выпуск моделей S и X Tesla ради производства роботов
    Каллас допустила серьезные уступки Украины на переговорах
    США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова
    Стармер призвал укрепить отношения Британии и Китая
    FT: ЕС и Британия понесут большие потери в «торговой войне» с США
    «Лукойл» договорился с Carlyle о продаже зарубежных активов
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    29 января 2026, 10:55 • Новости дня

    Российская ДРГ взяла в плен военных ВСУ на позициях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские разведчики из группировки войск «Север» взяли в плен военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ, застав их врасплох на занимаемых позициях, рассказал пленный Евгений Шаповал.

    Российские разведчики из группировки войск «Север» взяли в плен военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ, внезапно появившись на их позициях, сообщает ТАСС.

    Шаповал объяснил, что бойцы не были готовы к атаке, несмотря на предупреждение о возможном появлении диверсионно-разведывательной группы. Он отметил, что большинство его сослуживцев имели серьезные ограничения по здоровью, а одного из них убили, двое были ранены при предыдущем столкновении.

    Шаповал рассказал, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования по дороге на работу, а медицинская комиссия заняла всего два часа, при этом врачи не интересовались его состоянием. По его словам, подготовка в учебном подразделении была крайне слабой, а большинство сослуживцев не были готовы к боевым действиям.

    Пленный опроверг слухи о насилии и издевательствах со стороны российских военных: «Сказки о том, что бьют, насилуют, убивают, уши отрезают – это все отсутствует». Шаповал сообщил, что в плену его накормили и дали согреться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий c Украины рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров в украинской армии.

    Офицер ВСУ подтвердил наличие пьянства среди военных на Украине.

    Пленный также описал случаи пыток командиром бригады украинских осужденных.

    28 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    Комментарии (4)
    29 января 2026, 09:22 • Новости дня
    Боевики нацгвардии Украины сдались в плен под Димитровом

    Tекст: Вера Басилая

    Группа боевиков нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным в ходе зачистки территории одного из дачных кооперативов под Димитровом.

    Группа бойцов нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным при проведении зачистки в дачном кооперативе недалеко от Димитрова, передает ТАСС.

    Сообщается, что жизни украинских военных ничего не угрожает.

    Ранее группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром сложила оружие в районе Димитрова и сдалась в плен.

    Комментарии (6)
    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «развязавшей войну» и пообещал новые санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский президент Эммануэль Макрон переговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представил в соцсети масштабный пост о непоколебимой поддержке Украины и решительном «давлении на Россию» ради мира.

    «Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию до тех пор, пока она отказывается от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности «теневого флота», –  написал Макрон в соцсети Х.

    Он пообещал Украине поддержку Франции и G7+, сопредседателем которой является Франция. В частности, Украине отправят генераторы для помощи населению пережить зиму.

    «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя и противостоять агрессивной войне, развязанной Россией. Украина может рассчитывать на Францию и в рамках «коалиции желающих», – пообещал президент Франции.

    Макрон заверил, что работа над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы, продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. При этом Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ. Но телеканал France 24 сообщил, что французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 км.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 22:54 • Новости дня
    Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине

    Рубио заявил, что согласие России на гарантии безопасности Киеву не получено

    Tекст: Вера Басилая

    Любые гарантии безопасности для Киева возможны лишь после завершения конфликта и требуют обязательного согласования с Россией, сообщил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Согласие властей России на возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада пока не получено, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

    «Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», – заявил Рубио.

    По его словам, любые гарантии безопасности могут быть введены только после завершения конфликта на Украине, и этот фактор обязательно должен быть учтен.

    Госсекретарь отметил, что обсуждения потенциальных гарантий ведутся на уровне НАТО, однако европейские страны не способны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности без поддержки США. Он также призвал Европу наращивать собственный военный потенциал, чтобы обеспечить независимость в вопросах безопасности.

    Рубио заявил, что обсуждается возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке Соединенных Штатов.

    Госсекретарь США отметил, что стороны по урегулированию кризиса на Украине продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием.

    В МИД России предупредили, что размещение западных военных объектов и инфраструктуры на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая России и европейским государствам.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:34 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении базы связи ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нанесен удар по системе дальней связи ВСУ в Одессе, которая наводила дроны по Крыму, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские силы нанесли удар по системе дальней связи Вооруженных сил Украины в Одессе, которая, по данным подполья, использовалась для наведения дронов на Крым, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил: «Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее шести офицеров ВСУ и около 23 военных».

    По словам Лебедева, среди погибших, предположительно, были офицеры иностранного происхождения, имевшие доступ к спутниковым каналам управления. Именно по этим каналам осуществлялось наведение беспилотников и безэкипажных водных дронов, которые применялись при атаках на Крым и Черноморское побережье России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Рубио заявил о сближении позиций по территориальному вопросу на Украине

    Рубио: Список спорных вопросов по Украине свелся к территориальному

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений по урегулированию кризиса на Украине стороны продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием, заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Проблема территориального урегулирования кризиса на Украине пока далека от окончательного решения, однако противоречия между сторонами заметно сокращаются, пишет ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    Рубио отметил, что главным остается территориальный вопрос, «особенно в отношении Донецка». По его словам, ведутся активные попытки сблизить позиции сторон по этой теме.

    Он подчеркнул, что этот вопрос пока остается «мостом, который не перейден», и «пропастью», однако круг обсуждаемых проблем удалось сузить до одного ключевого пункта. По его мнению, решение этой задачи будет крайне сложным, но работа в этом направлении продолжается.

    Ранее Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке США.

    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине.

    Кремль заявил, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков: Информацию о потерях в ходе СВО может давать только Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Официальные сведения о потерях в ходе спецоперации на Украине предоставляют исключительно представители Минобороны, иные сообщения не считаются достоверными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что исключительно Министерство обороны России имеет право предоставлять официальную информацию о потерях в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что иные источники не стоит рассматривать как достоверные, передает ТАСС.

    Он призвал не доверять сообщениям об этих вопросах, исходящим от других структур или организаций.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил о потерях силовых структур Украины в 500 тыс. человек в 2025 году.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России поразили места подготовки к запуску украинских БПЛА дальнего действия
    ВС России поразили места подготовки к запуску украинских БПЛА дальнего действия
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по базе горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты 175 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 111 406 беспилотников, 646 ЗРК, 27 364 танка и других бронемашин, 1 652 боевые машины РСЗО, 32 903 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 043 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объекты энергетики ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России нанесли массированный удар по производящему БПЛА украинскому заводу.

    ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по силам ВСУ на семи направлениях

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских войск по позициям ВСУ противник за сутки потерял более 1125 военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ рядом с Пролетарским и Миропольем в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Графского, Верхней Писаревки, Нескучного и Круглого.

    При этом противник потерял свыше 145 военнослужащих, бронемашину, реактивную систему залпового огня и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии возле Рубцов, Яцковки, Коровьего Яра в Донецкой народной республике (ДНР), Благодатовки, Нечволодовки, Новониколаевки и Петровки в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 180 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах Дружковки, Васютинского, Красноторки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, бронемашину, три артиллерийских орудия и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Сергеевки, Белицкого, Кутузовки, Гришино в ДНР, Межевой, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 390 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зализничного, Риздвянки, Воздвижевки, Зарницы, Розовки, Комсомольского, Долинки, Цветкового в Запорожской области и Васильковки в Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 270 военнослужащих и четыре бронемашины.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ под Одаровкой в Запорожской области и Садовым в Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области. Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

    Российские войска улучшили положение на основных участках фронта в зоне СВО.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:10 • Новости дня
    Мерц приветствовал продолжение переговоров по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии заявил о важности продолжения переговоров между Москвой и Киевом, подчеркнув стремление ускорить завершение конфликта.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал продолжение переговоров между представителями России и Украины, которые стартовали в Абу-Даби.

    На пресс-конференции с премьер-министром Румынии Илие Боложаном, он отметил, что Германия совместно с европейскими партнерами будет прилагать усилия для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Мерц подчеркнул: «Хорошо, что переговоры между украинцами и россиянами, начавшиеся в Абу-Даби, продолжаются».

    Глава правительства Германии также заявил: «Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились». По словам канцлера, Берлин настаивает на необходимости сохранения России за столом переговоров и готовности закончить конфликт дипломатическим путем. Мерц выразил уверенность, что переговорный процесс позволит найти решение для прекращения военных действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля. Также Кремль выразил удовлетворение стартом прямых переговоров и отметил сложность обсуждений.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала встречу России, США и Украины в Абу-Даби историческим событием. А президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших» событиях на переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 41 беспилотника над российскими регионами

    Минобороны отчиталось об уничтожении 41 украинского беспилотника за пять часов

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты ПВО утром и днем уничтожили 41 украинский беспилотник, из которых 28 были сбиты над Крымом, а 12 – над Черным морем.

    Дежурные средства ПВО России в период с 8.00 до 13.00 по московскому времени сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Большинство дронов – 28 аппаратов – были уничтожены над территорией Крыма. Еще 12 беспилотников сбиты над акваторией Черного моря, один – над Курской областью.

    В ведомстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно ликвидированы.

    Ранее в среду Минобороны России заявило, что на юге страны были сбиты три беспилотных летательных аппарата.

    Средства ПВО России за минувшую ночь уничтожили 75 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 06:29 • Новости дня
    Лебедев сообщил о срыве логистики ВСУ подпольем на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пророссийское подполье срывает логистику ВСУ по всей территории Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Пророссийское подполье проводит успешные операции по срыву логистики Вооружённых сил Украины на разных участках страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, активисты совершают поджоги на ключевых маршрутах снабжения ВСУ, препятствуя доставке техники, топлива и боеприпасов.

    «Видео сняты в разное время, в разных областях Украины, что еще раз подтверждает, что наши люди есть на той стороне! Каждое подобное видео – демонстрация гражданского подвига», – подчеркнул Лебедев.

    Лебедев отметил, что из-за действий подпольщиков составы с горюче-смазочными материалами, военной техникой, снарядами и личным составом зачастую уничтожаются после вынужденной остановки. По его словам, задержки с ротацией, пополнением боеприпасов и поставками техники существенно осложняют логистику ВСУ и дают преимущество российским бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье заявило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье также информировало об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге.

    Комментарии (6)
    28 января 2026, 20:42 • Новости дня
    Женщина погибла при ударе дрона ВСУ в Энергодаре

    В Энергодаре погибла женщина при атаке беспилотника ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины в Энергодаре погибла мирная жительница, на месте происшествия работают экстренные службы, сообщают местные власти.

    В Энергодаре Запорожской области при атаке БПЛА противника погибла жительница города. Подробности уточняются, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, обстоятельства трагедии выясняяются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее волонтерский автомобиль с гуманитарной помощью для реабилитационного центра хищников в Запорожской области был атакован ВСУ. До этого ВСУ нанесли удар по школе, когда в здании находились дети и педагоги.

    А последний случай гибели людей от атак ВСУ в регионе был отмечен 15 января, когда погибли двое сотрудников аптечной сети после атаки беспилотником возле села Басань.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Эксперт заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ у Павловки

    Марочко заявил, что ВС России формируют огневой карман для ВСУ у Павловки

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные оказывают давление на противника с трёх направлений, сокращая межпозиционное пространство и угрожая окружением украинской группировке в районе Павловки Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    После освобождения Павловки на Ореховском участке фронта российские силы приступили к формированию огневого кармана для дислоцированной группировки ВСУ, сообщил он ТАСС.

    По словам Марочко, сейчас межпозиционное пространство между российскими и украинскими позициями составляет около шести км и постоянно уменьшается.

    Марочко подчеркнул, что «на участке Павловка – Малые Щербаки формируется малый огневой карман для украинских боевиков», а охват ведется с трёх направлений: с населенного пункта Степовое на северо-восток, с Малых Щербаков – на север, а с Павловки продвижение – на восток и юго-восток.

    Он отметил, что полноценного окружения пока нет, но действия российских войск сокращают возможности отхода украинской группировки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил об освобождении свыше 300 кв. км за январь. Российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 11:48 • Новости дня
    Медведев призвал обеспечить меры поддержки участников СВО через МФЦ

    Tекст: Вера Басилая

    Внедрение системы предоставления мер поддержки участникам спецоперации через МФЦ должно охватить все регионы России, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, меры поддержки для участников спецоперации на Украине должны предоставляться через многофункциональные центры (МФЦ) во всех регионах страны, передает РИА «Новости».

    Он выступил на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве и подчеркнул, что в ряде регионов эта система уже работает, но там, где еще не внедрена, ее необходимо ввести.

    По словам Медведева, участники спецоперации также обращаются за получением положенных льгот и выплат через МФЦ. Он напомнил, что меры поддержки предоставляются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, и все эти услуги могут быть реализованы через многофункциональные центры.

    Медведев также отметил, что раньше в России получение государственных услуг часто сопровождалось «поборами за любую справку». Однако с появлением системы «одного окна» ситуация кардинально изменилась, взаимодействие граждан с государством стало проще и прозрачнее.

    Он особо подчеркнул, что теперь не человек должен искать справки и умолять чиновников, а государство обязано технологически безупречно организовать оказание всех услуг. По оценке Медведева, принцип «одного окна» упростил и сделал более понятным процесс получения государственных услуг для всех жителей страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

    Президент Владимир Путин призвал тиражировать механизм «одного окна» в МФЦ для поддержки бойцов СВО и их семей.

    Комментарии (0)
    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

    Starlink снова стал «яблоком раздора» между ЕС и США. Глава польского МИД Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в том, что предприниматель не препятствует использованию системы спутниковой связи российскими военными, и потребовал отключить ее на Украине. Как ВС России используют Starlink и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию? Подробности

    Почему европейские армии бессильны без США и НАТО

    Руководство Евросоюза призывает резко ускорить строительство собственных военных возможностей, независимых от США Вооруженных сил и промышленности. Однако есть сразу несколько причин, по которым эта задача является практически невыполнимой. И дело вовсе не в отсутствии финансирования. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

