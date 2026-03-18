Роскомнадзор заявил о сохранении нарушений со стороны Telegram в России
Мессенджер Telegram продолжает работать с нарушениями российского законодательства, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Роскомнадзор по-прежнему фиксирует несоблюдение российского законодательства со стороны администрации Telegram, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что нарушения сохраняются, несмотря на то, что администрация мессенджера блокирует отдельные запрещенные материалы.
«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», – заявили в пресс-службе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи массово жаловались на сбои Telegram, а эксперты прогнозировали скорое полное прекращение работы мессенджера в России.
Администрация Telegram ограничила доступ к большому числу сообществ, нарушающих правила платформы.
Между тем долг Telegram в России превысил 14 млн рублей.