Опубликовано видео пощечины Макрону от жены

Видео с похожим на пощечину жестом Брижит Макрон вызвало споры во Франции

Tекст: Вера Басилая

Видео с пощечиной президента Франции Эммануэля Макрона, предположительно нанесенной его супругой Брижит Макрон, вызвало бурное обсуждение в соцсетях, пишет швейцарская газета Blick. Кадры были сняты агентством Associated Press в аэропорту Ханоя, куда президентская чета прибыла с визитом в Юго-Восточную Азию.

На кадрах видно, как Брижит Макрон резко подносит обе руки к лицу мужа, когда тот появляется в дверях самолета. Некоторые пользователи интернета сочли этот жест шутливой «перепалкой» или проявлением близости, другие – как пощечину. Сам президент Франции выглядит удивленным, однако быстро отворачивается и продолжает выход.

Дальнейшие кадры демонстрируют, что Макрон, как обычно, протягивает супруге руку для поддержки, но она предпочитает держаться за перила трапа. Видео быстро распространилось в интернете, особенно на аккаунтах, критикующих президента.

Администрация Елисейского дворца сначала опровергла сообщения о конфликте, но позже изменила позицию, не дав однозначной оценки ситуации. Официальных заявлений от семейной пары по поводу случившегося не поступало.

Назвавшая супругу Макрона Брижит мужчиной независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон отражает преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.