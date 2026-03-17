Бывший бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет за обман с криптовалютой

Экс бизнес-партнер Деревянко получил шесть лет колонии за обман с криптовалютой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший партнер по бизнесу актера Павла Деревянко, криптоинвестор Григорий Мулузян, был приговорен к шести годам колонии за мошенничество с криптовалютой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Пресненский районный суд Москвы признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде отметили: «С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 39-летний Григорий Мулузян приговорен к шести годам лишения свободы за совершение мошенничества под предлогом инвестирования в криптовалюту». Наказание Мулузян будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Следствие установило, что с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян, представляясь экспертом по криптоинвестициям, обманул четверых человек, обещая им высокую доходность и гарантии заработка. Он сообщал ложные сведения о своем бизнесе и уверял, что обладает уникальными инструментами для получения прибыли на рынке криптовалют.

Потерпевшие передавали ему деньги как при личных встречах, в том числе в офисе в «Москва-Сити», так и переводили на указанные счета. Для поддержания доверия Мулузян первоначально выплачивал проценты, но затем прекращал выплаты и присваивал средства.

Общий ущерб от его действий, по данным прокуратуры, составил более 120 млн рублей. Пострадавшие не получили ни причитавшихся процентов, ни вложенных средств.

