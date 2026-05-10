Норвежский школьник случайно нашел тысячелетний меч викингов
В Норвегии школьник обнаружил редкий меч эпохи викингов возрастом 1,3 тыс. лет
Во время школьной экскурсии ученик заметил на вспаханном поле торчащее из земли древнее оружие возрастом около 1,3 тыс. лет.
Уникальный артефакт был обнаружен во время обычной экскурсии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Ancient Origins.
«Юный Хенрик Рефснес Мортведт, <…> исследуя вспаханное поле в Брандбу со своим классом, заметил нечто необычное, торчащее из земли. Его зоркий глаз обнаружил редкий однолезвийный меч», – говорится в материале.
Педагоги и ученики сразу связались с археологами. Специалисты подтвердили, что оружию около 1,3 тыс. лет, и оно относится к началу эпохи викингов. Ученые также отметили хорошее состояние древнего клинка.
Артефакт уже передали в Культурно-исторический музей Осло, где его будут тщательно изучать.
Археологи выразили благодарность ребенку и учителям. Они подчеркнули, что своевременная передача находки профессионалам позволила сохранить ценный экспонат для истории.
