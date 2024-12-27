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На саксонском кладбище Британии нашли меч VI века
В Британии обнаружили меч VI века с позолоченной рукояткой и рунами
В графстве Кент найден меч VI века с позолоченной рукояткой и рунами, что может пролить свет на погребальные обычаи раннего Средневековья.
Как сообщает Guardian, в ходе раскопок на саксонском кладбище в британском графстве Кент был найден хорошо сохранившийся меч VI века. Меч украшен серебром и золотом, а его рукоятка выполнена с декоративным узором тонкой работы. Клинок меча испещрен рунами, что делает его уникальным артефактом.
Особенность меча заключается в кольце, прикрепленном к навершию эфеса. Ученые предполагают, что оно может символизировать клятву королю или важной персоне. Частично сохранились и ножны меча, обшитые бобровым мехом, что свидетельствует о высоком статусе владельца.
Археологи раскопали двадцать захоронений, но предполагают наличие еще двухсот. Эти захоронения датируются V и VI веками и требуют продолжительных исследований.
Важной деталью стали обнаруженные на мече куколки мух. Они указывают на то, что тело владельца меча было оставлено открытым перед погребением, чтобы его близкие могли попрощаться. Эта находка дает новое понимание погребальных обычаев раннего Средневековья в Англии.
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