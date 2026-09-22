Останки гигантского сибирского единорога впервые нашли в Западной Сибири

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уникальные остатки эласмотерия передали в фонды палеонтологического музея Томского госуниверситета, сообщает ТАСС. Передача редчайшего экспоната состоялась 22 сентября и была приурочена ко Всемирному дню носорога.

«Палеонтологический музей ТГУ, отмечающий в этом году свое столетие, пополнился по-настоящему уникальным экспонатом», – заявили в пресс-службе вуза. Представители университета добавили, что это первый случай обнаружения такого количества элементов скелета в регионе.

Останки залегали на площади около четырех квадратных метров. Заведующий кафедрой палеонтологии ТГУ Андрей Шпанский уточнил, что среди находок есть массивный коренной зуб, позвонки, ребра и целые кости ног. Ранее на этих территориях ученые находили лишь единичные фрагменты.

Рядом с эласмотерием обнаружили зуб шерстистого носорога и кости древней лошади. Анализ показал, что взрослая особь возрастом около 20 лет погибла примерно 350 тыс. лет назад. Отсутствие следов хищников указывает на быстрое захоронение животного во время весеннего паводка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года местный житель наткнулся на череп древнего шерстистого носорога в Оренбургской области. Незадолго до этого рабочие раскопали уникальное захоронение костей мамонтов и носорогов в Туве. В прошлом году на территории Северо-Казахстанской области исследователи обнаружили верхнюю челюсть мамонта эпохи палеолита.