Житель Оренбургской области нашел в парке череп носорога возрастом 27 тыс. лет

В Оренбургской области нашли череп древнего шерстистого носорога

Tекст: Мария Иванова

Археологи считают, что найденный шерстистый носорог обитал в этом регионе около 27 тыс. лет назад, передает РИА «Новости».

«Очень скоро центральным экспонатом одной из наших выставок о Бузулукском боре станет череп шерстистого носорога. Сейчас его очисткой и реставрацией занимаются участники Самарского палеонтологического общества и проекта «Пангея»», – сообщили представители учреждения.

Специалистам не удалось собрать полный скелет древнего обитателя, так как остальные кости, вероятно, были унесены водой. Однако даже обнаруженная часть стала настоящей сенсацией для исследователей.

По данным нацпарка, родиной шерстистых носорогов считается Тибет. В 2011 году международная команда ученых нашла там кости этого вида возрастом 3,7 млн лет на высоте 4,2 тыс. метров. В оренбургских степях эти животные жили в период, когда на месте современного леса располагалась холодная тундростепь.

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