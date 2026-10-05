Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.19 комментариев
Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.
«В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.
«Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.
В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.