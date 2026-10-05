Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

Tекст: Антон Антонов

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

«В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

«Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.