Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
У сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию
Роспотребнадзор: Сотрудница Иркутского НИИ заболела неизвестной пневмонией
В Иркутском противочумном институте не зафиксировано аварий при работе с патогенными микроорганизмами, при этом у одной из сотрудниц учреждения выявили пневмонию неустановленной этиологии, сообщил Роспотребнадзор.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остается стабильной, сообщает Роспотребнадзор.
В Иркутском противочумном институте не зафиксировано аварий при работе с патогенными микроорганизмами. При этом у одной из сотрудниц учреждения выявили пневмонию неустановленной этиологии. Других обращений по поводу инфекционных заболеваний среди работников нет.
В правительстве Иркутской области состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, которую собрали из-за появившейся информации о подозрении на случай заболевания местного жителя особо опасной инфекцией.
Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Контактные лица взяты под медицинское наблюдение, признаков заболевания у них нет, а результаты анализов оказались отрицательными. Ситуация находится на строгом контроле ведомства и властей региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ученые сообщили о планах создать в России еще 50 быстрых тест-систем на вирусы. В пятницу в Иркутской области заподозрили заражение жителя особо опасной инфекцией.