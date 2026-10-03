Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Ученые сообщили о планах создать 50 быстрых тест-систем на вирусы
Ученые Роспотребнадзора пообещали создать 50 быстрых тест-систем
До 2030 года российские ученые Роспотребнадзора планируют создать не менее 50 новых быстрых тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, сокращающих время исследования в три раза, сообщил врио директора ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» академик РАН Александр Куличенко.
«За последние четыре года научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора создано 124 тест-системы для диагностики различных заболеваний, в том числе лихорадок денге, чикунгунья, Зика», – сообщил он ТАСС.
Академик пояснил, что в основе новых тест-систем лежит технология, позволяющая сократить время проведения исследования в три раза – до 30-60 минут. До 2030 года планируется выпустить еще не менее 50 подобных экспресс-тестов.
По словам Куличенко, ведомство также реализует комплекс мер для предотвращения завоза и распространения инфекций на территории России.
В пунктах пропуска ведется усиленный санитарно-карантинный контроль с использованием АИС «Периметр», а все прибывающие в страну проходят двойной тепловизионный контроль.