В МИД заявили об утрате учениями Японии оборонительного характера

Tекст: Катерина Туманова

Военные учения Японии утратили оборонительный характер, что вызывает серьезную озабоченность Москвы, передает РИА «Новости» слова дипломатов.

В министерстве обратили внимание на планы Токио задействовать ударные ракетные комплексы «Тип-25». Эти системы, развернутые несколько месяцев назад, планируется использовать в ходе совместных японо-американских маневров Keen Sword – 27 в октябре текущего года.

«Очевидно, что в рамках проводимого в Японии курса на ремилитаризацию мероприятия в военной сфере утратили прежний «сугубо оборонительный» характер», – отметили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку ракеты большой дальности «тип 25». В конце июня к совместным учениям Японии и США на Окинаве и Кюсю были привлечены военнослужащие, которые обслуживают эти ракеты.



