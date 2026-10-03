Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении Джигана в родительских правах
Суд в Москве зарегистрировал иск блогера Самойловой
Суд в Москве зарегистрировал иск блогера Оксаны Самойловой об ограничении рэпера Джигана в родительских правах на четверых несовершеннолетних детей.
Столичный суд принял заявление блогера Оксаны Самойловой, касающееся ограничения прав Дениса Устименко, известного как рэпер Джиган, в отношении четверых детей, передает РИА «Новости».
«Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрения», – сказала адвокат Марина Дубровская.
Юрист добавила, что в исковом заявлении содержится требование об определении места жительства несовершеннолетних совместно с матерью.
Развод пары состоялся в апреле 2026 года после 13 лет брака.
В июле появилась информация о том, что рэпер открыл стрельбу по сотрудникам на территории своего подмосковного участка, удерживая их в заложниках около 10 часов. Сообщалось о ранении одного человека.
В момент происшествия в доме находились дети. После инцидента Джигана принудительно отправили на реабилитацию в Израиль. В подмосковном УМВД тогда подтвердили проведение проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября блогер Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах. Адвокат рэпера категорически опроверг слухи об угрозах Джигана собственным детям.
Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана.