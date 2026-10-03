Суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении Джигана в родительских правах

Суд в Москве зарегистрировал иск блогера Самойловой

Tекст: Катерина Туманова

Столичный суд принял заявление блогера Оксаны Самойловой, касающееся ограничения прав Дениса Устименко, известного как рэпер Джиган, в отношении четверых детей, передает РИА «Новости».

«Иск подан и зарегистрирован. Ожидаем дату рассмотрения», – сказала адвокат Марина Дубровская.

Юрист добавила, что в исковом заявлении содержится требование об определении места жительства несовершеннолетних совместно с матерью.

Развод пары состоялся в апреле 2026 года после 13 лет брака.

В июле появилась информация о том, что рэпер открыл стрельбу по сотрудникам на территории своего подмосковного участка, удерживая их в заложниках около 10 часов. Сообщалось о ранении одного человека.

В момент происшествия в доме находились дети. После инцидента Джигана принудительно отправили на реабилитацию в Израиль. В подмосковном УМВД тогда подтвердили проведение проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября блогер Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах. Адвокат рэпера категорически опроверг слухи об угрозах Джигана собственным детям.

Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана.