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Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Встреча состоялась в Минске. В ней приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС, пишет РИА «Новости».
Среди присутствующих были премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Адылбек Касымалиев, Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвовал в минских мероприятиях по видеосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.
В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.
Тогда они открыли заседание союзного Совмина.