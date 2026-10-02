Командир ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома под Харьковом

Tекст: Вера Басилая

В российских силовых структурах сообщили, что отъезд командира совпал с тяжелым положением 159-й бригады ВСУ, солдаты которой массово гибли в окружении. Комбриг в это время находился в Киеве на торжественных мероприятиях в честь дня защитников и защитниц Украины, передает ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что именно 159-я бригада была выбита из населенных пунктов Сердобино и Грачевка в Харьковской области.

В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Грачевкой и Сердобино.

В четверг в российских силовых структурах заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы на позициях в Харьковской области.

До этого авиация ВКС России нанесла удары по скрытым позициям украинских войск под Харьковом.