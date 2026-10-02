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Комбриг ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома бригады
Командир ВСУ уехал на фуршет к Зеленскому во время разгрома под Харьковом
Командир 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Смоляк отправился в Киев на фуршет к Владимиру Зеленскому в тот момент, когда его подчиненные несли массовые потери в Харьковской области.
В российских силовых структурах сообщили, что отъезд командира совпал с тяжелым положением 159-й бригады ВСУ, солдаты которой массово гибли в окружении. Комбриг в это время находился в Киеве на торжественных мероприятиях в честь дня защитников и защитниц Украины, передает ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что именно 159-я бригада была выбита из населенных пунктов Сердобино и Грачевка в Харьковской области.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Грачевкой и Сердобино.
В четверг в российских силовых структурах заявили об отказе военнослужащих ВСУ выполнять приказы на позициях в Харьковской области.
До этого авиация ВКС России нанесла удары по скрытым позициям украинских войск под Харьковом.