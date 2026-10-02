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    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру
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    Продавцы Ozon получили отсрочку по налогам из-за атак беспилотников
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

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    2 октября 2026, 11:37 • Новости дня

    Матвиенко назвала приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл

    Поддержка участников СВО вошла в приоритеты нового федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии заявила, что приоритетами на новый бюджетный цикл станут обеспечение обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции.

    Матвиенко отметила, что в число главных направлений также вошли детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры и сбалансированность региональных бюджетов с учетом адресных мер и грамотной долговой политики, передает РИА «Новости».

    По словам Матвиенко, эти инициативы уже нашли отражение в предложениях Совета Федерации к концепции федерального бюджета. Она добавила, что парламентарии продолжат работу по совершенствованию законодательства о контрактной системе, для чего в палате создана специальная рабочая группа.

    Кроме того, сенаторы планируют рассмотреть законопроекты, направленные на стимулирование семейного предпринимательства, развитие фондового рынка и регулирование особых экономических зон. Парламентские слушания по проекту бюджета на предстоящую трехлетку пройдут 5 октября.

    В четверг нацпроект по БАС получил из бюджета более 100 млрд рублей на три года.

    В среду правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    На прошлой неделе Минфин нашел новые источники доходов для бюджета.

    1 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро

    Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Киева о выделении дополнительных 27 млрд евро

    ЕС отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро
    @ Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз ответил отказом на просьбу украинских властей выделить дополнительное финансирование в размере 27 млрд евро для покрытия растущих военных расходов, пишут западные СМИ.

    Евросоюз отклонил просьбы Украины ускорить выплаты по кредитам для покрытия непредвиденного дефицита военного финансирования, пишет Bloomberg. Размер дефицита оценивается в 27 млрд евро, или 30,4 млрд долларов.

    Ранее украинское руководство обратилось к Брюсселю с просьбой ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который предназначался для обеспечения финансовой стабильности государства до конца 2027 года.

    Агентство отмечает, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом Евросоюз стал крупнейшим донором Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский потребовал досрочно перечислить европейские кредиты для покрытия дефицита военного бюджета. Этот запрос на дополнительные 27 млрд долларов вызвал беспокойство среди европейских чиновников.

    Ранее Международный валютный фонд предсказал Украине нехватку средств в размере до 54 млрд долларов в период до 2029 года.

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    30 сентября 2026, 22:19 • Новости дня
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года достигнет 29 тыс. 904 рублей. Такие параметры предусмотрены проектом трехлетнего бюджета Социального фонда России, который направлен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

    Страховые пенсии планируется повысить в 2027 году в два этапа, сообщается на сайте правительства России.

    С 1 февраля их проиндексируют на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год. С 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат на 3,3%.

    Проект бюджета фонда также предусматривает индексацию пособий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин призвал Госдуму девятого созыва исключить популизм при работе над бюджетом и полностью сосредоточиться на решении задач развития. В среду Путин потребовал полностью выполнить социальные обязательства в новом федеральном бюджете. В среду Социальный фонд России раскрыл средний размер пенсий в новых регионах.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    30 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    В новом бюджете заложено увеличение средств на нацпроект «Станки»

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России намерено направить 6,4 трлн рублей на нацпроекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах, сообщает кабмин, который внес в Госдуму проект федерального бюджета.

    «На реализацию национальных проектов технологического лидерства и на развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах будет направлено 6,4 трлн рублей», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

    Сохранится приоритетное выделение средств на нацпроект «Станки»: на него направят 135 млрд рублей за три года – на 27% больше, чем предусматривалось бюджетом на 2026–2028 годы.

    На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники выделят 520 млрд рублей.

    Целью национального проекта «Средства производства и автоматизации» («Станки») является обеспечение технологической независимости в области производства высокотехнологичных станков и повышение уровня промышленной роботизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесен в Госдуму.

    Сотрудник АО «Уральский электрохимический комбинат» Вячеслав Есин заявил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что в России необходимо в два раза увеличить выпуск станкоинструментальной продукции, чтобы снизить зависимость промышленности от импорта и укрепить технологическую независимость страны.

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    29 сентября 2026, 18:38 • Новости дня
    Госдолг Украины обновил исторический максимум

    Госдолг Украины превысил 215 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суммарный объем внешних и внутренних заимствований Украины достиг рекордного уровня, увеличившись за последний летний месяц более чем на 1 млрд долларов.

    Госдолг Украины обновил исторический максимум. По итогам августа он превысил 215 млрд долларов. Изучив опубликованную статистику украинского министерства финансов, журналисты РИА «Новости» зафиксировали новый антирекорд.

    «По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 млрд гривен, или 215,55 млрд долларов», – говорится в официальной информационной справке ведомства.

    Традиционно министерство раскрывает данные за прошедший месяц в конце текущего. При этом динамика заимствований остается высокой. Только за август государственная задолженность выросла на 1,37 млрд долларов. В гривневом эквиваленте эта сумма увеличения составила 30,44 млрд гривен, уточнили в финансовом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала спецоперации внешний госдолг Украины вырос более чем в четыре с половиной раза. По итогам июля этот показатель достиг 105,7% от номинального ВВП страны.


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    29 сентября 2026, 23:15 • Новости дня
    США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой

    Минфин США ввел новые санкции против Кубы

    Tекст: Вера Басилая

    США ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков и запретив проведение конференций на острове.

    Министерство финансов США сообщило о введении масштабных санкций против Кубы. Ограничения включают вторичные санкции в отношении иностранных банков за транзакции в интересах лиц из санкционных списков США, а также запрет для американских банков на открытие счетов кубинским предпринимателям с заморозкой существующих средств, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Вашингтон отменил разрешение на транзитные платежи через банковскую систему США и запретил расчеты со структурами, подконтрольными кубинским военным и органам госбезопасности.

    Также ужесточены правила поездок для американцев: запрещены организация и посещение профессиональных конференций на острове, отменены групповые образовательные поездки, а оставшиеся учебные визиты будут строго контролироваться.

    Новые меры вступают в силу 30 сентября в рамках майского указа Дональда Трампа.

    В субботу Китай призвал отменить американскую блокаду Кубы.

    В среду глава МИД Сергей Лавров предложил исключить Гавану из американского списка спонсоров терроризма.

    В прошлом месяце Дональд Трамп продлил торговое эмбарго против республики.

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    30 сентября 2026, 22:15 • Новости дня
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства России.

    Распоряжение о направлении документа в парламент подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. Вместе с основным законом представлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и другие документы, определяющие параметры государственных финансов, сообщается на сайте кабмина.

    В основу трёхлетнего бюджета заложен базовый прогноз социально-экономического развития, согласно которому в 2027 году экономика России вырастет на 1,4%, а к 2029 году темпы роста ускорятся до 2,4%. Ключевыми приоритетами названы выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство и развитие инфраструктуры.

    В 2027 году расходы федерального бюджета запланированы в объёме 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей. В 2028 году расходы составят 50,9 трлн рублей, доходы – 45,8 трлн рублей, в 2029 году – 53,9 трлн и 48,6 трлн рублей соответственно.

    «Проект бюджета сбалансирован, что является важным условием для сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции. С учётом приоритетных задач в нём полностью учтены необходимые объёмы финансирования социально значимых направлений», – говорится в сообщении.

    Расходы на здравоохранение по сравнению с 2026 годом увеличены, только в 2027 году на отрасль направят более 7 трлн рублей, из них 1,8 трлн рублей – из федерального бюджета и 5,2 трлн рублей – из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. «Детский бюджет» на три года составит более 10 трлн рублей. Будет продолжена выплата единого пособия и материнского капитала с индексацией по фактической инфляции, а также ежегодная налоговая семейная выплата гражданам с двумя и более детьми.

    На развитие системы образования и её инфраструктуры предусмотрено более 100 млрд рублей, включая строительство 150 новых школ к 2030 году, 201,4 млрд рублей на капремонт общеобразовательных учреждений и около 73,4 млрд рублей на ремонт и строительство детских садов.

    В трёхлетнем бюджете Социального фонда России заложена индексация пенсий и пособий: в 2027 году страховые пенсии повысятся с 1 февраля на 6,8%, а с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно вырастет на 3,3%, средняя пенсия по старости к концу года достигнет 29904 рублей.

    В 2027 году вырастут максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, всего на эти цели планируется направить 1,6 трлн рублей.

    На национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрено 561 млрд рублей, в том числе на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и лекарственное обеспечение. Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% – до 20227 рублей на душу населения, минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,8% – до 28935 рублей.

    На национальные проекты технологического лидерства и развитие инфраструктуры в 2027–2029 годах направят 6,4 трлн рублей. Приоритетное финансирование продолжит получать нацпроект «Станки» – 135 млрд рублей на три года, что на 27% выше уровня бюджета 2026–2028 годов. На НИОКР, создание и оснащение производств в сфере микро- и радиоэлектроники предусмотрено 520 млрд рублей.

    Финансирование дорожного хозяйства в ближайшие три года превысит 4,4 трлн рублей, 65 млрд рублей направят на обновление общественного транспорта, в том числе наземного электротранспорта. Заложены средства на проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ликвидация аварийного жилищного фонда», «Развитие опорной сети аэродромов». Всего на мероприятия национальных проектов зарезервировано около 19 трлн рублей.

    Поддержка регионального развития будет обеспечиваться за счёт казначейских инфраструктурных кредитов в объёме 150 млрд рублей ежегодно, индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития и реализации мастер-планов 200 крупных и малых городов и агломераций.

    В 2027 году регионы со сложной бюджетной ситуацией дополнительно получат 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. По поручению президента правительство перенесёт сроки погашения бюджетных кредитов регионов за пределы 2030 года, что позволит высвободить около 300 млрд рублей для развития экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.

    Мишустин на заседании кабмина заявил о завершении подготовки проекта бюджета на 2027–2029 годы и планах направить его в Госдуму в установленный срок. Ранее он озвучил параметры федерального бюджета.

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    1 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка

    Минтруд: Маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей в 2027 году

    Минтруд анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В 2027 году материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    С 1 февраля 2027 года планируется проиндексировать материнский капитал по уровню фактической инфляции, которая прогнозируется на уровне 6,8%, передает РИА «Новости».

    Выплата увеличится до 1,028 млн рублей на второго ребенка при условии, что семья не получала материнский капитал на первого.

    Также рост облагаемой базы страховых взносов позволит ежегодно увеличивать выплаты по больничным и декретным. В 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет почти 7 тыс. рублей в день.

    В среду Минтруд заявил об увеличении минимальных декретных выплат в 2027 году.

    На прошлой неделе Минтруд сообщил о повышении единого пособия.

    Кроме того, Министерство труда и социальной политики рассказало о двух индексациях страховых пенсий.

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    30 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Банк России направил в Госдуму проект денежно-кредитной политики

    Tекст: Ольга Иванова

    Банк России внес на рассмотрение Государственной думы проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, включающий четыре сценария макроэкономического прогноза.

    Центробанк внес на рассмотрение парламентариев проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы, передает РИА «Новости». Документ содержит базовый и три альтернативных сценария макроэкономического развития на ближайшие три года.

    «Банк России направил в Государственную думу проект Основных направлений денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении регулятора.

    Уточняется, что ранее проект прошел согласование в правительстве и был направлен президенту России. Обновленная редакция учитывает решение по ключевой ставке от 11 сентября 2026 года. Кроме того, в документ добавлена информация о бюджетной политике в 2026–2029 годах, календарь решений по ключевой ставке на 2027 год, а также обновлены статистические данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центробанк направил президенту проект основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.


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    29 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Греф назвал Сбербанк самым защищенным банком в мире

    Греф: Сбербанк является самым защищенным банком в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил об успешной защите средств клиентов от мошеннических действий в 99,9% случаев по итогам прошлого года.

    Греф заявил об успешном отражении большинства атак на средства клиентов. Выступая на Московском стартап-саммите, он подчеркнул высокую эффективность систем безопасности финансового учреждения, передает РИА «Новости».

    «Мы в прошлом году в 99,9% случаев защитили наших клиентов от мошенничества. Мы самый защищенный банк в мире, несмотря на то что испытываем самое большое количество атак», – отметил руководитель финансовой структуры.

    При этом Греф признал невозможность предоставления абсолютных гарантий безопасности. По его словам, для успешного противостояния злоумышленникам необходимо постоянно совершенствовать методы защиты и изобретать новые способы борьбы. Для поддержания эффективности систем безопасности банк круглосуточно проводит тестирование собственных защитных механизмов, имитируя хакерские атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Сбербанка Герман Греф рассказал о безуспешных попытках телефонных мошенников дозвониться ему лично.

    Ранее руководитель кредитной организации отчитался о нулевом уровне хищений при оплате биометрией.

    Заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов проинформировал об успешном отражении мощнейшей в истории организации DDoS-атаки.

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    1 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам

    Госдума одобрила повышение страховки по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, увеличивающий размер страхового возмещения по депозитам сроком более трех лет до 2 млн рублей.

    Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о повышении лимита страхования долгосрочных вкладов, пишет РИА «Новости». Инициатива призвана повысить привлекательность таких депозитов для граждан.

    Документ предполагает увеличение размера возмещения по счетам на срок более трех лет с 1,4 млн до 2 млн рублей. Аналогичный лимит устанавливается для вкладов от одного года до трех лет, оформленных безотзывными сертификатами.

    Законопроект также предусматривает трехкратное повышение страхового возмещения по счетам эскроу – до 30 млн рублей. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки взносов банков в фонд обязательного страхования. Для долгосрочных вкладов они не превысят 0,125%, для счетов эскроу – 0,05%, а для депозитов в иностранной валюте составят 0,375%.

    «По долгосрочным вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам ставка снижается более чем в два раза. По валютным вкладам – повышается примерно вдвое. Это осознанное решение: оно должно снизить мотивацию банков привлекать вклады в иностранной валюте и предотвратить валютизацию сбережений», – пояснил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он добавил, что экономика получит дополнительные длинные деньги для инвестиций.

    Заместитель министра финансов России Иван Чебесков отметил, что повышение лимита страховки для всех вкладчиков пока не планируется. По его словам, банковская система стабильна, поэтому меры поддержки должны быть точечными. Чебесков подчеркнул, что средств фонда АСВ для страхования вкладов в настоящее время предостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост гарантированных выплат по долгосрочным депозитам до 2 млн рублей.

    В конце прошлого года Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с инициативой об увеличении лимита для рублевых вкладов.

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    1 октября 2026, 16:32 • Новости дня
    Орешкин констатировал абсолютную финансовую устойчивость России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин констатировал абсолютную финансово-экономическую устойчивость страны на фоне внесения нового бюджета в Госдуму.

    «У России абсолютно устойчивое финансово-экономическое состояние», – подчеркнул замглавы администрации президента, передает РИА «Новости». Он отметил, что проект нового государственного бюджета, внесенный в Госдуму, подтверждает наличие у правительства сбалансированной модели развития.

    Власти располагают ресурсами, которые можно задействовать при возникновении дополнительных потребностей, пояснил Орешкин. По его словам, проводимая финансовая политика демонстрирует высокую степень надежности.

    Кроме того, Центральный банк реализует взвешенную денежно-кредитную политику. Эти меры направлены на поддержание стабильной динамики инфляции и обеспечение финансовой устойчивости страны, заключил спикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин констатировал уверенное состояние отечественной финансовой системы.

    Летом заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин предупредил об опасности хранения государственных резервов в западных валютах.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал макроэкономическую обстановку в стране стабильной.

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    1 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков: Брюссель понимает все последствия попытки изъятия активов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет преследовать инициаторов конфискации замороженных российских активов, используя все доступные юридические средства.

    Песков прокомментировал возобновившиеся в Европе дискуссии об изъятии замороженных российских активов. По его словам, Москва будет задействовать все доступные правовые механизмы для защиты своих интересов, пишут «Вести».

    «В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя. Собственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Госсовет Бельгии признал незаконным отказ властей разморозить активы российского BCS Bank.

    До этого Кремль пообещал задействовать все правовые механизмы для защиты собственности. Ранее бельгийское руководство потребовало от Евросоюза юридических гарантий для изъятия средств России.

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    1 октября 2026, 11:09 • Новости дня
    Зампред ЦБ Заботкин заявил о переходе России к экономике высоких зарплат

    Зампред ЦБ Заботкин: Российская экономика перешла к высоким зарплатам

    Tекст: Вера Басилая

    Российская экономика перешла из режима умеренных зарплат к экономике с высокими реальными заработками, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

    Заботкин подчеркнул, что экономика России преодолела стадию умеренного уровня оплаты труда в сравнении с остальным миром. Теперь страна вступила в период довольно высоких реальных зарплат, приводит слова зампреда ЦБ РИА «Новости».

    По данным Росстата, в июле средняя заработная плата в России увеличилась на 9,5% в годовом исчислении, достигнув 109,5 тыс. рублей. Реальные зарплаты в середине лета показали рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат россиян.

    В прошлом месяце стала известна отрасль со средней зарплатой, которая превышает 1 млн рублей.

    Весной средние зарплаты оказались выше 150 тыс. рублей в девяти отраслях российской экономики.

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    1 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    На развитие Донбасса и Новороссии решили направить более 865 млрд рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Из бюджета России в 2027–2029 годах планируется направить более 865 млрд рублей на восстановление и развитие регионов Донбасса и Новороссии, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.

    Бюджетные ассигнования на госпрограмму по восстановлению и социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей составят более 293,8 млрд рублей в 2027 году, 290,1 млрд в 2028 году и 281,6 млрд рублей в 2029 году, передает ТАСС.

    Накануне правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подготовили 200 проектов планирования.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что выбор жителей Донбасса и Новороссии воссоединиться с Россией был ясным.


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    1 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    На субсидирование семейной ипотеки в 2027 году заложили 785,8 млрд рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На субсидирование семейной ипотеки в 2027 году заложено 785,8 млрд рублей, в 2028 году – 471,7 млрд, в 2029 году – 389,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, размещенной в электронной базе нижней палаты парламента, государство выделит масштабные средства на жилищные программы, передает ТАСС. В частности, на поддержку семейной ипотеки в 2027 году планируется направить 785,8 млрд рублей.

    В последующие годы объемы финансирования этой программы составят 471,7 млрд рублей в 2028 году и 389,7 млрд рублей в 2029 году. Кроме того, на льготную ипотеку со ставкой до 8% предусмотрено 232,5 млрд рублей в 2027 году, 107,1 млрд – в 2028-м и 91,4 млрд рублей – в 2029 году.

    Также в бюджете заложены средства на другие целевые программы. Дальневосточная и арктическая ипотеки получат 135,3 млрд рублей в 2027 году. На сельскую ипотеку выделят 32,9 млрд рублей, а поддержка IT-специалистов обойдется казне в 64,8 млрд рублей в тот же период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов объявило об обновлении программы льготной семейной ипотеки с 1 октября.

    Общий объем выдач по данному проекту составил около 11 трлн рублей.

    Ранее компания ДОМ.РФ расширила список городов для покупки готового жилья по сниженной ставке.

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