Китай призвал отменить блокаду Кубы

Китай призвал немедленно отменить санкции против Кубы

Tекст: Мария Иванова

Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой проходит неделя высокого уровня. Общие прения продлятся до 28 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма.

В начале месяца МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от американской блокады.

Летом Минфин США ввел новые санкции против Кубы.