Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Китай призвал отменить блокаду Кубы
Китай призвал немедленно отменить санкции против Кубы
Китай призывает немедленно прекратить угрозы применения силы против Кубы, а также снять все санкции и блокаду в отношении страны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Китай призывает соответствующие страны немедленно прекратить угрожать Кубе применением силы, а также незамедлительно и полностью снять все санкции и блокаду, заявил Хань Чжэн, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой проходит неделя высокого уровня. Общие прения продлятся до 28 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров призвал исключить Кубу из американского списка спонсоров терроризма.
В начале месяца МИД Кубы заявил о рекордном ущербе от американской блокады.
Летом Минфин США ввел новые санкции против Кубы.