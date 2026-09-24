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    ВС России поразили центры связи на Украине
    Лавров и Рубио обсудили террор Украины против мировой энергетики
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    Мнения
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    2 комментария
    24 сентября 2026, 10:32 • Новости дня

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете

    Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».

    «Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.

    Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.

    23 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы

    Решетников сообщил о частичном переезде восьми крупных госкомпаний из Москвы

    Определены восемь госкомпаний для частичного переезда из Москвы в регионы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство экономического развития России выбрало восемь крупных холдингов для частичного перевода их структур из Москвы в регионы страны, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    В перечень вошли такие компании, как «Аэрофлот», «Почта России», «Роснефть», РЖД, «Транснефть», «Россети», «Интер РАО» и «Зарубежнефть», передает РИА «Новости». «Мы для дальнейших действий по перемещению отдельно определили критерии: штат от 2000 человек в Москве, компания не относится к оборонно-промышленному комплексу», – сообщил Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

    Решетников пояснил, что промышленный и оборонный секторы решили пока не затрагивать, чтобы не нарушать их рабочий ритм. В итоге в фокусе оказались восемь холдингов, объединяющих 250 компаний в столице с общим числом рабочих мест около 270 тыс. При этом министр отметил, что не все эти должности связаны исключительно с управлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подтвердил процесс перевода центральных офисов крупных корпораций в субъекты страны.

    В июле российский лидер утвердил перечень поручений по перемещению госкорпораций.

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    23 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    Путин назвал прошедшие выборы в Госдуму голосованием за бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что россияне верят в военнослужащих специальной военной операции и не сомневаются в победе страны.

    В ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции глава государства обратился к военнослужащим на передовой, передает РИА «Новости». Он отметил, что прошедшие выборы в Государственную думу стали голосованием за бойцов спецоперации.

    «Хочу, чтобы вы знали, товарищи: это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм и преданность Родине», – сказал российский лидер.

    Президент добавил, что не сомневается в достижении всех поставленных в рамках специальной военной операции целей.

    В преддверии голосования президент России Владимир Путин обратился к нации со специальным телеобращением.

    Эксперты назвали участие в выборах возможностью поддержать защитников страны.

    По итогам кампании более 80 ветеранов спецоперации получат мандаты депутатов Государственной думы.

    Комментарии (19)
    23 сентября 2026, 19:22 • Видео
    Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

    Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    Зеленский выступил на Генассамблее ООН перед практически пустым залом
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На заседании Генеральной Ассамблеи ООН глава Украины Владимир Зеленский произнес речь, однако слушателей в помещении практически не оказалось, за исключением присутствовавшей в полном составе украинской делегации.

    Зеленский произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН перед практически отсутствующей аудиторией. Выступление главы Украины проходило в рамках утренней сессии, и к моменту его выхода помещение уже покинули почти все дипломаты, передает ТАСС.

    Он появился на публике в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Выступающий говорил на плохом английском языке, допуская грамматические ошибки. При этом установленный регламент был превышен почти в два раза.

    Единственными слушателями, которые присутствовали на заседании в полном составе, оказались представители украинской делегации. Остальные места в огромном зале пустовали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский политик проигнорировал строгий дресс-код на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    В прошлом году он также выступил перед полупустым залом. Глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность контактов с украинской делегацией на текущем мероприятии.

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    23 сентября 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года

    Лавров: Украина потеряла границы 1991 года из-за жульничества Европы

    Лавров назвал причину потери Украиной границ 1991 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причину, по которой Украина потеряла свои территории и не смогла сохраниться в границах 1991 года.

    Лавров во время выступления в Совбезе ООН рассказал о причинах потери Украиной своих территорий. Дипломат напомнил, что в 2014 году европейские страны добились заключения соглашения между украинскими властями и оппозицией, передает РИА «Новости».

    Документ был подписан 21 февраля 2014 года под гарантии Германии, Франции и Польши. Однако уже на следующий день, в ночь на 22 февраля, оппозиционные силы захватили правительственные здания в Киеве. Европейские гаранты при этом признали такой исход событий.

    «Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантии Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезят Зеленский и его западные хозяева», – подчеркнул Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нереалистичными разговоры о возвращении Украины к границам 1991 года.

    До этого министр перечислил три упущенных Европой шанса для урегулирования украинского кризиса.

    Дипломат также обвинил западные страны в срыве мирных договоренностей.

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    23 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    Зеленский пожаловался на ухудшение здоровья из-за постоянного стресса
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ухудшении состояния здоровья на фоне постоянного напряжения и признался в большом количестве неверных решений за время конфликта.

    Политик рассказал о проблемах со здоровьем в интервью американскому изданию Wall Street Journal, передает РИА «Новости». Главной причиной такого состояния он назвал «непрекращающийся стресс».

    «Приходится совершать сотню сделок каждый день. Это не очень просто», – подчеркнул он.

    Также Владимир Зеленский откровенно добавил, что за время конфликта совершил много ошибок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть переговоров политиков в Нью-Йорке продлилась сорок минут.

    Во время открытой беседы американский лидер полностью лишил гостя возможности отвечать на вопросы журналистов.

    В прошлом году глава киевского режима досрочно покинул Белый дом после ожесточенного спора с президентом США.

    Комментарии (9)
    23 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    ЦБ выявил случаи отказа банков принимать наличные у россиян
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России зафиксировал случаи, когда некоторые кредитные организации отказываются принимать у россиян наличные деньги, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

    Беглов призвал кредитные организации пресекать случаи отказа в приеме наличных денег у граждан, передает ТАСС. «К сожалению, видим случаи, когда некоторые подразделения кредитных организаций отказываются принимать наличные платежи у граждан. Причем объясняя это тем, что совершение операций с наличными деньгами – право, а не обязанность кредитной организации», – заявил он в ходе ХХІІI Международного банковского форума.

    Зампред ЦБ призвал банки обратить пристальное внимание на работу своих отделений и пресекать подобные отказы. Он подчеркнул, что такая трактовка закона в корне неверна, поскольку, согласно Гражданскому кодексу, рубль является законным платежным средством и обязателен к приему по нарицательной стоимости на всей территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за внесением клиентами крупных сумм наличных.

    В прошлом году средняя сумма разовой покупки за бумажные деньги достигла 1999 рублей.

    В начале сентября Сбербанк зафиксировал сокращение оттока наличности из кредитных организаций на треть.

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    23 сентября 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    Российские военные поразили ключевые дата-центры минобороны Украины в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили в Киеве центры обработки данных New-Telco и «Юнайтед ДС», обеспечивавшие связь спецслужб и минобороны Украины, сообщило российское Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, обеспечивающим деятельность ВСУ, передает РИА «Новости».

    «В результате ударов в городе Киев поражен центр обработки данных New-Telco, один из ключевых объектов обмена интернет-трафиком минобороны Украины», – сообщило Минобороны.

    Кроме того, в украинской столице был поражен дата-центр «Юнайтед ДС». Этот объект обеспечивает обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

    Также российские военные поразили два логистических центра в Одессе и населенном пункте Ильичевка. Эти терминалы использовались для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

    На прошлой неделе российские военные поразили крупнейший киевский дата-центр «Де Ново Дата-Центр».

    Днем позже Вооруженные силы России нанесли удар по крупному логистическому центру под Одессой.

    Ранее беспилотники «Герань» уничтожили столичный центр обработки данных «ИнтерКарс».

    Комментарии (3)
    23 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    Лавров: Киев не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим в соответствии с Декларацией ООН о принципах международного права не может представлять жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «В очередной раз сошлюсь на консенсусную Декларацию ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся отношений между государствами в соответствии с Уставом ООН», – цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

    По словам Лаврова, документ четко закрепляет применение принципов суверенитета и территориальной целостности лишь к тем государствам, которые соблюдают равноправие и самоопределение народов. Кроме того, такие страны должны иметь правительство, представляющее весь народ без различий расы, религии или цвета кожи.

    Министр подчеркнул очевидность того факта, что киевский режим не является правительством, защищающим интересы жителей этих регионов.

    «Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», – подчеркнул глава российского дипведомства.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, исключил возможность приостановки специальной военной операции на время мирных переговоров по Украине.

    Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН во время доклада министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Напомним, Россия обратилась в ООН с официальным запросом о признании права народов новых регионов на самоопределение. Глава МИД Сергей Лавров назвал позором позицию генерального секретаря организации Антониу Гутерриша по Крыму и Донбассу. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Также министр отметил полное соответствие возвращения Крыма в состав страны принципам Генеральной Ассамблеи ООН.

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    23 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны получили автономную систему оптической навигации «Сусанин»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные начали применять автономную оптическую систему навигации «Сусанин» для беспилотников, позволяющую аппаратам ориентироваться без связи с оператором и сигнала GPS, сообщил военкор Андрей Филатов.

    Вооруженные силы России начали применять систему автономной оптической навигации «Сусанин» для дронов, передает «Газета.Ru». Эта технология позволяет беспилотникам выполнять полетные задания даже при отсутствии связи с оператором и сигнала GPS.

    «Есть сейчас система навигации по подстилающей поверхности «Сусанин», про которую украинские спецслужбы знают и активно ищут ее создателя. Она позволяет нашим «Гераням» лететь без радиомаяков, ориентируясь по подстилающей поверхности», – заявил Филатов.

    Журналист отметил, что для реактивных БПЛА «Герань» значительную угрозу представляет многоуровневая оборона противника. Однако после преодоления первых 100 км от линии боевого соприкосновения беспилотники летят относительно спокойно, и количество сбитых аппаратов минимально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Киев остался без электричества после атаки реактивных беспилотников «Герань».

    Российские войска поразили этими дронами логистический склад ВСУ в Гостомеле.

    Военный эксперт Юрий Кнутов отметил недосягаемость новых модификаций аппаратов для украинских зенитных комплексов.

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    24 сентября 2026, 10:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    Зеленский заявил о трех требованиях США к России по конфликту на Украине
    @ Press Service Of The President/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что администрация президента США Дональда Трампа добивается энергетического перемирия, восстановления Черноморского зернового коридора и трехсторонней встречи США, России и Украины.

    По словам Владимира Зеленского, Вашингтон предложил три неотложных шага для деэскалации конфликта на Украине: взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, возобновление работы Черноморского зернового коридора и проведение трехсторонней встречи США, России и Украины, возможным местом которой называется Абу-Даби, сообщил он в интервью изданию Axios.

    Зеленский отметил, что инициатива энергетического перемирия исходит от США и что Киев готов на нее согласиться, однако он сомневается в готовности президента России Владимира Путина выполнять подобные договоренности. Он напомнил, что на фоне дипломатических контактов в Нью-Йорке, проходивших на полях Генассамблеи ООН, Россия выпустила по Киеву несколько баллистических ракет, о чем он получал обновления во время интервью.

    Украинский лидер рассказал, что во вторник обсудил с Дональдом Трампом в Нью-Йорке возможное энергетическое перемирие и перспективы завершения конфликта, а позже американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с украинской переговорной командой и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии. Зеленский подчеркнул, что сам факт трехсторонней встречи на уровне лидеров стал бы важным шагом к деэскалации, и предложил рассмотреть саммит G20 в декабре в Майами как возможную площадку.

    Он сообщил, что нынешняя дипломатическая инициатива началась три недели назад с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, после чего Уиткофф и Кушнер провели трехчасовую встречу с Владимиром Путиным в Москве, а затем переговоры с Зеленским в Киеве. По словам украинского президента, американские эмиссары заявили, что считают Путина готовым к договоренностям, однако он сам остается скептичным и полагает, что российский лидер может найти предлог, чтобы избежать трехсторонней встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Сергеем Лавровым заявил о планах Дональда Трампа обсудить с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом его идеи по энергетическому перемирию на Украине. В прошлом месяце в Кремле назвали инициативу Трампа по энергетическому перемирию «хорошей», но зависящей от выполнения условий Россией и Украиной.

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    23 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Россия показала в ОБСЕ последствия ударов ВСУ по складам Wildberries

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова продемонстрировала участникам форума ОБСЕ видеоматериалы, фиксирующие разрушения на складах маркетплейса Wildberries после атак ВСУ.

    Жданова выступила на закрытом заседании форума ОБСЕ, передает РИА «Новости». В среду дипломат продемонстрировала западным коллегам видеоматериалы с последствиями ударов по логистическим центрам.

    «24 июля украинскими БПЛА был атакован склад российского маркетплейса Wildberries в городе Шушары Ленинградской области. В тот момент на предприятии находилось более 230 сотрудников. Были зафиксированы налеты 14 дронов, которые пробили крышу, нанесли удар по энергоподстанции предприятия и подожгли склад», – заявила Жданова.

    Семь беспилотников ударили 4 августа по другому комплексу – «Красный Бор», где работали 189 человек. В обоих случаях применялись дальнобойные дроны с фугасно-осколочными и зажигательными зарядами. Атаки на гражданские объекты продолжались от полутора до двух часов.

    Жертвами этих налетов стали 10 человек, еще 128 получили ранения. Представители Красного Креста лично осмотрели пострадавшие территории. Как отметила дипломат, они подтвердили полное отсутствие на складах товаров военного назначения.

    В начале августа логистический комплекс в Ленинградской области загорелся в результате падения беспилотника.

    Вскоре аналогичный пожар из-за атаки дрона начался на складе маркетплейса в Екатеринбурге.

    Следственный комитет России начал расследование обстоятельств налетов украинских дронов на гражданские логистические объекты.

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    23 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    Путин поручил разъяснить россиянам разницу между цифровым и безналичным рублем
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подробнее разъяснять гражданам отличия цифрового рубля от привычных безналичных расчетов.

    В ходе совещания с правительством Путин поручил Силуанову и Набиуллиной доступнее рассказывать о цифровой валюте. Президент отметил, что обычным людям пока неясны преимущества введения цифрового рубля, передает РИА «Новости».

    «Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна, все-таки нужно людям, мне кажется, поподробнее объяснять, в чем разница, скажем, между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля. В чем какие-то преимущества, в чем разница, думаю, для рядового гражданина не очень понятно», – сказал Путин.

    Цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. С первого сентября россияне получили возможность открывать специальные кошельки в 12 ведущих банках страны. Все транзакции с цифровой валютой бесплатны, а использование платформы Банка России остается полностью добровольным и защищено банковской тайной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября в России началось обращение цифрового рубля. Центральный банк сделал все операции с новой валютой полностью бесплатными для граждан.

    Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина назвала использование этого финансового инструмента исключительно добровольным.

    Комментарии (10)
    24 сентября 2026, 05:18 • Новости дня
    Эрдоган потребовал от Зеленского прекратить атаки на торговые суда
    Эрдоган потребовал от Зеленского прекратить атаки на торговые суда
    @ Kyle Mazza/CNP/MediaPun/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости атак на торговые суда и призвал обеспечить безопасность в черноморской акватории.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским вопросы безопасности судоходства в Черном море, передает РИА «Новости». Встреча политиков прошла в Турецком доме в Нью-Йорке во время 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения», – сообщили в администрации турецкого лидера.

    Эрдоган также подтвердил готовность Анкары содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной и достижению прочного мира. Турецкая сторона намерена продолжить работу по возобновлению прямых переговоров между участниками конфликта.

    В текущем году несколько судов Турции подверглись атакам со стороны ВСУ в акватории Черного моря. В результате инцидентов пострадали турецкие граждане, один человек погиб. После этого Анкара вызвала украинского посла в МИД и потребовала обеспечить безопасность торговых маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий лидер с трибуны ООН осудил недавние нападения на торговые суда в акватории Черного моря.

    Представители министерств иностранных дел России и Турции обсудили в Москве исходящие от Киева угрозы безопасности судоходства.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта ввести мораторий на военные действия для защиты гражданского флота.

    Комментарии (3)
    24 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    ВС России поразили телекоммуникационные центры в Киеве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили телекоммуникационные и логистические центры на подконтрольной киевскому режиму территории, сообщило Минобороны.

    Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области.

    Кроме того, удар пришелся по морским судам, которые использовались в интересах ВСУ.

    В среду в Киеве фиксировались перебои с доступом в интернет из-за повреждения дата-центров местных провайдеров.

    Напомним, 20 сентября ВС России поразили в Киеве дата-центр.

    В первой половине месяца российские военные впервые поразили дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2026, 10:09 • Новости дня
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных военных КНДР
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Украина передала Южной Корее двух пленных северокорейских военных, пишет The New York Times со ссылкой на заявление президента страны Владимира Зеленского.

    По словам Зеленского, один из солдат при задержании пытался покончить с собой. Он отметил, что это свидетельствует о методах воспитания в Северной Корее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кремль ответил на слова Зеленского о присутствии военных КНДР. Летом Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину. В июне Южная Корея захотела получить пленных КНДР с Украины.

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    Главное
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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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