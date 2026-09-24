Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву «на ракете»
Захарова ответила Зеленскому на слова о полете в Москву на ракете
Глава киевского режима Владимир Зеленский словами о полете в Москву «на ракете» показал, что он уже «полностью съехал с катушек», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Заявление Владимира Зеленского о намерении прилететь в Москву «на ракете» вызвало жесткую реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, передают «Вести».
«Зеленский совершенно уже, по-моему, судя по его ответу Валентину Богданову, съехал полностью с катушек», – заявила дипломат.
Ранее украинский руководитель, находясь в штаб-квартире ООН, ответил на вопрос российского журналиста. Он сообщил, что планирует прилететь в Москву «на ракете».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, при этом ему будут предоставлены необходимые гарантии безопасности.